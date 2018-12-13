Глушаков – жене: «Поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч. Сколько там надо будет алиментов платить?»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил своей жене, что после завершения контракта с московским клубом (в июне 2020 года) он перейдет в «Ахмат».

Полузащитник пригрозил Дарье Глушаковой, что его официальная зарплата будет составлять 30 тысяч рублей. Таким образом, футболист хочет платить супруге минимальные алименты.

«А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь.

Да я там и останусь. После контракта «Спартака» я ему пообещаю [почетному президенту «Ахмата» и главе Чеченской республики Рамзану Кадырову], что за его команду буду играть. И я там останусь», – приводит аудиозапись слов Глушакова телеграм-канал Mash.

Бракоразводный процесс Дениса и Дарьи Глушаковых длится с сентября. Ранее жена полузащитника написала заявление в полицию, обвинив мужа в угрозах убийством.

Кто такие канал Mash? Они первые рассказывают про Кокорина и Мамаева

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.