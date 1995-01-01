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    «Спартак» выплатил Комбарову и Глушакову 250 миллионов рублей на двоих. Они хотели по 200 миллионов каждый

    В среду, 19 июня, «Спартак» расторг контракты с защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым.

    По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова, клуб выплатил компенсацию футболистам в размере 250 миллионов рублей на двоих, которую они разделили поровну. При этом изначально они хотели получить по 200 миллионов каждый, но москвичи не согласились на такие условия.

    В итоге сторонам удалось найти компромисс.

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 года, Глушаков – с 2013-го.
    • В составе московской команды они в 2017 году стали чемпионами России и выиграли Суперкубок страны.

    Комбаров покинул «Спартак»

    «Спартак» объявил об уходе Глушакова

    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    Источник: Телеграм-канал журналиста Ивана Карпова

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +316

      Elisey13 33 минуты назад

      Губа не дура))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30633

      Полная Канистра 37 минут назад

      где Матч ТВ там всегда желтый полный вранья понос разносится тем более от бывших

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3373

      violator20 44 минуты назад

      Прикольно. "По информации бывшего журналиста «Чемпионата» и «Матч ТВ» Ивана Карпова" . Он что, главбух ФК "Спартак"?. А..... Нет , он наверное спит с главбухом.....Но вероятнее всего этого журналиста выпирают изо всех СМИ за вранье и стремление состряпать жареные новости на пустом месте!

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