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    РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату»

    «Ахмат» дома обыграл «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бернард Бериша на 28-й минуте.

    Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бериша, 28.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель (Шимански, 46), Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Ольссон (Игнгатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вилена, Ари, Вандерсон.

    Предупреждения: Нижич, 33; Харин, 35; Исмаэл, 82; Городов, 90+4 – Петров, 5; Камболов, 72; Вилена, 90+1.

    Нереализованный пенальти: Бериша, 28 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Теперь Мусаеву запрещено управлять «Краснодаром» во время матчей. Формально у команды новый тренер

    Источник: «Бомбардир»

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    14.07.2019 23:30
    Комментарии25
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      Рейтинг: +2152

      paracetamol 7 минут назад

      Перейры и не хватило! Зачем надо было всю среднюю линию потрошить?

      0
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      Рейтинг: +10

      manoalist 22 минуты назад

      Если делаете ставки - black-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +2748

      Yev 1 час назад

      Да уж, начали лидеры чемпионата. Сейчас надо говиться к квалификации ЛЧ и выходить на достойный уровень.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3956

      Persona_non_Grata > Yev 46 минут назад

      Завтра жду сюрприза от Рубина )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6881

      KLIM777 1 час назад

      ничего удивительного) ставил на 1х. Краснодар еще не готов. Надеюсь к ЛЧ уже обретет свою игру. А пока очень слабо. Дефицит игроков полный.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > KLIM777 1 час назад

      всех газпром прибрал

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +4743

      _Marqella_ 1 час назад

      Ахмат с победой !!!!!

      4
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      Рейтинг: +3956

      Persona_non_Grata > _Marqella_ 49 минут назад

      Фуууу !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10959

      Alimpasha > Persona_non_Grata 47 минут назад

      Не свинствуй)))

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      Рейтинг: +10959

      Alimpasha > _Marqella_ 47 минут назад

      Спасибо красавица!

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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > _Marqella_ 42 минуты назад

      с победой то с победой только если они везде так рьяно будут бегать а не сливаться по заказу зажигалке

      -1
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      Рейтинг: +2400

      Gek Dement > Вальдемар IV 6 минут назад

      "сливаться по заказу зажигалке" память у тебя не очень... вот уж кто, кто, а Ахмат в свое время(еще будучи Тереком) на выезде превратил в побоище дебют Халка с Витселем и вообще легко очки никогда не сдавал топам.

      1
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      Рейтинг: +6240

      Вомбат 1 час назад

      Краснодару без четверых ключевых игроков прошлого сезона, двоих ушедших (если с Перейрой понятно, то с Каборе загадка) и двоих травмированных (очень жаль!), не хватает сыгранности. Да и Сулейманов нынче мажет. А в прошлом году фантастически попадал. В итоге, несмотря на хорошую атлетическую подготовку, команда за первое место, очевидно, бороться не готова. Но может быть новички быстро сыграются. Тогда может быть и поборются. Ну а Ахмат хорошо готов к сезону и сыграл на своем уровне.

      4
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      Рейтинг: +1962

      Рубинище > Вомбат 1 час назад

      Сулейманову везло, средненький очень. Скорости нет, техники пока тоже

      1
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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > Рубинище 41 минуту назад

      значит в рубин загонят там средних собирают

      0
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      Рейтинг: +702

      IVANRUS777 > Рубинище 39 минут назад

      По одному матчу говорить, что Сулейманов средненький, преждевременно. Вот сезон отыграет этот, дай Бог без травм, тогда и понятно будет везло ему или нет в прошлом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +1962

      Рубинище > Вальдемар IV 17 секунд назад

      У нас всех берут, скоро с дворов начнут

      0
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      Рейтинг: +418

      Опускатель коняжек 1 час назад

      Просрочка голосом некоторых болел слишком в себя поверили. А игры то нет. Как и у всех лидеров прошлого сезона.

      -1
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      Рейтинг: -43

      Вальдемар IV > Опускатель коняжек 1 час назад

      свинной тридварас зато в пищевик поверил после гола сочи с нарушением)

      0
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      Рейтинг: +6370

      ufos73 1 час назад

      Наше болото все больше зарастает ряской... Надеялся, что быки станут украшение чемпа, но похоже и они не тянут.

      1
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      Рейтинг: +1708

      uBaH_ > ufos73 1 час назад

      Да в чечне у всех клубов постоянно проблемы, а особенно у тех что из первой пятерки

      7
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      Рейтинг: +2609

      BAIv 1 час назад

      зачем кубок дна было выигрывать, а в чемпионате и ЛЧ проигрывать.
      ждем удачного результата в следующих играх.

      4
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      Рейтинг: +9857

      slavutiq70 1 час назад

      С победой Ахмат,,,,Краснодар не впечетлил,,,,как впрочем и все остальные прошлогодние лидеры,,,,

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