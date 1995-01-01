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    «Спартаку» понадобились 42 минуты матча с «Сочи», чтобы нанести первый удар в створ

    В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи. Счет к 55 минуте не открыт.

    Москвичи первый удар в створ нанесли на 42 минуте. Сочинцы – действующие победители ФНЛ, впервые в истории выступают в РПЛ.

    • «Спартак» в текущем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы.
    • Главный тренер Олег Кононов впервые открывает сезон со «Спартаком».
    • Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дебютирует в РПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1872

      Evgeni1952 11 минут назад

      Это кошмар какой-то. И так будет при пиджаке всегда.

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