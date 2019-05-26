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    «Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Спартак» – напрямую в групповой этап ЛЕ


    3.3
    Голосов: 8
    26.05.2019 14:00
    Озвучиваем интриги последнего тура в РПЛ.

    В отличие от большинства прошлых сезонов РПЛ, в нынешнем перед последним туром практически не осталось интриг. Раньше матч, где не решалось никаких турнирных задач, был максимум один. Теперь же ситуация иная.

    • чемпионская гонка завершилась победой «Зенита», который уже два тура как чемпион
    • участники Лиги чемпионов понятны – помимо «Зенита» это «Локомотив» и «Краснодар»
    • ясны все шесть участников еврокубков: плюс «Спартак» и ЦСКА, а также тульский «Арсенал»
    • участники стыковых матчей определены – это «Крылья Советов» и «Уфа»
    • уже давно ясно, кто вылетел – «Анжи» и «Енисей»

    Впрочем, последний тур РПЛ все равно будет интересен, и мы расскажем почему.

    По регламенту при равенстве очков места команд распределяются следующим образом:

    • матчи между собой
    • количество побед
    • разница забитых и пропущенных голов
    • количество забитых голов
    • количество голов на выезде

    Кто попадет напрямую в группу Лиги чемпионов?

    Для этого нужно занять второе место.

    • 2. «Локомотив» – 53
    • 3. «Краснодар» – 53

    «Локомотиву» дома с «Уфой» нужно просто сыграть не хуже, чем «Краснодар», который примет дома «Рубин». При равенстве очков красно-зеленые выше по личным встречам (1:0, 1:2, гол в гостях).

    «Краснодару» для второго места надо набрать больше очков, чем «Локо». Если «Краснодар» победит «Рубин», чтобы «Локо» не выиграл. Если сыграет вничью, чтобы команда Семина проиграла. Поражение «Краснодара» в любом случае оставит его на третьем месте.

    Кто попадет напрямую в группу ЛЕ?

    Прямую путевку в групповой этап Лиги Европы получит четвертая команда РПЛ. Это стало ясно после того, как «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России.

    • 4. «Спартак» – 49
    • 5. ЦСКА – 48

    «Спартаку», чтобы не потерять четвертую строчку, надо выиграть в Оренбурге. При ничьей – рассчитывать, что ЦСКА не обыграет «Крылья Советов». При поражении – ждать, что ЦСКА проиграет «Крыльям», поскольку при равенстве очков «Спартак» будет ниже ЦСКА (1:1, 0:2).

    Соответственно, ЦСКА станет четвертым, если обыграет «Крылья», а «Спартак» не выиграет в Оренбурге. В случае ничьей можно занять четвертое место, если «Спартак» проиграет.

    Может ли улучшить позицию тульский «Арсенал»?

    «Арсенал» попал в Лигу Европы после того, как обладателем Кубка стал «Локо». «Арсенал» сейчас идет на шестом месте, отставая на три очка от ЦСКА. Пятая строчка – на раунд меньше в ЛЕ и старт на несколько недель позже.

    Но туляки так и финишируют на шестом месте – ЦСКА можно догнать по очкам, но «Арсенал» будет ниже по личным встречам – 0:3, 2:0. Так что свой еврокубковый путь он начнет раньше всех остальных российских клубов.

    Кто попадет на «Томь» в стыках?

    В апреле президент «Томи» и губернатор томской области Сергей Жвачкин сообщил: «В премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири»

    В мае «Томь» обеспечила себе третье место и стыковые матчи за право играть в РПЛ. Значит ли это, что сопернику томского клуба в стыках будет проще? Или даже, что соперник «Томи» в любом случае останется в РПЛ, так как томичи даже в случае успеха могут отказаться от игры в премьер-лиге?

    С «Томью» сыграет 14-я команда РПЛ. Пока это «Уфа». 13-му клубу лиги (пока это «Крылья») достанется четвертая команда ФНЛ – «Нижний Новгород».

    • 13. «Крылья Советов» – 28
    • 14. «Уфа» – 26

    «Уфа» может перегнать «Крылья Советов» только в случае своей победы над «Локомотивом» и поражении самарцев от ЦСКА. Так что с большей долей вероятности с «Томью» сыграют именно уфимцы.

    Кто станет лучшим бомбардиром?

