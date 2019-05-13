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    Будущий гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым


    4.1
    Голосов: 7
    13.05.2019 17:45
    Практически неизвестная широкому кругу фигура.

    Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил о назначении в «Спартак» нового генерального директора – Томаса Цорна, у которого также будут функции главы спортивного департамента. Вкратце о деятельности Цорна:

    • Родился в Москве, но вырос в Германии, где до 16 лет пытался играть в футбол, но не стал продолжать карьеру из-за проблем со здоровьем. Зато стал выпускником Свободного университета Берлина.

    • В 2009 году получил агентскую лицензию и поучаствовал в переходе Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».

    • Организовывал сборы для «Спартака» зимой 2017 года в Испании, помог с организацией товарищеского матча против «Рубина», помогал Массимо Каррере в обеспечении необходимых условий (полей рядом с отелем с газоном высокого качества).

    • Работал также с «Рубином» при Ринате Билялетдинове и Хавьере Грасии.

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    Публикация от text (@tomaszorn)

    • Организовал несколько сборов для сборной России, в том числе, и перед чемпионатом мира. Поработал со Станиславом Черчесовым, так что слухов о возвращении тренера в «Спартака» будет еще немало.

    • Обо всех тренерах у него остались хорошие впечатления: «серьезный тренер и большой профессионал» (Каррера), «очень позитивный человек, с ним легко найти общий язык, можно было решить все вопросы очень оперативно» (Слуцкий), «опытный тренер, у него большой авторитет» (Черчесов).

    • Как у агента, у Цорна всего несколько клиентов в РПЛ: это Набиуллин, Оздоев (оба – «Зенит»), Гудиев («Ахмат»), Миронов («Спартак»), Акмурзин («Уфа») и Лосифов («Локомотив»).

    • «Новая газета» в своем расследовании сообщила, что Цорн – сын Сергея Прядкина, главы РПЛ. Сам Цорн просит не поднимать эту тему в интервью. Кроме того, в материале говорилось, что переходы Кержакова в «Севилью», Кураньи в «Динамо» и Адвоката в «Зенит» велись через компанию GiRRus, где Прядкин был учредителем, а вел дела Цорн.

    • Цорн, кроме того, владеет еще и адвокатской конторой.

    • В своем интервью «БИЗНЕС Онлайн» подтвердил информацию о том, что Оздоевым интересовались во Франции, а Набиуллиным – в Германии. При этом в Россию был готов приехать Лукас Подольски, но сделка не удалась.

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    Публикация от text (@tomaszorn)

    • Цорн завел аккаунт в инстаграме 2,5 года назад, но там всего 25 фотографий – в основном на крупных стадионах и больших мероприятиях. На Цорна подписано всего 1300 человек. Интересно, насколько вырастут цифры в «Спартаке».

    • Он знает четыре языка – испанский, английский, французский и немецкий.

    Несколько цитат:

    «Я сфокусирован в основном на спортивную деятельность, с игроками я работаю ежедневно и вопросы у клиентов есть каждый день. А сборы – это интенсивная работа пару недель зимой и столько же летом».

    «Как и у клубов, у меня тоже есть отдел скаутов, которые на меня работают и просматривают игроков в юниорских лигах. У меня есть игроки, которые играют за сборную Германии U-20, которых я веду уже с 14 лет. Мы начинаем вести молодых футболистов, общаемся и поддерживаем, налаживаем контакт с родителями, помогаем с контрактами от Nike или Adidas»

    «Агенты – это по сути адвокаты. Они представляют интересы игроков, а бывает клубов. У футболистов сейчас нет времени на какие-то юридические и финансовые детали, потому что они сосредоточены на футболе, тренировках, играх. Нужен либо адвокат, либо агент, которому он бы доверял».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Инстаграм Томаса Цорна
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 7
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +20

      Jeca1111 16 мая 2019, 19:37

      Да ладно - просто новый Абсолютно бездарный протеже - пахана ...Сами знаете его имя)))) Пахана ....Простите за сленг но это их сленг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 15 мая 2019, 16:52

      какой то он мутный...все у него хорошо....все он может.......папочка ,не как у всех.....
      словом достойнейший товарищ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +334

      maratagliulin 14 мая 2019, 16:15

      Будет тоже самое, что было с Локомотивом при Смородской

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1969

      Niko 14 мая 2019, 06:44

      Золотой мальчик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      kliker 14 мая 2019, 00:36

      "Он знает четыре языка – испанский, английский, французский и немецкий."
      - а русский?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100745

      zigbert 13 мая 2019, 21:18

      Есть будет с кем сравнить.Возможно в Спартаке появятся молодые дарования.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 13 мая 2019, 19:56

      Ну усё - ждите Набиулина его как раз Зенит сплавить хочет, Гудиева, хороших парней из Анжи, и т.п. и т.д. и ещё бонусом усача главным тренером. лол . для самых сверх задач.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 13 мая 2019, 18:37

      зачем? зачем давать такой аванс этому парню?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu > Fancyfall 14 мая 2019, 11:05

      Папа за него попросил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 мая 2019, 18:23

      В какой еще стране Европы может такое быть? Президент футбольного союза становится президент клуба, а президент лиги является учредителем (владельцем) агентства какого то, то же футбольного... В какой нить Англии за это на Биг Бен голой жоп*й посадили бы, а у нас все норм... Бизнес по-русски )))

      15
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    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 13 мая 2019, 18:13

      Профессиональный набор у парня впечатляющий.
      Надеюсь, что крысить как Измайлов не будет.Того что зарабатывает, ему на жизнь с маслом и так хватит.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vka1970 13 мая 2019, 18:24

      Да нет в нем ни чего, организация встреч, это не управление клубом

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 > ufos73 13 мая 2019, 20:24

      Это да.Но хотя бы не много, но с футболом связан.
      С экологом же не сравнишь ?

      1
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