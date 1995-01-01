Первое дерби нового сезона: драка, штрафной из-за провода, нелепый автогол

Матч неофициальный, события запоминающиеся.

В Австрии на Кубке «Париматч» Премьер сыграли ЦСКА и «Спартак». У обоих команд до начала этого матча было по ноль очков. Но клубы для себя решили: эта встреча, несмотря на афишу, по характеру будет исключительно подготовительной к новому сезону РПЛ.

ЦСКА выпустил полурезервный состав. С первых минут у команды Гончаренко на поле появились Помазун, Шарлия (Виктор Онопко сказал, что пока этот футболист находится на просмотре, никакие контракты еще никто не подписывал), Кучаев и Нисимура. Состав «Спартака» был мощнее, но даже в нем были сюрпризы: в старте вышли Ломовицкий, Джано, Ребров и Бакаев.

Этого хватило, чтобы из обычной контрольной встречи сделать классное зрелище.

Итоговый счет – 3:1. В эти четыре мяча уложились первый гол Бакаева после возвращения из аренды, нелепый автогол Ломовицкого. Во втором эпизоде Айртон прерывал прострел ЦСКА с левого фланга, неудачного выбивал мяч и попал в Ломовицкого – так случился единственный гол ЦСКА в этом матче.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 30 июня 2019 г.

Во втором тайме «Спартак» разошелся. Сначала обводящим ударом забил Гапонов. Через две минуты после этого забил Ханни и довел счет до итогового. Как показали события в этой встрече, голы – это не главное, что произошло. Были события поярче.

Во-первых, в конце первого тайма Кирилл Набабкин и Луис Адриано устроили потасовку. Набабкин несколько раз ударил Адриано сзади по ногам, за что получил резкую отмашку кулаком. В итоге арбитр Александре Харкам удалил Набабкина, но почему-то не показал красную Адриано. Гончаренко долго разбирался с судьей по этому поводу, но решение Харкама это никак не повлияло.

Во-вторых, в перерыве ЦСКА и «Спартак» договорились о том, что продолжат матч в формате 11 на 11. Но этому помешал опять же арбитр. Как сообщил комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель, дело в том, что из-за этого он может потерять лицензию.

В-третьих, во втором тайме в единоборстве Зелимхан Бакаев споткнулся о телевизионный провод. В этом эпизоде главным героем снова был судья – он не разобрался в ситуации и назначил штрафной в пользу «Спартака».

А еще зажигали болельщики. Фанаты исполняли заряд в честь Виктора Гончаренко на мотив песни про Карреру.

twit text — Дмитрий Егоров (@edim_sport) 30 июня 2019 г.

Или снова болельщики «Спартака» выступали против Федуна.