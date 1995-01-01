Журналист Егоров: «Глушаков получает в «Спартаке» 500 тысяч рублей в сутки. «Арсенал» готов взять игрока на 3 миллиона в месяц»

Егоров, пойдешь к нам во вдвор дворником за 500 р в сутки, а то с журналистикой у тебя не очень.
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Игрок летом может сменить клуб.
«Зарплата Глушакова на данном этапе – 15 миллионов рублей в месяц. Это колоссальные деньги. 500 тысяч рублей в сутки. Тульский «Арсенал» готов взять футболиста на зарплату 3 миллиона рублей в месяц», – сообщил журналист.
- «Арсенал» в июле впервые в истории выступит в еврокубке.
- 32-летний Глушаков играет за «Спартак» с 2013 года.
- Главное достижение в карьере футболиста – победа в чемпионате России.