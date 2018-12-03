Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Лига наций. Голландия благодаря Промесу победила Англию и вышла в финал

    В полуфинальном матче Лиги наций сборная Голландии одержала волевую победу над Англией со счетом 3:1.

    Англичане вышли вперед на 32-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда с пенальти. После перерыва счет сравнял Матейс де Лигт. Основное время завершилось ничьей, а в овертаймах голландцы забили еще два гола. Сначала Кайл Уокер срезал мяч в собственные ворота, а затем отличился Квинси Промес.

    В финале турнира Голландия сыграет с Португалией. Англию ожидает поединок за третье место против Швейцарии. Оба матча пройдут в воскресенье, 9 июня.

    Голландия – Англия – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рэшфорд (с пенальти), 32; 1:1 – де Лигт, 73; 2:1 – Уокер (в свои ворота), 97; 3:1 – Промес, 114.

    Голландия: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

    Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунс, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилвел, Рэшфорд (Кейн, 46).

    Предупреждения: де Лигт, 30; Думфрис, 44; Кейн, 70; ван де Бек, 106.

    Календарь Лиги A

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2607

      woyser 56 минут назад

      Никчёмный турнир.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1649

      Kulima 1 час назад

      Не знаю, но такое ощущение, что бриты сдали или продали матч, других объяснений нет. Как так, на ровном месте можно привозить голы, совершенно детские ошибки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2915

      dinar7777dinar 1 час назад

      красавцы голландцы ! еще португальский автобус чпокните ! де йонг и де лигт знают как разматать кристину.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      Сенситив 1 час назад

      первый тайм - хотелось плюнуть в телевизор, ни игры, ни движухи, а потом - НАШИ ПОБЕДИЛИ!! ( честно скажу, болел ПРОТИВ бритов), правда, в ФУТБОЛ стали играть обе команды после 75й минуты ( время засёк спецом), но хоть 45 мин. порадовали, как-то так...))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71445
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru