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    20 главных игроков сезона в РПЛ. Выбираем лучшего


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 15:55
    Здесь все герои чемпионата.

    «Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Спартак» – напрямую в групповой этап ЛЕ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1598

      InterMilLano1908 27 минут назад

      Фернандес, Влашич, Ракицкий, Чалов

      1
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      Рейтинг: +711

      knikos 54 минуты назад

      Добавлю , и Азмун не лучший игрок ! Хотя я и болела Зенита и его обожаю. Команды без Чалова или Азмуна способны добиваться результата , а вот без Лучших игроков - нет ! Чалов и Азмун - безусловно лучшие напы чемпа , кто бы спорил . Но лучший игрок ( !!!) - конечно Артём. Он лидер клуба , он не только забивает и отдаёт пасы , но и отрабатывает и в защите своих ворот , способен организовать атаку , выход из обороны. А сколько предголевых пасов отдал ? Хотя бы даже и сегодня ? Ну которые в "гол+пас" не засчитываются ? Но это личное моё мнение. И лучшего , конечно , выберут ВСЕ болелы ВСЕХ клубов . А Чалова надо , безусловно , наигрывать в сборной. Сборной нужен " другой Кержаков" (хотя они и отличаются по манере игры ) , такой вот классный голеадор. Смолов не очень сейчас тянет , Кокорина нет , а кто ещё ? Чалов , по-моему .

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      Рейтинг: +1119

      CSKA №1 59 минут назад

      Чалов!!!

      0
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      Рейтинг: +3971

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Азмун, Дзюба, Ракицкий, Барриос обхективно сильнейшие в РПЛ этого сезона, можно ещё добавить Влашича

      1
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      Рейтинг: +513

      латунный сепаратист 1 час назад

      а дзюба тут причом.и причом краснадарский карлик переросток

      0
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      Рейтинг: +333

      Muboraksho 1 час назад

      А где Смолов. Да сезон для него был не удачным но он достойно должен быт включен в этот список.

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      Рейтинг: +264

      Tim-Timmy 1 час назад

      Где дислайки и глушаков?

      1
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      Рейтинг: +322

      SanInstructor 1 час назад

      Антон Миранчук

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      Рейтинг: +202

      Вальдемар IV > SanInstructor 1 час назад

      да много пенок левых не смазал

      0
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      Рейтинг: +2739

      BarStep 1 час назад

      А что в этом перечне трудяг и везунчиков делает финский любитель кокса?

      5
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      Рейтинг: +871

      Фанат Рубина 1 час назад

      Сорокин лучший игрок года должен быть!!!

      -1
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