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    Журналист Егоров: «Глушаков получает в «Спартаке» 500 тысяч рублей в сутки. «Арсенал» готов взять игрока на 3 миллиона в месяц»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Игрок летом может сменить клуб.

    «Зарплата Глушакова на данном этапе – 15 миллионов рублей в месяц. Это колоссальные деньги. 500 тысяч рублей в сутки. Тульский «Арсенал» готов взять футболиста на зарплату 3 миллиона рублей в месяц», – сообщил журналист.

    • «Арсенал» в июле впервые в истории выступит в еврокубке.
    • 32-летний Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года.
    • Главное достижение в карьере футболиста – победа в чемпионате России.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19521

      gol_kak_sokol 5 минут назад

      Егоров, пойдешь к нам во вдвор дворником за 500 р в сутки, а то с журналистикой у тебя не очень.

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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV 17 минут назад

      глушак вполне может перезапуститься в ле, наседать на него не будут, да и паок не попадется

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      Рейтинг: +6051

      Skull_Boy 1 час назад

      1500000073=205500 евро, да это нормальная ЗП футболиста в Европе в месяц, а некоторые средние игроки получают такую ЗП в неделю и только осталось спросить "умных" людей в Гос. Думе, почем рубль дешевеет каждую минуту и почему является такой унылой валютой в мире, есть брать даже украинскую гривну, то и она дороже рубля, а белорусский рубль и вовсе стоит 30 наших рублей, когда бл9 такое было, чтобы картошка была дороже нашего рубля

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      Рейтинг: +6301

      KLIM777 > Skull_Boy 23 минуты назад

      норм зарплата игроков в Европе. Уровень нашего чемпионата очень далек до Европы.

      Хотелось бы видеть хоть один матч в туре подобный игре Краснодар Зенит

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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV > KLIM777 16 минут назад

      а кто тогда судил этот матч? всегда их ставьте и будут такие матчи и 6 очков от доноров

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      Рейтинг: +6301

      KLIM777 > Вальдемар IV 9 минут назад

      не опохмелилися с утра?

      причем тут судья? Он как раз-таки провел ужасную игру. ЖК не были показаны игрокам двум командам, у кранодара вообще удаление должно быть.

      Может судья стенку отодвинул при ударе Ракицкого? Или судья попросил Мартыновича не играть на 2 этаже когда Дзюба забил победный гол? Ахинею не неси.

      0
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      Рейтинг: +5336

      mihail200606 1 час назад

      Ну блин.. и на х.. им европа.. Дома можно ниче не делать..

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      Рейтинг: +787

      Derzkiy1 1 час назад

      Я бы тоже не играл с такой зарплатой , дел бы очень много появилось куда потратить и прокойфовать ! У нас зарплаты у футболистов как в Европе у нормальных , только у населения зарплаты как для коренных Россиян) из за этого несправедливость

      2
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      Рейтинг: +2993

      ivan-football-fan 1 час назад

      Боже мой.... как в этом "бизнес-плане" под именем Спартак вообще концы с концами сведены??? Ежу понятно: и они и Зениты - ВСЁ НАХЛЕБНИКИ...

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