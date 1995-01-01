«Спартак» выплатил Комбарову и Глушакову 250 миллионов рублей на двоих. Они хотели по 200 миллионов каждый

В среду, 19 июня, «Спартак» расторг контракты с защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым.

По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, клуб выплатил компенсацию футболистам в размере 250 миллионов рублей на двоих, которую они разделили поровну. При этом изначально они хотели получить по 200 миллионов каждый, но москвичи не согласились на такие условия.

В итоге сторонам удалось найти компромисс.

Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, Глушаков – с 2013-го.

В составе московской команды они в 2017 году стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны.

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