«Спартаку» понадобились 42 минуты матча с «Сочи», чтобы нанести первый удар в створ

В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи. Счет к 55 минуте не открыт.

Москвичи первый удар в створ нанесли на 42 минуте. Сочинцы – действующие победители ФНЛ, впервые в истории выступают в РПЛ.