Фернандес, Влашич, Ракицкий, Чалов
Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии
Войти как пользоавтель:
Фернандес, Влашич, Ракицкий, Чалов
Добавлю , и Азмун не лучший игрок ! Хотя я и болела Зенита и его обожаю. Команды без Чалова или Азмуна способны добиваться результата , а вот без Лучших игроков - нет ! Чалов и Азмун - безусловно лучшие напы чемпа , кто бы спорил . Но лучший игрок ( !!!) - конечно Артём. Он лидер клуба , он не только забивает и отдаёт пасы , но и отрабатывает и в защите своих ворот , способен организовать атаку , выход из обороны. А сколько предголевых пасов отдал ? Хотя бы даже и сегодня ? Ну которые в "гол+пас" не засчитываются ? Но это личное моё мнение. И лучшего , конечно , выберут ВСЕ болелы ВСЕХ клубов . А Чалова надо , безусловно , наигрывать в сборной. Сборной нужен " другой Кержаков" (хотя они и отличаются по манере игры ) , такой вот классный голеадор. Смолов не очень сейчас тянет , Кокорина нет , а кто ещё ? Чалов , по-моему .
Азмун, Дзюба, Ракицкий, Барриос обхективно сильнейшие в РПЛ этого сезона, можно ещё добавить Влашича
а дзюба тут причом.и причом краснадарский карлик переросток
А где Смолов. Да сезон для него был не удачным но он достойно должен быт включен в этот список.
Антон Миранчук
да много пенок левых не смазал
Сорокин лучший игрок года должен быть!!!