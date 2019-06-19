Куда уйдет Глушаков

У него есть несколько вариантов.

Шумное празднование чемпионства с банкой самогона возле «Открытие Арены», знаменитый мем про «похороны» – все это осталось для «Спартака» и Дениса Глушакова частичкой истории. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с бывшим капитаном.

Как Глушаков ушел

Решение о разрыве соглашения стало обоюдным. Уходя, Глушаков выпустил видео, в котором благодарит болельщиков, клуб и его сотрудников.

text text text Публикация от text (@glushak8) 19 Июн 2019 в 3:44 PDT

Вот – ключевые моменты его обращения:

• Уходит «ради «Спартака», потому что понимает, что только так утихнет хейт в его адрес.

• Все равно любит болельщиков. И ему ни за что не стыдно.

• В будущем готов вернуться в клуб – в качестве менеджера, тренера, а то и игрока.

Глушаков сказал много приятных слов на прощание. Но за ними скрывается не самый приятный для «Спартака» факт. Еще в середине мая появилась информация о том, что одна из главных задач нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна – расторжение контракта с Глушаковым. При этом просто так расстаться с ним не получилось. Контракт Глушакова заканчивался летом 2020-го, и «Спартак» должен был выплатить ему комиссию в 1,5 миллиона евро (около 100 миллионов рублей).

Что будет с Глушаковым

У него есть два варианта.

Первый – «Ахмат». Слухи об этом появлялись, когда общество активно обсуждало скандал в семье Глушакова и его взаимоотношения с тренерским (предыдущим и действующим) штабом. Mash писал, что зарплата Глушакова в Грозном составит всего 30 тысяч рублей – так он избавится от огромных выплат по алиментам. Но нигде эта информация не подтвердилась.

Второй, самый вероятный – «Сочи». Его больше всего обсуждают в последнее время. Клуб обновляет состав качественными ветеранами перед дебютным сезоном в РПЛ и, по некоторой информации, не против усилиться Глушаковым. Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов уже комментировал возможный трансфер полузащитника: «Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели».

Мы связались с «Сочи», чтобы взять комментарий относительно трансферов Глушакова и Дмитрия Комбарова (с которым «Спартак» тоже сегодня расторг контракт и которого тоже отправляют в «Сочи»). На это в клубе ответили:

– У нас такая позиция: мы можем говорить только о состоявшихся трансферах. А так слухов много: Тарасова отправляли к нам, Денисова. Каждый день появляется что-то новое.

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