«Ростов» отказался от подписания Глушакова. Игрока может купить «Сочи»

«Ростов» отказался от идеи приобретения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом в телеграме сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

По его информации, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Сочи», который пытается найти средства на подписание хавбека. Также на россиянина претендуют другие клубы.

Ранее СМИ сообщили, что Глушаков потребовал у «Спартака» 100 миллионов рублей наличными за досрочное расторжение контракта. Соглашение полузащитника с москвичами истекает через год.

Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.

За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.

По информации СМИ, кроме «Ростова», на хавбека претендуют тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

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