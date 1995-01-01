Журналист Егоров: «Глушаков получает в «Спартаке» 500 тысяч рублей в сутки. «Арсенал» готов взять игрока на 3 миллиона в месяц»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Игрок летом может сменить клуб.

«Зарплата Глушакова на данном этапе – 15 миллионов рублей в месяц. Это колоссальные деньги. 500 тысяч рублей в сутки. Тульский «Арсенал» готов взять футболиста на зарплату 3 миллиона рублей в месяц», – сообщил журналист.