Сезон завален полностью, а перспективы кошмарные.

«Спартак» – пятый в РПЛ-2018/19. Он сыграет в Лиге Европы. У него есть несколько неплохих игроков и собственный стадион. А еще – любовь болельщиков по всей стране. Многие могли бы позавидовать и такому раскладу. Многие, но не фанаты «Спартака», для которых нынешний год – продолжение пыток, вошедших в моду прошлой осенью.

Итоги сезона следующие:

• Перед сезоном «Спартак» с отрывом шел на втором месте по коэффициентам на чемпионство у букмекеров. Место в тройке казалось задачей-минимум. Итоговое – пятое. Забито меньше всего голов в российской истории. Провалена борьба за Кубок при легкой сетке.

• Стыд и позор в Лиге Европы, где в четырех матчах с середняком Австрии «Рапидом» и аутсайдером Испании «Вильярреалом» заработано лишь одно очко. Ранее – вылет в Лиге чемпионов от средненького ПАОКа, который чуть позже показательно уничтожила «Бенфика».

• Три главных тренера за сезон. По первому скучают, над вторым смеялись, третьего не воспринимают вовсе. Олег Кононов начал с призывов к возвращению к спартаковскому футболу, бросил неосторожную фразу про постановку игры за четыре месяца, но по истечении уже шести смотреть за происходящим на поле мучительно даже для тех, кто болеет против «Спартака». Ибо скучно и невыносимо, но в качестве снотворного, вероятно, сгодится.

• Скандал с капитаном, которого затравили, но которому совсем не удалось ничего исправить. Слабая игра на поле и никаких объяснений за его пределами. Это бьет по команде и сильно ее ослабляет. Притом никто даже не попытался наладить контакт с болельщиками, которые в конфликте Глушакова и Карреры прочно заняли позицию тренера. Поэтому прекрасная поддержка на протяжении двух прошлых сезонов сменилась протестными баннерами и выбеганиями на поле, что абсолютно недопустимо.

• Продажа лидера Квинси Промеса, на замену которому никого не купили.

• Медленная деградация лидеров (Джикия, Зобнин, Луис Адриано) и откровенно вредительская ставка на молодежь. Все молодые футболисты выглядят крайне слабо. Даже те, кто умудряется рассмотреть какой-либо прогресс у Рассказова, вряд ли могут быть им довольны – у «Спартака» слабый правый защитник, который регулярно ошибается в защите и совершенно неэффективен в атаке. Все его юные одноклубники выглядят еще ужаснее.

• Никто так и не понял, почему на своих местах после отставки Массимо Карреры остались Наиль Измайлов и Сергей Родионов и почему понадобилось ждать весеннего провала, чтобы убрать людей, которые и до этого не справлялись со своей работой. Мало кто понимает, почему на столь ответственные посты вице-президента и гендиректора вместо них назначены Сергей Михайлов и Томас Цорн с не очень впечатляющим послужным списком для топового в России клуба.

Нет вопросов только к главному человеку «Спартака» Леониду Федуну, поскольку о его способностях мгновенно уничтожать с трудом наработанное легко скажет история, например, 2008-го или 2012-го и, конечно, 2018-2019 годов. Тут уже давно все понятно.

Если не произойдет каких-то диких необъяснимых изменений, то «Спартак» вступит в сезон-2019/20 с владельцем, при котором деградирует, менеджерами, с которыми мало кто знаком, тренером, которого поддерживать не будут, большинством игроков, которые не хотят / не могут / не соответствуют уровню клуба, с молодежью, которая не справляется, с болельщиками, которые сильно недовольны и наверняка проголосуют ногами, то есть, не станут ходить на стадион.

Такого ужаса для «Спартака» в российской истории не было еще никогда, потому что минусов скопилось слишком много, а плюсов практически нет. В 1995-м клуб сенсационно проиграл борьбу за титул, зато выиграл шесть матчей в группе Лиги чемпионов, в 2003-м ужасно сыграл в чемпионате, зато выиграл Кубок и вышел в евровесну, в 2004-м результаты были плохими, зато была перспектива – новый тренер и очень солидное укрепление состава.

В 2008-м жуткий провал после солидного предыдущего сезона, но были надежды на Микаэля Лаудрупа. Даже при периодах Карпина, Аленичева и Якина находились какие-то позитивные моменты – четвертьфинал еврокубка, хорошие трансферы, открытие стадиона. И даже в те моменты казалось, что светлая полоса обязательно наступит, потому что не было все безнадежно плохо в длительный период времени.

Сейчас же – катастрофический сезон. Это еще можно пережить, если уверенно смотреть вперед, но так делают лишь клубы с внятной и четкой стратегией, направленной на прогресс клуба, большими амбициями и желанием выигрывать много. Стратегия спартаковская тоже четкая, она уже озвучена. Руководство хочет привлекать воспитанников и продолжать работу с Кононовым.

К чему такая стратегия приводит, сезон уже показал – к безнадеге, поражениям, позору. Самое же яркое ее воплощение было в последнем матче против «Оренбурга» – воспитанник хоть и спасал не раз, но пропустил два крайне нелепых мяча, в итоге – 0:2, а тренер упустил даже четвертое место, дающее право напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы.

Теперь «Спартаку» нужно будет дополнительно преодолевать два раунда квалификации. Что будет в этих раундах – думать уже не страшно, это бессмысленно, потому что даже поражение от условного кипрского АЕКа уже будет воспринято абсолютно буднично. Только в этот раз в клубе не окажется тренера по защите, выписанного из топового клуба и имеющего дух победителя.

«Спартак» 90-х играл красиво и был узнаваем в Европе, благодаря выходам в полуфиналы и победам над грандами. «Спартак» 2000-х плавно перешел от титулов к реконструкции и периодически давал надежду на возрождение. «Спартак» 2010-х – это в рекордные сроки потеря всего того, что создавалось мучительно долго, это неоднократный позор в Европе, это ежегодный круговорот скандалов и регулярные удары по имиджу. Сейчас покорена новая вершина при Федуне – будущее выглядит безнадежным сразу со всех сторон. Прогрессирует здесь только владелец. За клуб же от такого прогресса становится страшно.

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