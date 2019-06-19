Комбаров покинул «Спартак»

Давно пора было уходить Комбарову и не ждать Глушакова.
«Спартак» на официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Дмитрия Комбарова.
Стороны расторгли контракт по взаимному согласию. Соглашение 32-летнего футболиста истекало в конце сезона-2019/20.
- Комбаров выступал за москвичей с 2010 года.
- За красно-белых защитник провел 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.
- В составе «Спартака» игрок завоевал звание чемпиона России и выиграл Суперкубок страны.
«Спорт-Экспресс»: Глушаков близок к переходу в «Сочи». Комбаров может последовать за ним