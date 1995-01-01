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    «Аякс» – самые счастливые люди на свете!


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    Голосов: 1
    Сегодня, 00:05
    Вынести «Юве» и «Реал» – это сильно.

    • «Аякс» очень давно не доходил до финальных стадий ЛЧ. Вы только вдумайтесь: больше 20 (!) лет назад амстердамцы вообще в последний раз выбивали кого-то в плей-офф. А затем – победа в Лиге Европы, но совершенно непримечательная игра в ЛЧ. Эта еврокубковая кампания однозначно войдет в историю.

    • Противостояние с «Юве» – почти копия матчей с «Реалом» (не зря именно в Турин уехал Криштиану). Все повторилось: ночные салюты у отеля соперника «Аякса», равный матч дома и убедительная победа в гостях. Хоть в Турине «Аякс» и забил меньше, по цифрам он превзошел оппонентов: владение мячом и количество ударов за Амстердамом.

    • «Ювентус» забил на чемпионат ради матчей ЛЧ с «Аяксом». Да, там все уже почти решено, но Макс Аллегри ясно давал понять, что команда думает только об ЛЧ. Сегодняшний результат – не следствие недооценки со стороны «Юве», а прямой показатель силы их соперника.

    • А сам «Аякс», в отличие от «Юве», даже не доминирует в своем чемпионате. В Голландии сейчас равное количество очков у амстердамцев и «ПСВ». Кстати, фанаты «Аякса» активно благодарили Леонида Слуцкого за то, что он притормозил «ПСВ»: до этого клуб из Амстердама шел на втором месте.

    • Роналду очень старался, но этого было недостаточно. Кстати, именно Криш все еще мог стать тем человеком, который выиграет ЛЧ четыре раза подряд: теперь это исключено.

    • Самый известный матч между «Аяксом» и «Юве» – финал ЛЧ 1996-го года. Тогда «Юве» взял кубок, но потом выяснилось, что с 1994-го по 1998-й «Юве» мог применять допинг. В итоге итальянцев оправдали, но бывшие руководители «Аякса» все равно мечтали отомстить. Реванш удался.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Ювентус (Италия) – Аякс (Голланидя) – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Роналду, 28; 1:1 – ван де Бек, 34; 1:2 – де Лигт, 67.

    Первый матч – 1:1

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1053

      Бомбардиръ 15 минут назад

      Любо-дорого смотреть на игру Аякса.

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      Рейтинг: +888

      Andrering87 15 минут назад

      Автор у тебя как с глазами и мозгом?!? Реал они вынесли я согласен, то уж Юве точно нет....Юве они переиграли с минимальным преимуществом осел....
      Аяксу респект, хорошо играли)) удачи)))

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      Рейтинг: +885

      Вот оно чё Михалыч 26 минут назад

      Молодчики ! Что есть то есть.

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      Рейтинг: +2427

      dinar7777dinar > Вот оно чё Михалыч 20 минут назад

      а кристина твоя? молодец-ка !

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      Рейтинг: +282

      _MATRIX_ 28 минут назад

      Да, вот это хохма :-)

      0
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      Рейтинг: +799

      Burunduk 32 минуты назад

      Браво! Браво! Браво!

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