    Хоть здесь борьба чуть более упорная, чем раньше. По большому счету стоит выделить пятерых футболистов:

    • Чалов (ЦСКА) – 13
    • Азмун («Зенит») – 12
    • Ан.Миранчук («Локомотив») – 11
    • Классон («Краснодар») – 11
    • Зе Луиш («Спартак») – 10

    Впрочем, вряд ли титул лучшего бомбардира грозит спартаковцу, которому нужно сделать покер в Оренбурге, да и хет-трики от Классона и Миранчука (соответственно «Рубину» и «Уфе») не очень возможны. Похоже, что борьба развернется между Чаловым и Азмуном – форварду ЦСКА играть дома с «Крыльями Советов», а нападающему «Зенита» – принимать «Енисей».

    Матчи последнего тура будут сыграны в воскресенье, 26 мая. Они все начнутся в 14:00 (мск).

    «Локомотив» – «Уфа» – распределение мест в ЛЧ и стыках

    «Краснодар» – «Рубин» – распределение мест в ЛЧ

    ЦСКА – «Крылья Советов» – распределение мест в ЛЕ и стыках

    «Оренбург» – «Спартак» – распределение мест в ЛЕ

    «Ахмат» – «Ростов» – нет турнирного значения

    «Зенит» – «Енисей» – нет турнирного значения

    «Динамо» – «Арсенал» – нет турнирного значения

    «Анжи» – «Урал» – нет турнирного значения

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РПЛ, «Томь»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 26 мая 2019, 14:18

      До свидания сезон,скоро начнем новый!

      0
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      Рейтинг: +121

      olmok 26 мая 2019, 11:34

      практически не осталось интриг

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 мая 2019, 10:35

      Топим за Оренбург и наблюдаем очередной позор от Спартака в плей офф ЛЕ))))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2019, 10:58

      Почему на фото Палыч в наручниках???...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 19 мая 2019, 23:49

      для коэффициентов лучше было бы, чтобы Урал прошел через кубок напрямую в группу. Ибо у ЦСКА со Спартаком шансов больше через отбор пробиться. но Арсенал в этом году лучше Урала смотрится, жалко в кубке не прошли их.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 19 мая 2019, 23:41

      Надеюсь что в лигу чемпионов напрямую зайдет Краснодар,ибо Локо с дрожащими коленками там делать нечего. Да и ждать от наших в Европе много тоже не стоит (показал последний сезон в Европе)
      Зенит проигрывает Славии. ЦСКА дует дома словенцам или как там их... Но каким-то чудом обыгрывает не матевированый реал. Локо вообще всасал по полной как и спартак (дома Рапиду, за что ты Нас так!!!)) С такой игрой ожидаемо опустимся в таблице коэффициентов...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1447

      Toomans > Сергей Александрович 20 мая 2019, 03:00

      ....а ошибок-то, ошибок! Сергей Александрович, ну не солидно-то, епт.

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Сергей Александрович 20 мая 2019, 15:39

      А Реал прям оба раза был "не матевированый"? Случайность, оба раза чистый фарт. ...)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Сергей Александрович 21 мая 2019, 16:36

      Нет такого слова "матевированый". То, что вы хотели изобразить происходит от слова "мотив", т.е. "немотивированный". Кстати, пишется слитно и с двумя "н". Ну и по сути неправильно. Как может быть Реал настолько немотивированным, чтобы проиграть 2 игры в Лиге Чемпионов, одну у себя дома?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 мая 2019, 22:40

      да все эти расклады уже не так важны нечего делать в еврокубках всем нашим командам ничего им не светит пока этот тупизменный лимит не отменят, а чемпион уже известен кубок тоже судьи отдадут Локо так что по сути всё давно и так ясно,а кто будет Арсенал или Урал им всё равно далеко не пройти

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Garrincha58 21 мая 2019, 08:38

      Наш футбол не твоё, не смотри.А то депрессия замучает)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 19 мая 2019, 20:54

      Ну выиграет Локо кубок и попадет Тула в ЛЕ, и покажет такой же игровой шлак, как и Уфа, да и при всем этом у Тулы, в отличии от Уфы, сейчас половина боевого состава составляют арендованные игроки + стадион, который 100% не пройдет лицензирование УЕФА и если глянуть последние 2 сезона, то костяк из пяти команд для игр в еврокубках уже сформирован, хотите быть шестой, то берите кубок

      4
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 мая 2019, 19:49

      Как не крути, лучший расклад для всех... это победа Локомотива в Кубке ( исключение Урал) При всем уважении, нечего ему делать в ЛЕ.. Арсенал заслужил больше..
      ИМХО

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Фанат Рубина 21 мая 2019, 08:40

      Две правды))) Но Тула сейчас получше.

      2
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 19 мая 2019, 19:02

      уфе оплатить билеты, пятизвездочный отель, бухло элитное в случае отъема очков, да звучит смешно, но что делать если по праву место отбирают

      0
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