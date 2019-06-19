Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Куда уйдет Глушаков


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 16:38
    У него есть несколько вариантов.

    Шумное празднование чемпионства с банкой самогона возле «Открытие Арены», знаменитый мем про «похороны» – все это осталось для «Спартака» и Дениса Глушакова частичкой истории. Сегодня клуб объявил о расторжении контракта с бывшим капитаном.

    Как Глушаков ушел

    Решение о разрыве соглашения стало обоюдным. Уходя, Глушаков выпустил видео, в котором благодарит болельщиков, клуб и его сотрудников.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Вот – ключевые моменты его обращения:

    • Уходит «ради «Спартака», потому что понимает, что только так утихнет хейт в его адрес.

    • Все равно любит болельщиков. И ему ни за что не стыдно.

    • В будущем готов вернуться в клуб – в качестве менеджера, тренера, а то и игрока.

    Глушаков сказал много приятных слов на прощание. Но за ними скрывается не самый приятный для «Спартака» факт. Еще в середине мая появилась информация о том, что одна из главных задач нового генерального директора «Спартака» Томаса Цорна – расторжение контракта с Глушаковым. При этом просто так расстаться с ним не получилось. Контракт Глушакова заканчивался летом 2020-го, и «Спартак» должен был выплатить ему комиссию в 1,5 миллиона евро (около 100 миллионов рублей).

    Что будет с Глушаковым

    У него есть два варианта.

    Первый – «Ахмат». Слухи об этом появлялись, когда общество активно обсуждало скандал в семье Глушакова и его взаимоотношения с тренерским (предыдущим и действующим) штабом. Mash писал, что зарплата Глушакова в Грозном составит всего 30 тысяч рублей – так он избавится от огромных выплат по алиментам. Но нигде эта информация не подтвердилась.

    Второй, самый вероятный – «Сочи». Его больше всего обсуждают в последнее время. Клуб обновляет состав качественными ветеранами перед дебютным сезоном в РПЛ и, по некоторой информации, не против усилиться Глушаковым. Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов уже комментировал возможный трансфер полузащитника: «Теоретически Денис Глушаков может стать игроком «Сочи», но практически мне сложно что-то сказать. Никаких переговоров с игроком мы не вели».

    Мы связались с «Сочи», чтобы взять комментарий относительно трансферов Глушакова и Дмитрия Комбарова (с которым «Спартак» тоже сегодня расторг контракт и которого тоже отправляют в «Сочи»). На это в клубе ответили:

    – У нас такая позиция: мы можем говорить только о состоявшихся трансферах. А так слухов много: Тарасова отправляли к нам, Денисова. Каждый день появляется что-то новое.

    Материалы по теме:

    У «Спартака» худший период в российской истории. Так плохо не было еще никогда

    Будущий гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым

    Кононов VS Каррера – чей «Спартак» успешнее? Только цифр

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +315

      ssspartak 55 минут назад

      всё. куда бы он не ушел, но играть будет только хуже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2957

      dinar7777dinar 1 час назад

      зенит зенит зенит зенит зенит !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79038
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71793
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru