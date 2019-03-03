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    Каррера – о «Спартаке», болельщиках и лайках в инстаграме

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал интервью Нобелю Арустамяну для программы «Инсайдеры». «Бомбардир» выделил главные темы из разговора.

    По чему Каррера скучает в Москве

    Безусловно, это любовь болельщиков, которую мне дарили на протяжении двух с половиной лет. В России мне было хорошо. Полагаю, что это то, чего мне определено не хватает. Кроме того, мне определено не хватает холода. Мне нравится, когда холодно, мне нравится снег. И определено мне не хватает «Спартака», который за два с половиной года стал моей семьей. Я по нему немного скучаю. Но к сожалению, такова жизнь.

    Возвращение в Москву

    Да, мне хотелось бы вернуться в Москву, встретиться с друзьями. Думаю, вернусь в Москву уже в этом марте. Хочу добавить, что мне было непросто уезжать. Когда болельщики приезжают попрощаться с тобой в аэропорт, когда организуют шествие, когда они поют. Полагаю, что я оставил за собой нечто важное. Я горжусь тем, что оставил такое воспоминание о себе именно этим большевикам. Я благодарен им за все, что они мне дали за эти два с половиной года.

    Близость со «Спартаком»

    Это приятное воспоминание. Я горжусь тем, что тренировал «Спартак» и привел его к победе. Разочарование? Разочарование есть, особенно во второй год, когда мы были в одном шаге от финала Кубка России. Мне очень хотелось порадовать болельщиков еще раз.

    Любовь болельщиков

    По-моему, лучшее, что они сделали, это баннер, где я изображен в белом халате алхимика. Это знак признания тренера. Когда слышишь, как скандируют твое имя, ты наполняешься гордостью. Это означает, что ты оставил свой след. Кроме того, конечно, дарили подарки. Бутылки вина, цветы, фигурки.

    Что раздражало в «Спартаке»

    Единственное, что за два с половиной года вызвало мое раздражение, это то, что после первого года мне присудили приз лучшему тренеру чемпионата, но мне об этом никто не сказал. Поэтому я не присутствовал на вручении премии, где были другие представители «Спартака». Вот этот случай действительно вызвал раздражение. Мне ничего не сообщили о присуждении приза, и я просто узнал об этом из инстаграма.

    Предложения от клубов

    Мне поступали предложения, но они были на лишь словах и остались без конкретики. Подобные предложения поступали и из Италии, но это только болтовня, чтобы понять, готов ли тренер к сотрудничеству. Несколько возможностей было, но клубы сделали выбор в пользу кого-то другого. Россия? Нет, из российских клубов мне никто не звонил. Это я точно знаю. От клубов из других стран поступали звонки.

    С кем бы не стал работать в России

    Думаю, единственная команда, с которой я не стал бы работать из уважения к болельщикам «Спартака», это ЦСКА. Потому что это главный соперник. Что касается других команд, я не вижу никаких препятствий. Думаю, болельщики могли бы понять меня и не стали бы таить обиду.

    Лайки Глушакова и Ещенко в инстаграме

    Дело в том что один игрок поставил лайк к комментарию – я сам его не видел, мне рассказывали – в котором обо мне крайне негативно высказываются. Если человек поставил лайк, то это означает, что он полностью разделяет данное мнение. Если человек считает, что я плохой тренер, что я дурак, что мне следует отправиться домой, потому что я не справляюсь со своей задачей, то такой человек не на моей стороне. Я не буду выпускать его на поле. Такого человека я постараюсь держать подальше, чтобы не создавать пробелы внутри коллектива. Что было, то было. Нужно было думать о благе «Спартака», и я принял такое решение только поэтому. Мне было неприятно это делать. Лучше бы они пришли ко мне и лично все высказали. Мол, тренер, ты ничего не понимаешь, ты бестолковый, тебе лучше оставить свой пост. Все это очень неприятно.

    Источник: «Матч Премьер»

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    03.03.2019 02:17
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 18:39

      просто скажу СПАСИБО ТЕБЕ МАССИМО ТЫ БЫЛ ЛУЧШИЙ ВО ВСЁМ!!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 16:45

      Только одно то что он никогда не обвинял арбитров в их ошибках ,говорит о его порядочности. Для него Спартак стал родным. И он желает Спартаку только удач ,кто бы ни руководил командой.

      4
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 3 марта 2019, 11:57

      Еще раз - этот человек вызывает у меня глубочайшее уважение и симпатии , удачи ,тебе во всем , Массимо !!!

      8
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 марта 2019, 10:17

      Да, достойно!

      6
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > sergeIKAZ 3 марта 2019, 11:46

      Как всегда !!!

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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 3 марта 2019, 09:42

      Всё чётко, по-мужски, никаких ужимок. Это достойно уважения

      8
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 3 марта 2019, 09:39

      Удачи Массимо где бы ты не работал.Но мне почему то верится что когда нибудь Массимо обязательно вернётся в Спартак.

      7
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      Рейтинг: +86

      olesk 3 марта 2019, 09:34

      приятный человек, даже на оппонентов не старался лить грязь, нам бы таких в правительство страны, я думаю он бы мог многих повернуть в правильную сторону

      5
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 3 марта 2019, 08:43

      Каррера: «Могу ли представить себя в будущем в «Спартаке»? Вы знаете, могу. Было бы приятно вернуться туда, где тебя любят. Но в реальности перед тем, как даже думать о возвращении, следует решить много вопросов. Болельщикам могу лишь сказать, что нужно продолжать приходить на стадион. Я убеждён, что обязанность болельщика «Спартака» — приходить на стадион и поддерживать свою команду до конца, с любовью и страстью, как и прежде. Желаю им всего доброго, почаще радоваться победам. Желаю им побед в предстоящих чемпионатах и Кубках. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» будет побеждать без Карреры. Наоборот, горжусь тем, что был частью «Спартака».

      Кого бы взял из «Спартака» в свою будущую команду? Думаю, игрок, который несомненно мог бы хорошо показать себя в Европе и усилить многие команды, — это Зобнин. Но из «Спартака» я бы взял двоих — Зобнина и Джикию. Самедову я отправил сообщение с пожеланием удачи, когда он ушёл в Самару. Пожелал ему всяческих личных и командных успехов. Если мне нужно что-то написать, то отправляю игроку личное сообщение. Мне не нравится писать открытые комментарии в «Инстаграме», — сказал Каррера в программе «Инсайдеры».

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 08:39

      Интересно бы было посмотреть за его работой в другом клубе и болеть за него. Он отличается от тех итальянских тренеров, что были в Зените, особенно, от Манчини. Пусть футбольная фортуна будет к нему благосклонна и даст возможность проявить свои знания и тренерское мастерство.

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 3 марта 2019, 08:28

      Спасибо, Массимо, за всё! Фантастические твари- на выход! Болельщики тебя любили и будут любить за честность, футбольную мудрость и благородство.

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