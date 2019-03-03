Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью Нобелю Арустамяну для программы «Инсайдеры». «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

По чему Каррера скучает в Москве

Безусловно, это любовь болельщиков, которую мне дарили на протяжении двух с половиной лет. В России мне было хорошо. Полагаю, что это то, чего мне определено не хватает. Кроме того, мне определено не хватает холода. Мне нравится, когда холодно, мне нравится снег. И определено мне не хватает «Спартака», который за два с половиной года стал моей семьей. Я по нему немного скучаю. Но к сожалению, такова жизнь.

Возвращение в Москву

Да, мне хотелось бы вернуться в Москву, встретиться с друзьями. Думаю, вернусь в Москву уже в этом марте. Хочу добавить, что мне было непросто уезжать. Когда болельщики приезжают попрощаться с тобой в аэропорт, когда организуют шествие, когда они поют. Полагаю, что я оставил за собой нечто важное. Я горжусь тем, что оставил такое воспоминание о себе именно этим большевикам. Я благодарен им за все, что они мне дали за эти два с половиной года.

Близость со «Спартаком»

Это приятное воспоминание. Я горжусь тем, что тренировал «Спартак» и привел его к победе. Разочарование? Разочарование есть, особенно во второй год, когда мы были в одном шаге от финала Кубка России. Мне очень хотелось порадовать болельщиков еще раз.

Любовь болельщиков

По-моему, лучшее, что они сделали, это баннер, где я изображен в белом халате алхимика. Это знак признания тренера. Когда слышишь, как скандируют твое имя, ты наполняешься гордостью. Это означает, что ты оставил свой след. Кроме того, конечно, дарили подарки. Бутылки вина, цветы, фигурки.

Что раздражало в «Спартаке»

Единственное, что за два с половиной года вызвало мое раздражение, это то, что после первого года мне присудили приз лучшему тренеру чемпионата, но мне об этом никто не сказал. Поэтому я не присутствовал на вручении премии, где были другие представители «Спартака». Вот этот случай действительно вызвал раздражение. Мне ничего не сообщили о присуждении приза, и я просто узнал об этом из инстаграма.

Предложения от клубов

Мне поступали предложения, но они были на лишь словах и остались без конкретики. Подобные предложения поступали и из Италии, но это только болтовня, чтобы понять, готов ли тренер к сотрудничеству. Несколько возможностей было, но клубы сделали выбор в пользу кого-то другого. Россия? Нет, из российских клубов мне никто не звонил. Это я точно знаю. От клубов из других стран поступали звонки.

С кем бы не стал работать в России

Думаю, единственная команда, с которой я не стал бы работать из уважения к болельщикам «Спартака», это ЦСКА. Потому что это главный соперник. Что касается других команд, я не вижу никаких препятствий. Думаю, болельщики могли бы понять меня и не стали бы таить обиду.

Лайки Глушакова и Ещенко в инстаграме

Дело в том что один игрок поставил лайк к комментарию – я сам его не видел, мне рассказывали – в котором обо мне крайне негативно высказываются. Если человек поставил лайк, то это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер, что я дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне. Я не буду выпускать его на поле. Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать пробелы внутри коллектива. Что было, то было. Нужно было думать о благе «Спартака», и я принял такое решение только поэтому. Мне было неприятно это делать. Лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали. Мол, тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый, тебе лучше оставить свой пост. Все это очень неприятно.