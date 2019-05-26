«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Спартак» – напрямую в групповой этап ЛЕ

Озвучиваем интриги последнего тура в РПЛ.

В отличие от большинства прошлых сезонов РПЛ, в нынешнем перед последним туром практически не осталось интриг. Раньше матч, где не решалось никаких турнирных задач, был максимум один. Теперь же ситуация иная.

чемпионская гонка завершилась победой «Зенита», который уже два тура как чемпион

участники Лиги чемпионов понятны – помимо «Зенита» это «Локомотив» и «Краснодар»

ясны все шесть участников еврокубков: плюс «Спартак» и ЦСКА, а также тульский «Арсенал»

участники стыковых матчей определены – это «Крылья Советов» и «Уфа»

уже давно ясно, кто вылетел – «Анжи» и «Енисей»

Впрочем, последний тур РПЛ все равно будет интересен, и мы расскажем почему.

По регламенту при равенстве очков места команд распределяются следующим образом:

матчи между собой

количество побед

разница забитых и пропущенных голов

количество забитых голов

количество голов на выезде

Кто попадет напрямую в группу Лиги чемпионов?

Для этого нужно занять второе место.

2. «Локомотив» – 53

3. «Краснодар» – 53

«Локомотиву» дома с «Уфой» нужно просто сыграть не хуже, чем «Краснодар», который примет дома «Рубин». При равенстве очков красно-зеленые выше по личным встречам (1:0, 1:2, гол в гостях).

«Краснодару» для второго места надо набрать больше очков, чем «Локо». Если «Краснодар» победит «Рубин», чтобы «Локо» не выиграл. Если сыграет вничью, чтобы команда Семина проиграла. Поражение «Краснодара» в любом случае оставит его на третьем месте.

Кто попадет напрямую в группу ЛЕ?

Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы получит четвертая команда РПЛ. Это стало ясно после того, как «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России.

4. «Спартак» – 49

5. ЦСКА – 48

«Спартаку», чтобы не потерять четвертую строчку, надо выиграть в Оренбурге. При ничьей – рассчитывать, что ЦСКА не обыграет «Крылья Советов». При поражении – ждать, что ЦСКА проиграет «Крыльям», поскольку при равенстве очков «Спартак» будет ниже ЦСКА (1:1, 0:2).

Соответственно, ЦСКА станет четвертым, если обыграет «Крылья», а «Спартак» не выиграет в Оренбурге. В случае ничьей можно занять четвертое место, если «Спартак» проиграет.

Может ли улучшить позицию тульский «Арсенал»?

«Арсенал» попал в Лигу Европы после того, как обладателем Кубка стал «Локо». «Арсенал» сейчас идет на шестом месте, отставая на три очка от ЦСКА. Пятая строчка – на раунд меньше в ЛЕ и старт на несколько недель позже.

Но туляки так и финишируют на шестом месте – ЦСКА можно догнать по очкам, но «Арсенал» будет ниже по личным встречам – 0:3, 2:0. Так что свой еврокубковый путь он начнет раньше всех остальных российских клубов.

Кто попадет на «Томь» в стыках?

В апреле президент «Томи» и губернатор томской области Сергей Жвачкин сообщил: «В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири»

В мае «Томь» обеспечила себе третье место и стыковые матчи за право играть в РПЛ. Значит ли это, что сопернику томского клуба в стыках будет проще? Или даже, что соперник «Томи» в любом случае останется в РПЛ, так как томичи даже в случае успеха могут отказаться от игры в премьер-лиге?

С «Томью» сыграет 14-я команда РПЛ. Пока это «Уфа». 13-му клубу лиги (пока это «Крылья») достанется четвертая команда ФНЛ – «Нижний Новгород».

13. «Крылья Советов» – 28

14. «Уфа» – 26

«Уфа» может перегнать «Крылья Советов» только в случае своей победы над «Локомотивом» и поражении самарцев от ЦСКА. Так что с большей долей вероятности с «Томью» сыграют именно уфимцы.

Кто станет лучшим бомбардиром?

Хоть здесь борьба чуть более упорная, чем раньше. По большому счету стоит выделить пятерых футболистов:

Чалов (ЦСКА) – 13

Азмун («Зенит») – 12

Ан.Миранчук («Локомотив») – 11

Классон («Краснодар») – 11

Зе Луиш («Спартак») – 10

Впрочем, вряд ли титул лучшего бомбардира грозит спартаковцу, которому нужно сделать покер в Оренбурге, да и хет-трики от Классона и Миранчука (соответственно «Рубину» и «Уфе») не очень возможны. Похоже, что борьба развернется между Чаловым и Азмуном – форварду ЦСКА играть дома с «Крыльями Советов», а нападающему «Зенита» – принимать «Енисей».

Матчи последнего тура будут сыграны в воскресенье, 26 мая. Они все начнутся в 14:00 (мск).

«Локомотив» – «Уфа» – распределение мест в ЛЧ и стыках

«Краснодар» – «Рубин» – распределение мест в ЛЧ

ЦСКА – «Крылья Советов» – распределение мест в ЛЕ и стыках

«Оренбург» – «Спартак» – распределение мест в ЛЕ

«Ахмат» – «Ростов» – нет турнирного значения

«Зенит» – «Енисей» – нет турнирного значения

«Динамо» – «Арсенал» – нет турнирного значения

«Анжи» – «Урал» – нет турнирного значения

Турнирная таблица РПЛ