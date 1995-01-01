«Спартаку» понадобились 42 минуты матча с «Сочи», чтобы нанести первый удар в створ

Это кошмар какой-то. И так будет при пиджаке всегда.
В эти минуты проходит матч первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи. Счет к 55 минуте не открыт.
Москвичи первый удар в створ нанесли на 42 минуте. Сочинцы – действующие победители ФНЛ, впервые в истории выступают в РПЛ.
- «Спартак» в текущем сезоне выступит в квалификации Лиги Европы.
- Главный тренер Олег Кононов впервые открывает сезон со «Спартаком».
- Главный тренер «Сочи» Александр Точилин дебютирует в РПЛ.