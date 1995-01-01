Классное приобретение «Краснодара». Много забивает, дерзит, позволяет фанату жить в его квартире

Полгода назад помешал сборной России выиграть группу Лиги наций.

«Краснодар» приобрел шведского форварда Маркуса Берга. На первый взгляд трансфер кажется не очень понятным. Причины ниже:

Через месяц ему будет 33 года;

Последним его клубом был «Аль Айн» из ОАЭ;

У «Краснодара» есть два юных форварда, которых нужно развивать – Игнатьев и Сулейманов.

Однако переход шведа логичен и понятен, а сам игрок может украсить нашу лигу. Ниже – чем он интересен.

Вырос в крошечном шведском городе

Это город Турсбю, который может гордиться сразу двумя знаменитыми футбольными шведами. Помимо Берга там жил известный тренер Свен-Горан Эрикссон. За местный клуб Берг выступал до 16 лет.

В городке проживают всего четыре тысячи человек. Гораздо больше Турсбю известен в лыже-биатлонных кругах, там есть база для подготовки спортсменов по этим видам спорта. А еще в Турсбю 13 лет назад построили самый длинный в Европе лыжный туннель ( 1287 метров ). Но Берг все же предпочел не кататься на лыжах, а бить по мячу.

Кстати, в том числе и в Торсби проводился чемпионат мира по ралли.

Спас друга от карточки на поле

Берг 20 лет дружит с Олой Тойвоненом – еще одним известным шведским форвардом. Они оба из Вермланда (шведская провинция), очень давно играют вместе за сборную Швеции. Кстати, именно Берг забил второй гол в ворота сборной России в решающем матче в группе Лиги наций. Шведы выиграли и матч (2:0), и группу.

За год до этого шведы прошли Италию в стыках и не пустили ее на ЧМ-2018. «Случилось так, что я сломал нос Бонуччи, – рассказал Тойвонен. – Маркус отвлек внимание арбитра на себя и получил желтую карточку. Что я могу для него сделать на поле? Что угодно – хоть нос сломать, лишь бы он забивал».

Позволил фанату пожить в его квартире во время ЧМ-2018

Берг совместно с одним из спонсоров сборной Швеции устроили конкурс, где разыграли возможность проживания в апартаментах футболиста в Гетеборге, пока он будет играть на чемпионате мира.

Самым удачливым оказался 28-летний фанат Эспер Берквист: «Узнал благодаря другу в Фейсбуке, показалось, что это мой шанс. Расписал, как буду там жить и почему этого хочу – и выиграл. Я должен там следить за цветами, ну и поддерживать сборную». Берг забил холодильник едой и напитками и прикрепил записку с напоминанием о матчах и прогулках по городу.

Шведы дошли аж до четвертьфинала, так что обжиться парень точно успел.

С ним нескучно

Берг – не скандалист, но громко высказаться может. После победы над Италией пожаловался на то, что из-за желтой карточки (той самой, что должна была достаться Тойвонену) итальянцы провоцировали его весь матч, но он героически держался.

На ЧМ-2018 Берг запустил жалобу прямо в ФИФА из-за конфликта с допинг-офицером. Он сам пошел вместо допинг-контроля на интервью, чем очень разозлил организацию. «Куда это приведет, я не знаю, но это просто смешно! Мне объяснили, что я должен был выйти и дать интервью. Я это и сделал. В итоге все обернулось какой-то глупостью, непонятными отчетами и прочее», – возмутился футболист.

Но самая известная цитата – та, что была прошлой осенью после матча Лиги наций против Турции. Берг рассказал, что его сбили, а судья не дал чистый пенальти. И воспроизвел диалог с ним: «В перерыве я с ним поговорил, и он сказал: «Если фол был, то во втором тайме дам вам два пенальти». Один поставил, он тоже был чистым. Мы заработали один из двух, хотя могли пробить и два».

Всегда и везде забивал много. Ну, почти везде

За первые два сезона в «Гетеборге» всего семь голов, за третий – в два раза больше. Берга быстро прозвали «Сварте-Маркус» в честь супербомбардира клуба Филипа Йоханссона – того звали «Сварте-Филип» («Черный Филип» – с отсылкой на «угольный» цвет волос), именем которого даже названа улица в городе.

Далее: 44 гола в Голландии за два сезона («Гронинген»), в Греции – 84 за четыре («Панатинаикос»). В ОАЭ тоже получилось круто – 47 за два.

Могло быть получше в «Гамбурге»: всего семь мячей, хотя провел более 50 матчей. Для «ПСВ» тоже было маловато (восемь голов).

Так он правда нужен «Краснодару»?

Опытный форвард перед стартом в Лиге чемпионов. За карьеру набил уже более 250 мячей. Был успешен почти во всех лигах, где играл. С адаптацией проблем возникнуть не должно – в составе есть партнеры по сборной Швеции Классон и Ольссон, если что – подскажет долго игравший здесь Гранквист. Плюс Берг наверняка понравится фанатам за неутомимость и самоотдачу.

А у «Краснодара» с ним контракт всего на год, причем за трансфер не пришлось платить вообще. Фактически – беспроигрышный ход по всем параметрам.