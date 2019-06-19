Федун: «Сделал для «Спартака» столько, сколько никто не сделал бы. Пусть люди дадут мне оценку, когда я уйду»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поговорил о своем вкладе в развитие клуба. Функционер не стал давать оценку собственной деятельности.

— То есть вы видите себя в истории не собирателем чашек, а спасителем «Спартака», мессией, который ещe и передал своe детище народу?

— Не собираюсь давать себе оценку. Пусть еe дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно!