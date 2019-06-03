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    Еще один талант Аякса, о котором почти не говорят (хотя надо)


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    Голосов: 2
    Сегодня, 20:10
    Им восхищаются Венгер и Моуринью.

    Френки де Йонг и Матейс ди Лигт стянули на себя все внимание зрителей и топ-клубов после феноменального сезона «Аякса». Оба невероятно талантливы, круты и молоды. Де Йонга уже забрала «Барселона», за де Лигта сейчас сражаются гранды. В тени остается не менее талантливый и крутой голландец – Донни ван де Бек.

    В последнем сезоне ван де Бек был важнейшим игроком «Аякса». Из 57 матчей команды он пропустил только один кубковый, забил 17 мячей и отдал 13 голевых передач. Жозе Моуринью настолько высоко оценил талант парня, что включил его в свою символическую сборную Лиги чемпионов.

    Та самая сборная лучших игроков ЛЧ от Жозе:

    Ван де Бек раскрылся раньше Де Йонга и Де Лигта, но всегда был не особо заметен. Он выиграл с «Аяксом» одно золото в последнем чемпионате и четыре раза занимал второе место. Плюс проигрывал в финале Лиги Европы и полуфинале Лиги чемпионов. Сейчас ему всего 22 года.

    Донни попал в академию «Аякса» в 11 лет и прошел через все молодежные уровни клуба. Его почти сразу заметил Деннис Бергакмп, только начинавший тренерскую карьеру. Позже Франк де Бур, который в то время тренировал взрослую команду, рассказывал: «Деннис был в восторге от этого мальчика. Он напомнил ему себя в его возрасте. Уже тогда я тоже начал следить за Донни».

    Когда ван де Беку было около 15, в структуре «Аякса» его уже знали все. Отец Донни рассказывал о встрече с легендой футбола Йоханом Кройффом, который ему сказал: «Я знаю твоего сына. Это Донни ван де Бек. Он хорош в этом, а еще в этом».

    Рууд Гуллит, разбирая победу «Аякса» над «Тоттенхэмом» в первом матче, тоже нахваливал Донни: «Я очарован им. Когда-то я был его тренером. У него врожденный футбольный интеллект и смелость. К тому же у него всегда было правильное отношение к делу».

    Рядом с Гуллитом сидел Арсен Венгер, кивал головой и соглашался с коллегой по студии: «У ван де Бека есть драйв, хорошая техника, и он часто забивает. Он играет важнейшую роль в этой команде».

    Чем он крут?

    По позиции ван де Бек – типичная современная восьмерка. Он дает огромный объем без мяча и много забивает для игрока центра поля – ни один центральный полузащитник в голландской лиге не забил больше него в последнем сезоне.

    Ван де Бек органичен в идеально выстроенном прессинге «Аякса». Он много отбирает и перехватывает на чужой половине поля. И, как и каждый в команде, преркасно открывается и пасует между линий. Особенно удивляет то, как часто он участвует в атаке, играя в центре. В Эрдевизи он стал лучшим по количеству касаний мяча в чужой штрафной (6,32 в среднем за игру).

    При всем этом у ван де Бека есть две уникальные фишки. Первая: врывы вторым темпом в штрафную. Когда соперники сосредоточены на атакующих игроках «Аякса», Донни выбирает правильный момент и зону, чтобы ворваться в штрафную и получить мяч. Вторая: умное движение без мяча. Обычный момент для ван де Бека, когда он уводит за собой соперника из зоны, в которую позже врывается его партнер и создает момент.

    Два этих скилла говорят об уникальном футбольном интеллекте. Ван де Беке не так популярен, потому что его главные таланты не так очевидны и заметны, как у де Йонга и Де Лигта. Но по талант и влиянию на команду – он точно наравне с ними.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6362

      KLIM777 1 час назад

      классный игрок)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2918

      dinar7777dinar 1 час назад

      и куман все время его маринует на лавке !

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