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    Глушаков: «Не знаю, буду я в «Спартаке» или нет. Но игроки и персонал подтвердят: я бился за команду»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков написал пост в инстаграме, в котором ответил на вопросы о своем будущем.

    «Дорогие болельщики! А также журналисты, которые уже давно просят об интервью и гадают, где и как продолжится моя карьера. Обращаюсь к вам.

    Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в «Спартаке» или нет. Но уверен, что футболисты с персоналом подтвердят: я бился за Команду и за коллектив. Всегда! Говорил все в глаза тренеру и команде. Делал все, чтобы «Спартак» добивался результата!

    Когда я говорил с тренером от лица команды, то всегда выполнял просьбы ребят, а они знали всю правду. Мне не было смысла что-то скрывать от коллектива после таких встреч. А если с кем-то из парней возникало недопонимание, то был честен с ними.

    На тренировках я всегда выкладывался, на поле всегда выполнял установки тренера, честно выполнял обязанности капитана. И мне не стыдно перед командой. Я могу честно посмотреть в глаза любому из команды!

    Буду я играть в «Спартаке» или нет. А если точнее, дадут ли мне играть в «Спартаке» те, кто против меня за пределами клуба? Этого я не знаю. Зато знаю, что останусь таким, какой я есть. И самое важное для меня, что пацаны в команде все понимают!

    На болельщиков у меня обид нет. Я прекрасно понимаю, что многие из фанатов и болельщиков просто не знают всей сути моей ситуации. Но жаль, что за все это время НИКТО так и не объяснил мне суть своих претензий, не встретился со мной!

    Сейчас я лишь еще раз хочу сказать, что делал все возможное во благо команды, которая выбрала меня капитаном. И это правда!

    Верю, что со временем вся правда откроется, и вы свое мнение поменяете. А пока буду работать изо всех сил, чтобы провести успешный сезон!» – написал Глушаков.

    • Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2020 года.
    • В середине сезона, когда команду возглавлял Массимо Каррера, Глушакова отправили в дубль из-за конфликта с тренером.
    • После ухода Карреры из клуба Глушакова вернули в первую команду. В мае Mash опубликовал информацию о том, что футболист намеренно шел на конфликт с Каррерой, чтобы тренера уволили.
    • По последним данным, Глушаков мог перейти в «Ростов», но клуб отказался от трансфера. Игроком также интересуется «Сочи».

    Источник: Официальный инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4165

      Викос 5 минут назад

      Вон из команды и чтобы духа твоего не было.

      1
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      Рейтинг: +8375

      vm777 18 минут назад

      Допустим, что твоя "правда откроется". Ну а и с вечными привозами и недоработками в защите, что делать? Тоже недоброжелатели мешают?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3140

      порт 30 минут назад

      Конечно оставайся. Команде нужны такие твари, в смысле творцы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6438

      KLIM777 45 минут назад

      тебе будто бы не платили. С такой зарплатой ты должен еще 5 лет приезжать на базуе поздней весной и мыть окна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2672

      Viper for CSKA 1 час назад

      Интересно, какую конкретно команду он имеет в виду. Бился он явно не за Спартак.

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