«Ростов» отказался от подписания Глушакова. Игрока может купить «Сочи»

100 лямов хочет ? Губа не дура.
Отправить в глубокий запас, а там глядишь и контракт закончится.
«Ростов» отказался от идеи приобретения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом в телеграме сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.
По его информации, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Сочи», который пытается найти средства на подписание хавбека. Также на россиянина претендуют другие клубы.
Ранее СМИ сообщили, что Глушаков потребовал у «Спартака» 100 миллионов рублей наличными за досрочное расторжение контракта. Соглашение полузащитника с москвичами истекает через год.
- Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
- За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
- По информации СМИ, кроме «Ростова», на хавбека претендуют тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».
Журналист Егоров: «Глушаков в новом клубе хочет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц»
Журналист Егоров: «Глушаков получает в «Спартаке» 500 тысяч рублей в сутки. «Арсенал» готов взять игрока на 3 миллиона в месяц»