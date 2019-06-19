Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Комбаров покинул «Спартак»

    «Спартак» на официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова.

    Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Соглашение 32-летнего футболиста истекало в конце сезона-2019/20.

    • Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
    • За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
    • В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.

    «Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:12
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8830

      vladimir-7 3 минуты назад

      Давно пора было уходить Комбарову и не ждать Глушакова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Ollegator 10 минут назад

      Ура. Двойной праздник сегодня!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2124

      Кинстифа 18 минут назад

      Чистка началась, кто следующий интересно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4505

      батог 20 минут назад

      Удачи Димон !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru