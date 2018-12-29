Проблемы нового «Локомотива»: критика фанатов, Семин vs руководство, слабые трансферы

В клубе не все так однозначно.

После возвращения Семина «Локомотив» показывает шикарные результаты. За три года клуб выиграл четыре титула: чемпионство, Суперкубок и дважды Кубок страны. Если смотреть только на поле – все замечательно: команда играет стабильно хорошо и зрелищно. Намного сложнее дела идут внутри клуба – там много разногласий и междоусобных противостояний.

Недопонимание между руководством, тренером и болельщиками для «Локомотива» актуально последние десять лет. Приход Ильи Геркуса на должность генерального директора в августе 2016 на время сгладил ситуацию. Несмотря на некоторые разногласия между Геркусом и Семиным, «Локомотив» наладил контакт с болельщиками, успокоил ситуацию вокруг команды и вернул высокие результаты.

В декабре 2018 из-за разногласий с руководством Геркус ушел из клуба. Его место занял Василий Кинкадзе, который с 2013-го входил в совет директоров и хорошо знал ситуацию внутри. Кинкадзе поменял сразу поменял политику управления клубом. И это вызвало негодования со стороны фанатов и тренера.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 29, 2018

Повышение цен на абонементы

Перед новым сезоном «Локомотив» кардинально изменил систему использования абонементов и цены на них. В среднем клуб поднял их стоимость на 35% в сравнении с прошлым сезоном. При этом у фанатов пропала возможность купить абонемент на отдельный трунир. Теперь абонемент един: туда входит и РПЛ, и Кубок, и ЛЧ. Соответственно, он стоит дороже и отрубает возможность маневра у фанатов.

Болельщиков это взбесило. Они ответили руководству протестным молчанием в первые 35 минут матча за Суперкубок. На фан-секторе «Локомотива» не было ни приветственного перфоманса, ни флагов. К тому же объединение фанатов недавно опубликовало открытое письмо к руководству, в котором перечислило свои претензии. По поводу получасовой акции болельщики написали:

«Мы не хотели бы прибегать к таким методам вновь. Мы не хотели и не хотим протеста и очередной «войны» с руководством. Мы хотим диалога».

Василий Кинкадзе ответил: «Повышение цен – это шаг по улучшению эффективности, но признаю ошибку в том, что необходимо было развернуть масштабную кампанию по мотивации и объяснениям предстоящего ценового скачка. При этом отмечу, что все деньги, которые мы заработаем, я отправлю на улучшение условий для вас, болельщиков. Это и развлекательные программы, и утепление стадиона».

Бывший гендиректор Илья Геркус назвал повышение цен на абонементы ошибкой нового руководства: «Я всегда старался подходить к вопросу о ценообразовании исходя из необходимости сохранения и приумножения лояльности. Очень осторожно. Грань между лояльностью и коммерцией в этом вопросе очень тонкая. Поэтому на мой взгляд, резкое повышение цены на сезонные абонементы – это ошибка».

Гилерме, Кварацхелия, Мурило

С трансферами и новыми контрактами для своих футболистов в «Локо» сейчас тоже напряженка. У Кинкадзе и Семина не получается найти компромисс.

В июне в клуб пришел бразильский защитник Мурило. О покупке игрока Семина вообще не спрашивали. Юрий Палыч открыто заявил, что ни разу не видел бразильца в игре и не знает, на какой позиции он играет.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) June 18, 2019

И все-таки трансфер Мурило вписывается в новую политику клуба (покупка молодых игроков, которых можно будет продать значительно дороже). Но при этом «Локомотив» не удержал 17-летнего Кварацхелию. Сам футболист был уверен, что останется в «Локо», а Семин рассчитывал на него. Юрий Палыч даже признался, что у него пошли слезы, когда он узнал, что Кварацхелия уходит.

Ключевая причина ухода: в «Рубине» предложили более выгодные условия. Кинкадзе обвинил в неудаче агентов: «Это большая беда. Интересного парня пожертвовали агентам. Мы просто отказались повторять условия «Рубина».

Ещe одна неприятная история для «Локомотива» связана с капитаном, который играет за клуб уже 12 лет. Контракт с Гилемре заканчивается в конце декабря, но клуб никак не может договориться с игроком о новом соглашении.

«Ситуация с моим контрактом не очень приятная. Осталось всего шесть месяцев, – говорит вратарь. – В моих мечтах остаться в «Локомотиве» и закончить здесь карьеру, но не всe зависит от меня. Если честно, я как ветеран клуба не вижу со стороны клуба никаких усилий».

Кинкадзе отвечает: «Мы не готовы повторить предложение, которое Гиля получил от другого московского клуба. Мы предложили ему контракт по схеме 1+1, но у него уже лежит предложение от другой команды на три года. Скорее всего, он пробудет в «Локо» до 31 декабря и покинет команду. Его прошлый контракт у нас – 1,9 миллионов, мы его увеличили. Но другой клуб предложил ещe больше. Повторить это мы не можем».

И с Кварацхелией, и с Гилерме прослеживается принципиальность нового руководства «Локо». В клубе не хотят платить большие зарплаты игрокам и идти на поводу у их агентов.

Еще одна показательная история – отказ руководства от трансфера Романа Еременко, который продвигал Семин. Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков исключил возможность сделки: «Совет директоров принял определенное решение. Мы рассматриваем игроков до 25 лет, край – до 27. У нас одна из самых возрастных команд лиги, поэтому взяли курс на омоложение состава».

С одной стороны, можно понять позицию Семина и его недовольство текущими делами. Юрий Палыч вернул команду на топ-уровень, отдал клубу десятки лет и точно заслужил влияния.

Но и на ходы руководства не стоит смотреть однобоко. Василий Кинкадзе не просто так выбрал экономную политику клуба, из-за которой приходится жертвовать игроками. О том, что у клуба есть финансовые сложности и долги, Кинкадзе говорил сразу, когда получал должность.

По его словам, «Локомотив» сейчас живет в жeстких финансовых рамках: «На трансферную кампанию «Локо» выделено семь миллионов евро. Полтора из них потрачены на переход Дмитрия Живоглядова, два с половиной на Мурило. Осталось три миллиона на еще один трансфер».

Главная задача Кинкадзе – сделать из «Локомотива» экономически выгодный проект. В прошлом сезон клуб заработал 50 миллионов рублей. Кинкадзе хочет зарабатывать для «Локо» как минимум два миллиарда в год:

«Наш бюджет ограничен. В связи с этим менеджмент не будет допускать необдуманных трат и постарается больше зарабатывать на своих игроках. Жить надо по средствам, а не в долг у следующих поколений. Здесь не социальное мероприятие, это жестокая история и реальность».

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