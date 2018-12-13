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    • «Ахмат»: «Глушаков? Пригласим на 30 тысяч после завершения контракта, если будет в форме»

    «Ахмат»: «Глушаков? Пригласим на 30 тысяч после завершения контракта, если будет в форме»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

    – Что скажете о словах Глушакова?

    – Конечно, такие заявления комментировать не хочется. Это его личное дело – общение с супругой.

    Когда у него истечет срок соглашения, мы с радостью пригласим Дениса в нашу команду на зарплату в 30 тысяч рублей. Разумеется, если он будет в форме.

    – Однако в словах Глушакова явный намек на то, что «Ахмат» может использовать серые схемы в расчетах с футболистами. Все же понимают, что реальная зарплата Глушакова намного превышает 30 тысяч рублей. Не поставил ли он под удар репутацию вашего клуба?

    – Он ничью репутацию под удар не ставит. Скорее своей репутацией рискует.

    Если Глушаков заявит открыто о каких-то нарушениях в «Ахмате», мы подадим на него в суд – и пусть обосновывает свои слова.

    У человека, очевидно, сложные взаимоотношения с женой, поэтому не стоит на это обращать внимание. Но, повторюсь, если по истечении контракта со «Спартаком» он будет в здравом уме и хорошей физической форме, то за 30 тысяч рублей мы его всегда возьмем.

    Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч. Сколько там надо будет алиментов платить?»

    Источник: «Советский спорт»

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    13.12.2018 21:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +966

      Харченко 14 декабря 2018, 14:42

      Да, наболтал Глушаков много.

      0
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      Рейтинг: +1526

      Тазит 14 декабря 2018, 06:57

      Интересно, а "Советский спорт" задавал вопросы на тему подмоченной репутации сотрудникам ФСО,Лаврову, Дворковичу?

      0
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      Рейтинг: +2038

      DMитрий 14 декабря 2018, 00:02

      если по истечении контракта со «Спартаком» он будет в здравом уме и хорошей физической форме, то за 30 тысяч рублей мы его всегда возьмем - так если он на это согласится, то наврятли он будет в здравом уме.

      0
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 декабря 2018, 23:44

      А что, на макарошки хватит )))

      0
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      Рейтинг: +64

      baltica 13 декабря 2018, 22:53

      На 5 тыс.в "Балтику".

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 13 декабря 2018, 22:26

      Глушакову пора лечь на дно со своими комментариями а то только будет хуже для него!

      1
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      Рейтинг: +3524

      FRZZ 13 декабря 2018, 22:14

      Хорошо сказал: если он будет в здравом уме... ))

      0
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      Рейтинг: +20

      anton-84 13 декабря 2018, 22:09

      Отличная сумма, в любом случае превышает прожиточный минимум

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 21:57

      За 30 тыс. рублей он нигде играть не будет.

      1
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