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    5 оправданий отвратительной игре «Спартака» с «Сочи»


    2.1
    Голосов: 7
    Сегодня, 21:00
    Олег Георгиевич, Леонид Арнольдович, пользуйтесь на здоровье.

    «Ребята под нагрузками»

    Шаблонно, но а как иначе? Летом идет сложная интенсивная тренировочная работа, где закладывается физическая подготовка. Даже если команда легко смотрелась на Кубке «Париматч» Премьер, это ни о чем не говорит. Если не верите – спросите Джано Ананидзе. «Сколько играю в «Спартаке», таких нагрузок не помню», – говорил он в интервью.

    Вообще, игроки российского чемпионата имеют право уставать четыре раза за сезон – в начале, потому что нагрузки, в конце календарного года, потому что насыщенный график, весной, потому что снова нагрузки, а в конце сезона – потому что это конец сезона.

    «Ребята молодые, нервничали»

    «Спартак» провозгласил курс на развитие молодежи, взамен курсу на завоевание трофеев. Второе все равно никак не работает, скоро можно будет сказать, десятилетиями. Почему бы не попробовать первый вариант?

    В стартовом составе на игру с «Сочи» вышло сразу пять футболистов не старше 23 лет. Волнение на старте сезона – естественный процесс, тем более для молодежи. В такой ситуации очень непросто играть даже с дебютантом. Отсюда гигантское количество брака, робость и странные ошибки. И даже в створ ворот попасть просто невозможно.

    «На ребят давит результат»

    От «Спартака» всегда подсознательно ждут борьбы за чемпионство, игроки это осознают и понимают. Давление колоссальное, справиться с этим невероятно тяжело. Давление повсеместное – в интернете, по телевидению, где угодно. Хоть «Спартак» и занял пятое место в прошлом сезоне и был близок к тому, чтобы вывалиться даже из пятерки, при этом с треском вылетев из остальных турниров, но в претенденты на «золото» его все равно записывают. Ну, вот как тут не нервничать?

    Игроки пока не успели осознать, что клуб держит курс на развитие молодежи и борьбу за золотые медали в сезоне-2021/22 к столетнему юбилею. Так что по инерции приходится нервничать, заглядываясь на верхотуру.

    «На ребят давят трибуны»

    Просто никто не ожидал, что придет столько болельщиков. Здесь вообще странно: клуб заявил, что продажи абонементов даже превышают число, проданное перед прошлым сезоном…

    … но потом пошли слухи о том, что проданных абонементов на самом деле всего примерно 10 тысяч, хотя перед сезоном-2018/19 их было в два раза больше. Слухи навязчивые и настойчивые, казалось, даже на старт сезона мало кто придет.

    Но пришло очень много болельщиков. В такой ситуации непросто концентрироваться.

    «На соперника ничего не давило, и там более опытные футболисты»

    С момента поражения 1:7 от «Спартака» в товарищеском матче прошло три недели, с тех пор «Сочи» стал гораздо сильнее, укрепившись игроками уровня РПЛ. Их опыт помог играть смело и создавать массу моментов, им даже не нужно было сыгрываться, чтобы почти весь матч гонять «Спартак» при 30 тысяч болельщиков.

    Психология иногда имеет решающее значение в отдельном взятом матче. В этом компоненте гости были на голову сильнее хозяев. Впрочем, во многих игровых – тоже. Итоговый счет совсем не справедлив, но перебинтованная голова Самуэля Жиго принесла «Спартаку» в компенсированное время три очка. Как было и год назад, только тогда забитый мяч был ранним.

    Вместе с тем, следовало бы поблагодарить за курс на молодежь Леонида Арнольдовича. Вы же знаете, что никто бы не сделал для «Спартак» больше, чем он.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Жиго, 90+4.

    «Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Жиго, Айртон, Джано (Игнатов, 65), Фернандо, Бакаев, Зобнин, Ломовицкий (Понсе, 62), Луис Адриано (Мелкадзе,79).

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Новосельцев, Калугин (Кудряшов, 76), Миладинович, Набиуллин, Бурмистров (Обухов, 67), Полоз (Карапетян, 58), Песегов, Цаллагов, Казаев.

    Предупреждения: Ломовицкий, 14; Рассказов, 56; Понсе, 72; Адриано, 76 – Цаллагов, 72; Новосельцев, 68.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 2.1 Голосов: 7
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +529

      wobaekat 14 минут назад

      Сочи понравился полностью, из Спартака только тот парень, который почему-то был в черной форме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      Taps 37 минут назад

      Убого, уныло, отвратительно ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Vadim@rrrrr 58 минут назад

      Пиджачка пинком под зад, дибил а не тренер.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1118

      МЯСО87 1 час назад

      Где игра пиджак?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9811

      slavutiq70 1 час назад

      Кононов не когда не умел выжимать максимум с состава ,,,,,весьма средненький тренер даже по уровню России,,,,а что в Спартаке он сейчас пытается сделать вообще не понятно,,,,,,,

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9791

      sssrspartak 1 час назад

      пиджаааак!до коле я буду выключать и не смотреть это позорище?доколееееееееееееееееееееееееееееееееееееее?????????????????????????????7

      4
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      Рейтинг: +643

      vodomut 1 час назад

      позорище

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      serhio80 1 час назад

      Пойду лучше с собакой погуляю( может успокоюсь

      3
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      Рейтинг: +2039

      paracetamol 1 час назад

      Есть только одно оправдание - не выгнанный Конь в пальто!

      3
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      Рейтинг: +6902

      vka1970 1 час назад

      Плохому танцору всегда что то мешает.
      Пиджак как раз из кагорты потомственных танцоров.

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