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    Журналист Егоров: «Глушаков в новом клубе хочет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков допускает уход из клуба. Известна сумма, которую футболист рассчитывает получать на новом месте работы.

    «Глушаков хотел бы зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц», – проинформировал журналист.

    • Текущая зарплата игрока в «Спартаке» – 500 тысяч рублей в сутки.
    • «Спартак» намерен избавиться от Глушакова во время летнего трансферного окна.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +247

      Вальдемар IV 19 минут назад

      фк как у дурака фантиков

      0
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      Рейтинг: +5814

      Asbjorn 36 минут назад

      Тот ко никто ему такие деньги платить не будет, если не дураки

      0
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      ...
      Рейтинг: +193

      Ашет Арбузян > Asbjorn 3 минуты назад

      Ну почему? Вон - Зенит))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1451

      giluxa1963 46 минут назад

      хотеть оно не вредно осталось только найти того кто столько платить будет а это проблематично

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      Рейтинг: +6301

      KLIM777 53 минуты назад

      это в манчестер сити только) в столовую на раздачу

      0
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      Рейтинг: +3644

      Владислав Vlad 53 минуты назад


      Глушак уже давно не ЗАРАБАТЫВАЕТ, но ПОЛУЧАЕТ.))))

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      Рейтинг: +612

      латунный сепаратист 1 час назад

      .ну хоть в месяц не в день.при ...ху

      ели


      ***** наши футболёры

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