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    «Ростов» отказался от подписания Глушакова. Игрока может купить «Сочи»

    «Ростов» отказался от идеи приобретения полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Об этом в телеграме сообщил журналист Sport24 Максим Алланазаров.

    По его информации, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Сочи», который пытается найти средства на подписание хавбека. Также на россиянина претендуют другие клубы.

    Ранее СМИ сообщили, что Глушаков потребовал у «Спартака» 100 миллионов рублей наличными за досрочное расторжение контракта. Соглашение полузащитника с москвичами истекает через год.

    • Глушаков выступает за «Спартак» с 2013 года.
    • За все время он провел за москвичей 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 результативных передач.
    • По информации СМИ, кроме «Ростова», на хавбека претендуют тульский «Арсенал» и «Крылья Советов».

    Журналист Егоров: «Глушаков в новом клубе хочет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц»

    Журналист Егоров: «Глушаков получает в «Спартаке» 500 тысяч рублей в сутки. «Арсенал» готов взять игрока на 3 миллиона в месяц»

    Источник: Телеграм-канал «А там не надо было забивать?»

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6098

      vka1970 32 минуты назад

      100 лямов хочет ? Губа не дура.
      Отправить в глубокий запас, а там глядишь и контракт закончится.

      1
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      Рейтинг: +686

      латунный сепаратист 49 минут назад

      фк бутырка будет капитаном

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15483

      VVM1964 1 час назад

      А что Сочи потянет такую зарплату ???

      2
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