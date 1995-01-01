Журналист Егоров: «Глушаков в новом клубе хочет зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков допускает уход из клуба. Известна сумма, которую футболист рассчитывает получать на новом месте работы.

«Глушаков хотел бы зарабатывать 6 миллионов рублей в месяц», – проинформировал журналист.