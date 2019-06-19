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    Федун: «Сделал для «Спартака» столько, сколько никто не сделал бы. Пусть люди дадут мне оценку, когда я уйду»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о своем вкладе в развитие клуба. Функционер не стал давать оценку собственной деятельности.

    — То есть вы видите себя в истории не собирателем чашек, а спасителем «Спартака», мессией, который ещe и передал своe детище народу?

    — Не собираюсь давать себе оценку. Пусть еe дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно!

    • 63-летний Федун владеет «Спартаком» с 2003 года.
    • При нем клуб один раз стал чемпионом России.
    • В последнем розыгрыше РПЛ «Спартак» финишировал пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.06.2019 22:45
    Комментарии6
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      Рейтинг: +13104

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Всё очень спорно!...***

      0
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      Рейтинг: +522

      Гавроша 1 час назад

      Делает конечно много, вот только выходит немного не так. А так, конечно главный неудачник, сколько он вложил и за 16 лет всего два купленных трофея. А позору то сколько, позору!

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      Рейтинг: +200

      Вальдемар IV > Гавроша 13 минут назад

      газпром не меньше вложил результат не лучше и не менее купленных ваз

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      Рейтинг: +6246

      vka1970 1 час назад

      Двойственная он фигура и противоречивая..С одной стороны для развития инфраструктуры и поддержания детско юношеского футбола, не говоря о взрослой команде, он сделал предостаточно много как ни кто до этого.С другой стороны в конфликте между менеджментом клуба, игроками и тренером устранился как мог и довёл ситуацию до абсурда.Даже не знаю что сказать...............

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      Рейтинг: +428

      serhio80 > vka1970 18 минут назад

      Привет! Ну самого арнольдыча я бы не стал обвинять. И стадион построил и академия работает. Менеджмент да, тут вопросы огромные(

      0
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      Рейтинг: +778

      Freyd 1 час назад

      Для меня неоднозначная личность

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