Лига наций. Голландия благодаря Промесу победила Англию и вышла в финал

В полуфинальном матче Лиги наций сборная Голландии одержала волевую победу над Англией со счетом 3:1.

Англичане вышли вперед на 32-й минуте благодаря голу Маркуса Рэшфорда с пенальти. После перерыва счет сравнял Матейс де Лигт. Основное время завершилось ничьей, а в овертаймах голландцы забили еще два гола. Сначала Кайл Уокер срезал мяч в собственные ворота, а затем отличился Квинси Промес.

В финале турнира Голландия сыграет с Португалией. Англию ожидает поединок за третье место против Швейцарии. Оба матча пройдут в воскресенье, 9 июня.

Голландия – Англия – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Рэшфорд (с пенальти), 32; 1:1 – де Лигт, 73; 2:1 – Уокер (в свои ворота), 97; 3:1 – Промес, 114.

Голландия: Силлессен, де Лигт, Блинд, Думфрис, ван Дейк, Депай, де Рон (ван де Бек, 68), Бергвейн (Проппер, 90), Вейналдум, Бабел (Промес, 68), де Йонг (Стротман, 114).

Англия: Пикфорд, Райс (Алли, 105), Магуайр, Стоунс, Делф (Хендерсон, 77), Стерлинг, Баркли, Уокер, Санчо (Лингард, 61), Чилвел, Рэшфорд (Кейн, 46).

Предупреждения: де Лигт, 30; Думфрис, 44; Кейн, 70; ван де Бек, 106.

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