Состав «Аякса» – феномен: он младше 25, половину воспитали сами

Клуб потратил на них в пять раз меньше, чем может заработать.

«Аякс» – по-настоящему уникальная команда. И нет, не только тем, что уже прошла «Реал» и «Ювентус» в Лиге чемпионов. Вот несколько фактов о голландском клубе:

• Последний раз «Аякс» играл в полуфинале ЛЧ в 1996 году. Тогда в финале амстердамцы проиграли как раз «Ювентусу», а капитан нынешнего «Аякса» еще даже не родился – Де Лигт 1999 года рождения.

• В «Аяксе» всегда играло много игроков из собственной академии. С 1982 года в каждом матче за клуб выходит как минимум один воспитанник. Это 1752 (!) игры подряд!

• По данным Tranfermarkt, на основной состав в матче с «Юве» амстердамцы потратили 60,7 миллионов евро. Хотите знать, сколько он стоит сейчас? 330 миллионов. 75 из них, правда, «Аякс» уже получил от трансфера де Йонга в «Барселону».