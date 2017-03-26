10 классных историй об игроках «Аякса», которые вы могли не знать

Герои дня.

Онана из-за «Аякса» не выиграл Кубок Африки

23-летний камерунский голкипер еще девять лет назад занимался в школе «Барселоны» вместе с двоюродным братом, тоже вратарем, – Фабрисом Ондоа. «Периодически возвращаюсь в Барселону, чтобы встретиться с бывшими тренерами. Это по-прежнему мой дом, и мне все также приятно бывать в Ла Масии», – рассказывал Онана.

Ондоа тоже не закрепился в «Барсе», а сейчас вообще играет за скромный бельгийский «Остенде», но зато у него есть медаль обладателя Кубка Африки, которой лишился Онана. Голкипер «Аякса» тогда заявил, что хочет помочь клубу в чемпионате и кубках, Камерун в итоге на КАН-2017 справился и без него. Впрочем, Онана относится к футболу гораздо проще многих: «Для меня этот вид спорта кажется простым. Я воспринимаю его как развлечение».

Нерес игнорировал звонки из сборной Бразилии из-за привычки не отвечать на посторонние номера

У Давида Нереса замечательный год – он позабивал практически во всех важных матчах. Досталось «Реалу», «Ювентусу» и ПСВ. В проигранном финале Лиги Европы пару лет назад он отыграл полчаса, но являлся обыкновенным перспективным игроком, а в следующем сезоне превратился в одного из лидеров, сделав 14+13 по «гол плюс пас» в чемпионате. Сейчас – расширение влияния, Нерес уже крушит грандов в Лиге чемпионов.

Конечно, парня позвали в сборную, да только он сам чуть не сорвал себе дебют. Как рассказывал Нерес, он никогда не отвечает на незнакомые номера, так что спокойно пропустил звонки от самого Тите, который хотел позвать Давида на мартовские матчи. Но все-таки они связались, так что Нерес уехал в сборную Бразилии и дебютировал там с голевым пасом в игре против Чили.

Хаким Зиеш выбрал игру за сборную Марокко в память об умершем отце

Зиеш выступал за голландскую молодежку и даже был вызван в основную сборную при Гусе Хиддинке. Дебютировать так и не удалось из-за травмы, а следующий тренер Голландии Данни Блинд уже Зиеша не звал. Для парня это стало большой неприятностью, и он принял решение.

«Тот невызов стал последней каплей, – признался Зиеш. – Семья сказала мне, чтобы я принимал решение от всего сердца. В нем всегда было Марокко. В детстве я смотрел с отцом все матчи этой сборной. И он был бы доволен моим выбором. Это решение я принял для него».

Отца Зиеш лишился еще в 11-летнем возрасте. Но именно он сумел привить парню любовь к футболу. Впрочем, не все оценили поступок Хакима, кто-то высказал сожаление, а Марко ван Бастен слов не пожалел: «Менять сборную Голландии на Марокко – глупость».

Душан Тадич играл со сломанным носом против Уэльса. Семья была в шоке

В матче квалификации к ЧМ-2018 против Уэльса Нил Тэйлор заехал сербскому полузащитнику по носу, да так, что пришлось долго останавливать кровотечение. После матча Тадич подтвердил, что даже со сломанным носом решился играть дальше: «Да, я почти не мог дышать, потерял много крови, но мне хотелось биться и приносить пользу. В Сербии так и говорят, что бы ты там ни сломал, надо дальше сражаться за команду. Нас учат быть сильными».

Сербская пресса рассказала, как на это отреагировала семья Тадича: отец не находил себе места, мать плакала, а внуки грозились приехать в Уэльс и разобраться с Тэйлором, которому не дали даже желтую карточку. Сам же Тадич ничего страшного не заметил: «Да, отбор был жестким, но у судьи свое мнение, думаю, незачем это обсуждать».

С характером у парней из «Аякса» нет проблем в том числе и из-за таких парней, как Тадич.

Шоне за одну секунду в России: забил в «Лужниках», выбил «Спартак», расстроил Лаудрупа

В 2008-м Лассе Шоне играл за скромный НЕК, для которого было большой удачей попасть в групповой этап Кубка УЕФА. Матч со «Спартаком» в России был фактически решающим. Красно-белые тогда опозорились в Лиге чемпионов с двумя разными тренерами, после чего пригласили третьего – остаток сезона командой руководил Микаэль Лаудруп под присмотром Валерия Карпина.

«Спартак» был выше классом, чем голландцы, и быстро повел в счете. Удобные 1:0 сохранялись до 84-й минуты, но в итоге «Спартак» умудрился проиграть 1:2. Победный гол забил Шоне четким ударом из-за пределов штрафной. У российского клуба остались мизерные шансы на плей-офф, и команда ожидаемо вылетела, да и Лаудрупу, кстати, бывшему игроку «Аякса», недолго осталось мучиться на посту тренера.

