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    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер


    3.7
    Голосов: 3
    14.07.2019 23:30
    Все из-за отсутствия нужной лицензии.

    «Краснодар» проиграл «Ахмату» (0:1) в матче, где соперник отметился нереализованным пенальти. Даже такой слабый результат не перекрывает новости по Мураду Мусаеву. Главному тренеру «Краснодара» запретили управлять командой даже из технической зоны. Все из-за несоответствия по уровню тренерской лицензии. Из-за этого на официальном сайте «Краснодара» Мусаев все еще указан старшим тренером, хотя уже давно стал главным.

    Во всех графиках, превью и документах к матчу с «Ахматом» главным тренером «Краснодара» называли Сергея Матвеева. Интересно, что в разделе тренерского штаба о нем вообще нет информации. Зато он отлично знаком с талантами из «Краснодара», потому что тренировал их в юношеской сборной России. Особенно Матвееву нравился Иван Игнатьев, но из молодежи на игру с «Ахматом» в старт поставили только вратаря Сафонова.

    «В моей сборной он был одним из главных нападающих. Конкурировал с динамовцем Лацевичем. Тот сильнее в штрафной, а Ванька — игрок пространства», – рассказывал Матвеев в интервью «Матч ТВ». Сафонов, Сулейманов, Уткин и Голубев тоже пересекались с ним в сборной. На какое-то время Матвеев уезжал в Англию, но не отказывался от предложений из России.

    В «Краснодар» Матвеева назначили в это межсезонье. Он заменил в тренерском штабе Олега Фоменко, который перешел на работу в «Краснодар-2». Фоменко уже исполнял формальную роль главного в еврокубковых матчах, потому что у Мусаева не было необходимой лицензии. Такие же задачи получил и Матвеев. Перед игрой с «Ахматом» он сразу сказал, что все это – формальность. От других комментариев Матвеев сразу отказался.

    Ситуация с Мусаевым накалилась из-за участия «Краснодара» в еврокубках. В матчах квалификации Лиги чемпионов Мусаев не сможет выходить в техническую зону и управлять действиями команды – на это «Краснодару» уже указали в УЕФА. Главным тренером должен быть человек с лицензией UEFA Pro, а Мусаев только в июне сдал экзамены на категорию «А».

    Можно быть главным тренером команды в еврокубках, если ты просто учишься на лицензию UEFA Pro. Проблема в том, что поступать на обучение можно только через год после получения категории «А». Такую информацию из пресс-релиза УЕФА публиковал «СЭ». У Мусаева этот год истечет только через сезон, поэтому «Краснодару» придется постоянно привлекать других людей к формальным обязанностям.

    УЕФА прислал замечания по Мусаеву и в РФС. Теперь из-за этого на него и других тренеров давят в России. Мусаеву («Краснодар»), Игнашевичу («Торпедо»), Могилевскому («Ротор»), Шаронову («Рубин») и Алексееву («Енисей») запрещено руководить командами в технической зоне. На официальных сайтах этих клубов нельзя называть ни одного из них главным тренером. В России боятся, что из-за нарушения этого правила УЕФА отберет у страны право обучения тренеров на самые престижные лицензии.

    Зато у «Краснодара» отличные трансферы:

    Классное приобретение «Краснодара». Много забивает, дерзит, позволяет фанату жить в его квартире

    «Краснодар» никогда столько не платил за футболиста. Кто такой Тонни Вилена?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: -55

      DonBaton 17 минут назад

      Да плевать на них,что там чем управляет,как обычно обосрутся по всем фронтам

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