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    • Литвинов объяснил низкую результативность россиян «Спартака»

    Литвинов объяснил низкую результативность россиян «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результативности российских футболистов клуба.

    «В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас – футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят.

    Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде, поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры», – сказал Литвинов.

    • В текущем сезоне российские игроки красно-белых забили только 2 гола из 36 в 18 турах РПЛ. Они на счету Данила Пруцева и Наиля Умярова.
    • По этому показателю московский клуб идет на 15-м месте в лиге. Ниже только «Оренбург», у которого россияне забили 1 гол из 16. Лидирует «Локомотив» с 27 голами россиян из 33-х.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.01.2025 12:08
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    Комментарии (13)
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    timon2401
    1736932933
    мог бы от ответить короче.."ну не можем мы в футбол играть"
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    Plyash
    1736933217
    В Барелоне лучший бомардир аргентинец,в Реале лучший бомбардир португалец...И похоже,навсегда. Так,что на счёт своих в команде не заморачивайтесь.Главное,что соратник.Просто играйте.
    Ответить
    ...уефан
    1736933510
    ...на дебильный вопрос, ещё и вполне адекватно писарчуку и ответил... А мог бы и так - "Ты, сучий потрох, сначала изучи состав Спартака и на каких позициях играют россияне, а потом задавай вопросы, урод!"...
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    ivany4
    1736933877
    Эх Литвинов, не стой стороны ты "к лошади подходишь".)) Посчитай свои удары по воротам соперника за игру, и сколько раз ты попал в рамку. Так и большинство отечественных игроков.
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    NewLife
    1736934257
    Тяжело искать черную кошку в темной комнате - особенно если ее там нет)))
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    oyabun
    1736935851
    Нападающего могли бы играть Мелешин, Зорин, Игнатов. Но где они? Не проиграли бы конкуренцию, не пришлось бы легов покупать.
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    ПалкоВводецъ007
    1736936196
    Антинародные одним словом. Гыгыгы
    Ответить
    TIMOTHY
    1736940296
    Спартак антинародная команда! Своих задвинули , зачехлили ! Где Зиньковский ? А ведь хороший парень и игрок ! Сьели элитные хряки и секта тупая
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    zigbert
    1736941238
    Пока такие российские игроки не появились в Спартаке, которые могли бы конкурировать с иностранцами. Будем надеяться на лучшие времена.
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    VVM1964
    1736945311
    "Русские у нас – футболисты оборонительного плана", а такие как Литвинов - ну разве что "лавочного" плана, да и на лавке то им место с большим авансом !!! (((...
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