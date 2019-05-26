«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Спартак» – напрямую в групповой этап ЛЕ

В отличие от большинства прошлых сезонов РПЛ, в нынешнем перед последним туром практически не осталось интриг. Раньше матч, где не решалось никаких турнирных задач, был максимум один. Теперь же ситуация иная.
- чемпионская гонка завершилась победой «Зенита», который уже два тура как чемпион
- участники Лиги чемпионов понятны – помимо «Зенита» это «Локомотив» и «Краснодар»
- ясны все шесть участников еврокубков: плюс «Спартак» и ЦСКА, а также тульский «Арсенал»
- участники стыковых матчей определены – это «Крылья Советов» и «Уфа»
- уже давно ясно, кто вылетел – «Анжи» и «Енисей»
Впрочем, последний тур РПЛ все равно будет интересен, и мы расскажем почему.
По регламенту при равенстве очков места команд распределяются следующим образом:
- матчи между собой
- количество побед
- разница забитых и пропущенных голов
- количество забитых голов
- количество голов на выезде
Кто попадет напрямую в группу Лиги чемпионов?
Для этого нужно занять второе место.
- 2. «Локомотив» – 53
- 3. «Краснодар» – 53
«Локомотиву» дома с «Уфой» нужно просто сыграть не хуже, чем «Краснодар», который примет дома «Рубин». При равенстве очков красно-зеленые выше по личным встречам (1:0, 1:2, гол в гостях).
«Краснодару» для второго места надо набрать больше очков, чем «Локо». Если «Краснодар» победит «Рубин», чтобы «Локо» не выиграл. Если сыграет вничью, чтобы команда Семина проиграла. Поражение «Краснодара» в любом случае оставит его на третьем месте.
Кто попадет напрямую в группу ЛЕ?
Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы получит четвертая команда РПЛ. Это стало ясно после того, как «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России.
- 4. «Спартак» – 49
- 5. ЦСКА – 48
«Спартаку», чтобы не потерять четвертую строчку, надо выиграть в Оренбурге. При ничьей – рассчитывать, что ЦСКА не обыграет «Крылья Советов». При поражении – ждать, что ЦСКА проиграет «Крыльям», поскольку при равенстве очков «Спартак» будет ниже ЦСКА (1:1, 0:2).
Соответственно, ЦСКА станет четвертым, если обыграет «Крылья», а «Спартак» не выиграет в Оренбурге. В случае ничьей можно занять четвертое место, если «Спартак» проиграет.
Может ли улучшить позицию тульский «Арсенал»?
«Арсенал» попал в Лигу Европы после того, как обладателем Кубка стал «Локо». «Арсенал» сейчас идет на шестом месте, отставая на три очка от ЦСКА. Пятая строчка – на раунд меньше в ЛЕ и старт на несколько недель позже.
Но туляки так и финишируют на шестом месте – ЦСКА можно догнать по очкам, но «Арсенал» будет ниже по личным встречам – 0:3, 2:0. Так что свой еврокубковый путь он начнет раньше всех остальных российских клубов.
Кто попадет на «Томь» в стыках?
В апреле президент «Томи» и губернатор томской области Сергей Жвачкин сообщил: «В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири»
В мае «Томь» обеспечила себе третье место и стыковые матчи за право играть в РПЛ. Значит ли это, что сопернику томского клуба в стыках будет проще? Или даже, что соперник «Томи» в любом случае останется в РПЛ, так как томичи даже в случае успеха могут отказаться от игры в премьер-лиге?
С «Томью» сыграет 14-я команда РПЛ. Пока это «Уфа». 13-му клубу лиги (пока это «Крылья») достанется четвертая команда ФНЛ – «Нижний Новгород».
- 13. «Крылья Советов» – 28
- 14. «Уфа» – 26
«Уфа» может перегнать «Крылья Советов» только в случае своей победы над «Локомотивом» и поражении самарцев от ЦСКА. Так что с большей долей вероятности с «Томью» сыграют именно уфимцы.
Кто станет лучшим бомбардиром?
Хоть здесь борьба чуть более упорная, чем раньше. По большому счету стоит выделить пятерых футболистов:
- Чалов (ЦСКА) – 13
- Азмун («Зенит») – 12
- Ан.Миранчук («Локомотив») – 11
- Классон («Краснодар») – 11
- Зе Луиш («Спартак») – 10
Впрочем, вряд ли титул лучшего бомбардира грозит спартаковцу, которому нужно сделать покер в Оренбурге, да и хет-трики от Классона и Миранчука (соответственно «Рубину» и «Уфе») не очень возможны. Похоже, что борьба развернется между Чаловым и Азмуном – форварду ЦСКА играть дома с «Крыльями Советов», а нападающему «Зенита» – принимать «Енисей».
Матчи последнего тура будут сыграны в воскресенье, 26 мая. Они все начнутся в 14:00 (мск).
«Локомотив» – «Уфа» – распределение мест в ЛЧ и стыках
«Краснодар» – «Рубин» – распределение мест в ЛЧ
ЦСКА – «Крылья Советов» – распределение мест в ЛЕ и стыках
«Оренбург» – «Спартак» – распределение мест в ЛЕ
«Ахмат» – «Ростов» – нет турнирного значения
«Зенит» – «Енисей» – нет турнирного значения
«Динамо» – «Арсенал» – нет турнирного значения
«Анжи» – «Урал» – нет турнирного значения