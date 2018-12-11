Жена Глушакова обвинила мужа в угрозе убийством. Игрок может получить два года тюрьмы

Жена капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова обвинила мужа в угрозе убийством. По информации телеграм-канала Mash, сегодня девушка подала соответствующее заявление в полицию.

По словам Глушаковой, футболист отказался платить алименты и пообещал еe убить, сказав, что это выйдет ему дешевле. Дарья заявила, что в ее распоряжении имеется аудиозапись с угрозами.

Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.