А у датчанина карьера шла только вверх – перешел в «Аякс», стал игроком года в клубе в 2014-м, дошел до финала Лиги Европы, а в этом году закинул мяч за шиворот Куртуа на «Сантьяго Бернабеу».

Дольберг много забивает, но голы ему были совсем не интересны

Каспер Дольберг больше находился на слуху пару лет назад, наколотив за клуб больше 20 голов в дебютном сезоне. Но хорош и сейчас (11 в 22 матчах в лиге), просто никак не может отличиться в еврокубках.

Футбольный Силькеборг известен у нас в стране по двум поводам – в игре против команды из этого города Андрей Тихонов играл в воротах за «Спартак», а спустя год после этого события родился Дольберг, который даже успел сыграть за «Силькеборг» несколько матчей.

До 12 лет Дольберг занимался гандболом, но футбол пересилил. Что интересно, в обоих видах спорта датчанину нравилось разыгрывать мяч, а не завершать атаки, функции центрфорварда казались скучными, зато на фланге было гораздо интереснее.

Сейчас Дольберг говорит, что хочет забивать больше. Интересный вопрос – как дальше это будет сочетаться с его скромным и тихим характером.

«Вечно второй» ван де Бек – насобирал массу серебряных наград

Если «Аякс» выйдет в финал Лиги чемпионов, но уступит там, а в чемпионской гонке с ПСВ в Голландии займет второе место, впору будет говорить о проклятии ван де Бека – с ним «Аякс» никак не может взять значимый трофей. Все это, конечно, шутки, но если серьезно: Ван де Беку 21 год, а у него в коллекции четыре вторых места с «Аяксом» в чемпионате и поражение в финале Лиги Европы. Кроме того, сборная Голландии U-17 вместе с этим парнем уступила в финале чемпионата Европы англичанам в 2014-м.

Словом, коллекция «серебра» – внушительная. Интересно, удастся ли дополнить ее какой-нибудь чемпионской медалью в ближайшие месяцы? С психикой у парня все в порядке: «Мы должны были выигрывать со счетом 4:1. При 2:1 я уже начал думать о полуфинале, стараясь не получить карточку», – заявил вчерашний автор гола. И это во время матча в Турине. Красавец.

Девушка де Йонга в исторический день отметила 21-летие

Де Йонг уже подписал контракт с «Барселоной». После этого мир облетела его фотография с подругой Микки, которую они сделали на «Камп Ноу» еще три года назад.

text text text Публикация от text (@mikkykiemeney) 23 Янв 2019 в 9:10 PST

Пара встречается уже очень давно. Микки в 17 лет тоже гоняла мяч, но клюшками по траве – она выступала за команду «Ден Босх». Кстати, в зарубежной прессе даже задавались вопросом, уж не являются ли Френки и Микки родственниками, настолько они похожи друг на друга.

Вчера у де Йонга был двойной праздник – помимо красивой победы «Аякса» над «Ювентусом» он отметил еще и день рождения своей девушки.

text text text Публикация от text (@mikkykiemeney) 4 Мар 2019 в 11:24 PST

Блинд красиво поддержал отца после увольнения из сборной

У Данни Блинда была отличная футбольная карьера, но с тренерской пока все глухо. Взял Кубок и Суперкубок с «Аяксом», проиграл семь из 17 матчей во главе сборной. Пару лет назад Блинда-старшего уволили после поражения от Болгарии – шансы Голландии на поездку на ЧМ-2018 тогда резко сократились.

Сын Дейли оставил в инстаграме трогательную запись, подобрав нужные слова. «Поработать вместе с тобой, как отец и сын, на высочайшем уровне — это мечта наяву. Ты никогда не уклонялся от ответственности и никогда не сдавался. Я горжусь тобой».

text text text Публикация от text (@blinddaley) 26 Мар 2017 в 2:09 PDT

Уволить Блинда «помог» Де Лигт – он жутко дебютировал за сборную

И снова к той мартовской игре. Тогда Блинд-старший рискнул и проиграл. Он поставил 17-летнего Де Лигта на важнейшую игру, хотя парень провел всего лишь каких-то два матча за «Аякса». Таким образом, де Лигт стал самым молодым игроком с 1931 года в истории сборной Голландии, но сыграл лишь половину матча. Оба гола забили из-под него, Голландия проиграла 0:2, а де Лигта убрали в перерыве. Через пару месяцев – звание самого молодого игрока в истории еврокубковых финалов, но поражение с привычным счетом 0:2.

О том, что это могло как-то негативно отразиться на парне, сейчас и речи нет. Через год он стал капитаном «Аякса» в 18 лет и отлично ощущает себя в этой роли. Справедливости ради, в тех квалификационных матчах за сборную жутко чудил и ван Дейк, а сейчас Вирджил – один из сильнейших защитников мира.

«Аякс» – самые счастливые люди на свете!

Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами