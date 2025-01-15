Литвинов объяснил низкую результативность россиян «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о результативности российских футболистов клуба.
«В этом сезоне у нас играет больше легионеров, чем русских. Русские у нас – футболисты оборонительного плана, и из-за этого, наверное, статистика легионеров лучше, чем у наших ребят.
Даже если посмотреть по нападающим: у нас Шамар и Угальде, поэтому тяжело конкурировать со статистикой нападающих, если они все легионеры», – сказал Литвинов.
- В текущем сезоне российские игроки красно-белых забили только 2 гола из 36 в 18 турах РПЛ. Они на счету Данила Пруцева и Наиля Умярова.
- По этому показателю московский клуб идет на 15-м месте в лиге. Ниже только «Оренбург», у которого россияне забили 1 гол из 16. Лидирует «Локомотив» с 27 голами россиян из 33-х.