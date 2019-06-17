«СЭ»: У «Спартака» пока нет предложений по Глушакову 

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может покинуть команду в межсезонье. «Спорт-Экспресс» сообщает, что игрок после окончания сезона попрощался с главным тренером Олегом Кононовым и владельцем клуба Леонидом Федуном.

У «Спартака» пока нет предложений по Глушакову, игрок не собирается сам разрывать контракт с клубом (он действует еще один сезон). По данным издания, он может потерять около 100 миллионов рублей за год, если сам разорвет контракт.

Также сообщается, что Георгий Мелкадзе может уйти в аренду из «Спартака». Андрей Тимофеев может вернуться в «Крылья Советов».