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    • Жена Глушакова обвинила мужа в угрозе убийством. Игрок может получить два года тюрьмы

    Жена Глушакова обвинила мужа в угрозе убийством. Игрок может получить два года тюрьмы

    Жена капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарья Глушакова обвинила мужа в угрозе убийством. По информации телеграм-канала Mash, сегодня девушка подала соответствующее заявление в полицию.

    По словам Глушаковой, футболист отказался платить алименты и пообещал еe убить, сказав, что это выйдет ему дешевле. Дарья заявила, что в ее распоряжении имеется аудиозапись с угрозами.

    Статья 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Телеграм-канал Mash

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    11.12.2018 15:56
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    Комментарии77
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 10:46

      Вообще годный вариант - мог бы как раз посидеть вместе с КоКо и МаМа, поиграли бы там друг с другом...

      1
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      Рейтинг: +151

      Димон9 12 декабря 2018, 08:23

      Благодаря газетам исчез тот здравый смысл, при помощи которого люди отличали правду от лжи, иссякло чувство правдивости, права и бесправия, зло стало нахальным и ложь начала говорить языком правды. (Генрик Сенкевич)

      0
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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 23:01

      К мажорам-корешам шлюха,пусть нары греет

      1
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      Рейтинг: +70

      rude boy > Каратель 12 декабря 2018, 00:06

      Чиорт , а думал ты о Даше . За Глушака согласен .

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 декабря 2018, 22:08

      Скоро в РФПЛ появится новичок - ФК "Бутырка")))

      1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 11 декабря 2018, 21:38

      Третьим будет.... Два балбеса уже перевоспитываются...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 11 декабря 2018, 21:32

      В очередной раз убеждаюсь, чем больше мужик зарабатывает, тем глупее у него жена. Чем больше недалекая несет в СМИ словесного поноса, тем меньше в итоге она поимеет.

      -1
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      Рейтинг: +11602

      alex1951 11 декабря 2018, 21:27

      Санта-Барбара по россиянски.
      Как вы ,писаки,или ,как говаривал покойный А. Абдулов ,,журналюги,,
      затрахали своим ,,мылом,, весь почтенный народ . Нашли б. тему...
      Идите в грузчики,хоть какая то польза.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 11 декабря 2018, 20:50

      Давайте еще 3-го в сизо посадим,а потом и на сборную посадим! Место всем хватит, а воры будут на свободе

      2
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      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > FCZenit is Ivanovo 11 декабря 2018, 20:52

      давайте )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1390

      Taps 11 декабря 2018, 20:42

      Совсем уроды от шальных денег с ума сошли.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:38

      Давай, Денис, на нары к Мамаеву и Кокорину. Раз связался с такой "девушкой", не знаю только в каком месте она девушка, раз детей имеет, получи по-полной!

      4
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