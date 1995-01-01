Де Лигт – идеальный защитник. Глупо ошибается, но сам все исправляет

Если надо, он и гол забьет.

Основное время матча Голландии и Англии (3:1 ДВ) в Лиге наций получилось интересным из-за VAR, но в остальном запомнилось только бесконечной борьбой.

Взбодрила игру лишь история Матейса де Лигта. Сначала он не принял мяч в простой ситуации и создал преимущество сопернику, но потом сам же спас сборную. Без действий этого парня потом не получилось бы никакого яркого овертайма.

Вот ключевые моменты матча:

1) На 30-й минуте де Лигту просто откатили мяч назад. Его подвела обработка, а исправлять ситуацию без нарушения было уже поздно. Рэшфорд опередил де Лигта и подставился под его подкат. Итог – пенальти, который реализовал все тот же Рэшфорд.

2) 73-я минута. Депай классно исполнил угловой, де Лигт перевисел соперника в воздухе. Гол вроде бы классический, но все равно показательный. Символично, что именно де Лигт забил ответный мяч и перевел игру в овертайм. Для него этот мяч стал всего вторым в составе сборной, первым де Лигт отметился в марте этого года.

В дополнительное время все решилось из-за автогола Уокера и мяча Промеса. Если не учитывать результативную ошибку, де Лигт выдал топовый матч: нанес два удара, сделал три отбора, выиграл шесть верховых единоборств и показал 93% точности передач. Голландия выиграла, поэтому из игры де Лигта запомнят только хорошее.

Самого де Лигта волнует не только его игра в сборной. Впереди будет переезд из «Аякса» в новый чемпионат. «Матейс с детства играет в «Аяксе», но теперь перейдет в большой клуб. Думаю, он окажется в Испании или Англии», – уже говорил о его будущем генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар. Варианты есть, но все решат деньги и перспектива.

Поднял цену одним сезоном

Топ-клубы давно интересуются де Лигтом. «МЮ» отказался от него еще до дебюта де Лигта в профессиональном футболе. В клубе наверняка жалеют об этом, потому что цена де Лигта растет с каждым матчем. Еще год назад на него установили ценник в 60 миллионов евро. Тогда это казалось большим авансом, но реальная стоимость стала еще больше.

Повлияли и результаты. «Аякс» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и выиграл все возможное в Голландии. Теперь за лидеров «Аякса» борются топ-клубы из ведущих лиг. Первым на выход отправился де Йонг – его взяла «Барселона». Следующим ушедшим будет именно ведущий защитник де Лигт.

RMC Sport пишет, что де Лигт выбирает между «Барсой» и «ПСЖ», а потенциальный трансфер оценили в 75 миллионов евро. Для «Аякса» де Лигт – основной и важный игрок, но сам он уже перерос уровень голландского чемпионата.

Если смотреть средние показатели за игру в чемпионате, то де Лигт лидирует в «Аяксе» по количеству отборов (4) и заблокированных ударов (0,8), а еще входит в тройку по количеству пасов (67,2). В Голландии Де Лигт отыграл 33 матча, 3 раза забил и отдал 3 голевых паса.

В феврале 19-летний де Лигт стал самым молодым капитаном, который сыграл в плей-офф Лиги чемпионов. В сборной Голландии капитанская повязка у ван Дейка, одним из лидеров стал Френки де Йонг, но де Лигт уже приближается к ним по авторитету и трансферной стоимости.

«Не думаю, что за меня дадут больше денег, чем за Френки. Просто за полузащитников обычно платят больше. Но все это останется делом «Аякса», решать не мне. За Френки заплатили хорошую сумму, посмотрим», – говорил о деньгах сам де Лигт. За его партнера де Йонга «Барса» отдала как раз 75 миллионов евро.

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