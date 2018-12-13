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    • Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч. Сколько там надо будет алиментов платить?»

    Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч. Сколько там надо будет алиментов платить?»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил своей жене, что после завершения контракта с московским клубом (в июне 2020 года) он перейдет в «Ахмат».

    Полузащитник пригрозил Дарье Глушаковой, что его официальная зарплата будет составлять 30 тысяч рублей. Таким образом, футболист хочет платить супруге минимальные алименты.

    «А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь.

    Да я там и останусь. После контракта «Спартака» я ему пообещаю [почетному президенту «Ахмата» и главе Чеченской республики Рамзану Кадырову], что за его команду буду играть. И я там останусь», – приводит аудиозапись слов Глушакова телеграм-канал Mash.

    Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября. Ранее жена полузащитника написала заявление в полицию, обвинив мужа в угрозах убийством.

    Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    13.12.2018 12:16
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 13 декабря 2018, 23:33

      глушаков, е ба ть ты черт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +833

      Sola 13 декабря 2018, 21:05

      Алименты платятся не супруге бывшей, а детям. Ты, Глушаков, детям угрожаешь платить маленькие алименты, а не жене. Дети потом тебе "большое спасибо" скажут, если вообще общаться будут с таким папашей.
      Вон Аршавина суд хоть и обязал по закону платить алименты, тот из принципа не дает письменное согласие детям на отдых за границей. И вообще не общается с ними. Младший, Арсений, живьем папашу никогда не видел. Тоже "отец года", блин. Дети потом всё припомнят им, будьте уверены.

      Бывшим супругам платят алименты на их содержание, когда те недееспособны, на инвалидности.

      2
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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:32

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- http://tiny.ph/9Le2

      -1
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      Рейтинг: +10744

      ivany4 13 декабря 2018, 17:16

      Вот уж совсем без мозгов восьмеркин!!!
      Взял и сдал Ахмат, с его серыми зарплатными схемами, под покровительством Кадырова!))
      Интересно, что теперь скажет Кадыров на это? И будет ли он поддерживать такого "мужика", после показа фильма о нем по ЦТ. Ведь в нем, он все разложил по полочкам, и получалось, что настоящие мужики не обижают стариков, женщин и детей.

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > ivany4 13 декабря 2018, 17:40

      Скажет, что не сердится, принимая извинения от глав ФНС, СК и МВД.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      Театрал > ivany4 13 декабря 2018, 18:57

      Ваня, успокойся и почитай все интервью внимательно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 13 декабря 2018, 16:56

      возьмут ли этого мудилу в ахмат? сомневаюсь,там п идоры не нужны

      7
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      ...
      Рейтинг: +800

      Театрал > Каратель 13 декабря 2018, 18:57

      Кто так обзывается, сам так называется.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Димон9 13 декабря 2018, 15:59

      Телеграм-канал Mash откуда у вас все подробности личной жизни звездных людей?
      Вы их сами придумываете для рейтинга?

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 15:52

      Значит Ахмат с зарплатой 30 тысяч. По всем их выступлениям они стоят друг друга.

      8
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 13 декабря 2018, 15:52

      достойный представитель нашей якобы народной команды!

      2
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 13 декабря 2018, 15:45

      Глушаков-это невменяемый , звездун !

      2
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      Рейтинг: +923

      eaguar 13 декабря 2018, 14:37

      Глушакова с такой игрой и в ФНЛ не возьмут .

      6
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