РПЛ. «Краснодар» проиграл «Ахмату»

Перейры и не хватило! Зачем надо было всю среднюю линию потрошить?
«Ахмат» дома обыграл «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бернард Бериша на 28-й минуте.
Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур
Ахмат (Грозный) – Краснодар – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бериша, 28.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель (Шимански, 46), Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл (Роши, 87), Харин, Мбенг (Понсе, 84).
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Рамирес, 56), Мартынович, Спайич, Камболов, Стоцкий, Ольссон (Игнгатьев, 74), Намли (Сулейманов, 69), Вилена, Ари, Вандерсон.
Предупреждения: Нижич, 33; Харин, 35; Исмаэл, 82; Городов, 90+4 – Петров, 5; Камболов, 72; Вилена, 90+1.
Нереализованный пенальти: Бериша, 28 – нет.
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