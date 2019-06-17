«СЭ»: У «Спартака» пока нет предложений по Глушакову 

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду в межсезонье. «Спорт-Экспресс» сообщает, что игрок после окончания сезона попрощался с главным тренером Олегом Кононовым и владельцем клуба Леонидом Федуном.
У «Спартака» пока нет предложений по Глушакову, игрок не собирается сам разрывать контракт с клубом (он действует еще один сезон). По данным издания, он может потерять около 100 миллионов рублей за год, если сам разорвет контракт.
Также сообщается, что Георгий Мелкадзе может уйти в аренду из «Спартака». Андрей Тимофеев может вернуться в «Крылья Советов».
- Глушаков на прошлой неделе опубликовал пост в своем инстагарме, в котором написал, что пока не знает ничего о своем будущем.
- В середине сезона, когда команду возглавлял Массимо Каррера, Глушакова отправили в дубль из-за конфликта с тренером.
- После ухода Карреры из клуба Глушакова вернули в первую команду. В мае Mash опубликовал информацию о том, что футболист намеренно шел на конфликт с Каррерой, чтобы тренера уволили.
- По последним данным, Глушаков мог перейти в «Ростов», но клуб отказался от трансфера. Игроком также интересуется «Сочи».