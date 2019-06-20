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    «Краснодар» никогда столько не платил за футболиста. Кто такой Тонни Вилена?


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    Голосов: 9
    20.06.2019 21:18
    Его сравнивают с Вейналдумом и Эдгаром Давидсом.

    «Краснодар» объявил о подписании контракта с полузащитником «Фейеноорда» Тонни Виленой. За 24-летнего голландца краснодарцы заплатили около 9 миллионов евро. Это новый трансферный рекорд клуба

    Тонни Вилена всю жизнь отыграл в «Фейеноорде». Он прошел все уровни молодежки, а к основному составу его подтянул Рональд Куман, который тогда тренировал «Фейеноорд». Вилена дебютировал во взрослом футболе, когда ему было 17 лет. Тонни сразу закрепился в основе и стал самым молодым в истории клуба автором дубля.

    Куман настолько полюбил игрока, что продвигал его трансфер, когда уже тренировал «Саутгемптон», но не срослось. Также голландцем в разное время интересовались «Интер», «Тоттенхэм» и «Наполи», но им не удавалось договориться с «Фейеноордом» о сумме трансфера.

    В Голландии Вилену часто сравнивают с Джорджиньо Вейналдумом. Оба воспитанники «Фейеноорда», оба физически мощные центральные полузащитники, которые в голландском чемпионате отличались мощной физикой. Оба бегали от штрафной до штрафной, таскали мячи на дриблинге и классно пасовали в финальную треть. Оба как будто бы пересидели в Эредивизи – и Вейналдум, и Вилена уехали только в 24 года, хотя могли сделать это намного раньше. Про успехи Вейналдума в «Ливерпуле» всем известно. Хороший пример для Вилена.

    Вилена выходит на замену вместо Вейналдума в матче за сборную. На заднем плане – Рональд Куман.

    В «Краснодаре» Вилена заменит ушедших Перейру и Каборе в центре поля. К тому же серьезную травму получил Газинский. Но по типажу Тонни не похож ни на одного из них. Он лучше в работе без мяча, чем Перейра, бегает намного больше Газинского и Каборе и никогда не играл в опорке.

    А вот что пишут в голландских аналитических медиа о типаже Вилены: «Он похож на Строотмана. Он задает темп, хорошо читает игру и много играет между линий. Тонни очень крепко стоит на ногах, что помогает ему в дриблинге».

    Бывший тренер «Аякса» Ад де Мос вообще сравнивает Вилену с Эдгаром Давидсом: «Я думаю, Вилена вырастет в игрока мирового класса. Этот молодой парень имеет яд, он идеальный левша, может забивать голы и очень силен без мяча. Я думаю, что он превратится в более полную версию Эдгара Давидса».

    Но у «Краснодара» не очень удачные последние трансферы

    Покупки «Краснодара» принято хвалить. Гранквист, Сигрудссон, Пейрера, Жоазиньо – все это игроки, которых когда-то нашла скаутская служба «Краснодара». В октябре 2016-го в клуб пришел Алексей Зинин. Он отвечал за покупку новых игроков.

    Зинин привел Вандерсона, Классона, Рамиреса и Каборе. Спустя год Зинин ушел и трансферы «Краснодара» перестали быть настолько точечными. Спаич так и не смог полноценно заменить Гранквиста, хоть и прибавил во второй половине сезона. Куэва – вообще полнейший провал: сыграл в 15 матчах (только два в старте), отдал всего одну голевую и спустя год покинул клуб. Фьолусон тоже не добавил команде качества.

    Этим летом «Краснодар» уже подписал Юнеса Намли и Панталеао Кайо. Оба – результат работы скаутской службы. Намли пришел из «Зволле» (аутсайдер голландского чемпионата), Кайо из «Санта-Клары» (середняк в Португалии). Также пришел Руслан Камболов – но это игрок в ротацию, которого купили во многом из-за низкой цены.

    Краснодарцы рискуют, отдавая за Вилену рекордные девять миллионов. Но вряд ли на этот раз ошибутся так же, как с Куэвой (восемь миллионов евро). В клубе признали, что не учли ментальность перуанца. Скорее всего, с Виленой к этому вопросу подошли серьезнее.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 24 июня 2019, 17:30

      Сразу видно - команда качественно укрепляется под Лигу чемпионов. Зенит и Локомотив пока спят. Надеюсь, в Питере просто выдерживают гроссмейстерскую паузу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 22 июня 2019, 21:47

      Если срастется у Вилены в команде, то усиление знатное получится. По описаниям он один может заменить и Каборе, и Перейру. Удачи тебе, Тонни. А кубанскую казачку мы тебе подберем.

      4
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 22 июня 2019, 01:54

      Следил за этим игроком. Очень потенциальный. То, что он едет к нам в РПЛ - это чудо. Работоспособный, универсальный ЦП/ЦОП, умный, с лидерскими навыками. Класс!

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 21 июня 2019, 10:36

      как не платил куэва вандерсон не намного меньше стоили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 21 июня 2019, 10:10

      Парень уже 8 лет в большом футболе, а 24 только. Успехов.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 июня 2019, 07:44

      Краснодар работает во всю. Самые активные пока. А заиграют или не заиграют новички-покажет время, но промахиваются они редко.

      6
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      Рейтинг: +67332

      portero 21 июня 2019, 01:18

      удачи ему ! нахвалили его хорошо.
      надежда что своей игрой поможет быкам.

      7
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 21 июня 2019, 00:04

      Ну собственный Эдгара Давидс ешё никому не мешал... Вот только авансы такие не рано раздавать?

      0
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > Semargl18 21 июня 2019, 10:39

      ты что авансы раздают в спартаке обычно

      2
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      Рейтинг: +232

      hofman 20 июня 2019, 23:51

      Краснодар показатель ума своего президента, как бизнес с умом, так и клуб. не каких необдуманных трат, типа любой ценой в ЛЧ, хотя мог позволить дорогие трансферы раньше. вышли в ЛЧ пожалуйста, точечное усиление. Остается только поздравить с умным руководством и Удачи Быкам в ЛЧ.

      11
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 20 июня 2019, 22:57

      Отличное усиление перед лч !
      Поздравляю Краснодар !

      7
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