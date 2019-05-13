Будущий гендиректор «Спартака»: агент, организатор сборов, полиглот. Он работал с Каррерой и Черчесовым

Практически неизвестная широкому кругу фигура.

Спортивный журналист Нобель Арустамян сообщил о назначении в «Спартак» нового генерального директора – Томаса Цорна, у которого также будут функции главы спортивного департамента. Вкратце о деятельности Цорна:

• Родился в Москве, но вырос в Германии, где до 16 лет пытался играть в футбол, но не стал продолжать карьеру из-за проблем со здоровьем. Зато стал выпускником Свободного университета Берлина.

• В 2009 году получил агентскую лицензию и поучаствовал в переходе Погребняка из «Зенита» в «Штутгарт».

• Организовывал сборы для «Спартака» зимой 2017 года в Испании, помог с организацией товарищеского матча против «Рубина», помогал Массимо Каррере в обеспечении необходимых условий (полей рядом с отелем с газоном высокого качества).

• Работал также с «Рубином» при Ринате Билялетдинове и Хавьере Грасии.

text text text Публикация от text (@tomaszorn) 24 Янв 2019 в 11:23 PST

• Организовал несколько сборов для сборной России, в том числе, и перед чемпионатом мира. Поработал со Станиславом Черчесовым, так что слухов о возвращении тренера в «Спартака» будет еще немало.

• Обо всех тренерах у него остались хорошие впечатления: «серьезный тренер и большой профессионал» (Каррера), «очень позитивный человек, с ним легко найти общий язык, можно было решить все вопросы очень оперативно» (Слуцкий), «опытный тренер, у него большой авторитет» (Черчесов).

• Как у агента, у Цорна всего несколько клиентов в РПЛ: это Набиуллин, Оздоев (оба – «Зенит»), Гудиев («Ахмат»), Миронов («Спартак»), Акмурзин («Уфа») и Лосифов («Локомотив»).

• «Новая газета» в своем расследовании сообщила, что Цорн – сын Сергея Прядкина, главы РПЛ. Сам Цорн просит не поднимать эту тему в интервью. Кроме того, в материале говорилось, что переходы Кержакова в «Севилью», Кураньи в «Динамо» и Адвоката в «Зенит» велись через компанию GiRRus, где Прядкин был учредителем, а вел дела Цорн.

• Цорн, кроме того, владеет еще и адвокатской конторой.

• В своем интервью «БИЗНЕС Онлайн» подтвердил информацию о том, что Оздоевым интересовались во Франции, а Набиуллиным – в Германии. При этом в Россию был готов приехать Лукас Подольски, но сделка не удалась.

text text text Публикация от text (@tomaszorn) 4 Фев 2019 в 3:53 PST

• Цорн завел аккаунт в инстаграме 2,5 года назад, но там всего 25 фотографий – в основном на крупных стадионах и больших мероприятиях. На Цорна подписано всего 1300 человек. Интересно, насколько вырастут цифры в «Спартаке».

• Он знает четыре языка – испанский, английский, французский и немецкий.

Несколько цитат:

«Я сфокусирован в основном на спортивную деятельность, с игроками я работаю ежедневно и вопросы у клиентов есть каждый день. А сборы – это интенсивная работа пару недель зимой и столько же летом».

«Как и у клубов, у меня тоже есть отдел скаутов, которые на меня работают и просматривают игроков в юниорских лигах. У меня есть игроки, которые играют за сборную Германии U-20, которых я веду уже с 14 лет. Мы начинаем вести молодых футболистов, общаемся и поддерживаем, налаживаем контакт с родителями, помогаем с контрактами от Nike или Adidas»

«Агенты – это по сути адвокаты. Они представляют интересы игроков, а бывает клубов. У футболистов сейчас нет времени на какие-то юридические и финансовые детали, потому что они сосредоточены на футболе, тренировках, играх. Нужен либо адвокат, либо агент, которому он бы доверял».