Мирзов – важная покупка для «Спартака». Его долго просил Кононов

Ради этого трансфера Мирзов игнорировал «Ростов» и Карпина.

Немного странная трансферная кампания «Спартака» продолжается. После покупок Понсе, Романьоли, Баду и Акмурзина клуб объявил о перехода Резиуана Мирзова. На всякий случай: Романьоли, Баду и Акмурзин – под «Спартак-2». Понсе и Мирзова ждут в основной команде. Последнего очень долго хотел Олег Кононов.

С Мирзовым в последнее время связаны не очень хорошие истории. В прошлом сезоне он принадлежал «Ростову», но выступал в аренде в «Арсенале». В Туле у него сложились хорошие отношения с руководством команды, и боссы даже планировали выкупить его у ростовчан – сумма трансфера и личка Мирзова их полностью устраивала. Об этом даже говорил спортивный директор «Арсенала» Андрей Рудаков: «Мы действительно заинтересованы в том, чтобы он играл за нас. Идут переговоры».

Но все закончилось одними лишь переговорами. «Арсенал» не смог подписать Мирзова: игрока не устроила перспектива поиграть в Туле подольше из-за интереса «Спартака». Это же, кстати, мешало работе Мирзова и в «Ростове». По данным канала «НЕНОБЕЛЬ», Мирзов отказывался от тренировок с основной и даже не полетел с командой на сборы. Что вызывало негодование со стороны руководства команды.

Кстати, Карпин все время говорил, что рассчитывает на Мирзова. «Спартак» же в этой ситуации поступил достаточно интеллигентно: заключил соглашение с «Ростовым», получил от команды разрешение вести переговоры с Мирзовым и сделал ему конкретное предложение.

В итоге Мирзов подписал контракт со «Спартаком» сроком на 3,5 года. Нигде, ни в российских СМИ, ни на Transfermarkt, сумма трансфера пока что не указана.

Мирзов прокомментировал переход так: «Приятно попасть в такую команду. Горд. Я, честно говоря, стремился и делал все для того, чтобы попасть в такую команду. Судьба распорядилась так, что я попал в самый большой клуб России. Буду стараться делать все от меня зависящее, чтобы помочь команде решать поставленные задачи. Понимаю, в какой команде буду играть, так что ответственность будет выше».

Зачем Мирзов нужен «Спартаку»

Вообще, трансфер Мирзова – это идеи исключительно Кононова. Он лоббировал этот переход еще с конца прошлого сезона. Sport24 даже писал, что в июне Кононов много раз разговаривал с Цорном по поводу Мирзова и даже настаивал на этой покупке. Да и сам Мирзов в своем первом интервью в качестве футболиста «Спартака» говорил, что Кононов был лично заинтересован в нем.

Желание Кононова в принципе понятно. С уходом Промеса в клубе не было сильного левого полузащитника (да, Квинси играл справа, но был так же хорош и на левом фланге). Ханни изначально был АПЗ и дико нервничал, когда тренер заставлял его уйти на фланг. Ташаев не показал футбол нужного уровня и может уйти уже этим летом. Ломовицкий совершенно не готов решать серьезные задачи в том же темпе, что, к примеру, Зобнин, Фернандо или Джикия.

Мирзов – важный трансфер для Кононова и выход из ситуации, в которой у клуба не было номинального сильного левого полузащитника. Прогресс Мирзова был заметен в прошлом сезоне – его даже оценил Станислав Черчесов, вызвав в сборную.

Не самый надежный сайт со статистикой WhoScored все же правильно оценивает главные качества Мирзова: дриблинг, пас, завершающий удар. Олег Кононов требует, чтобы «Спартак» играл в быстрый футбол: линии постоянно контактировали между собой, играли в короткий пас и организовывали моменты для атакующих игроков. Мирзов подходит под такую схему. В прошлом сезоне «Арсенал взлетел на шестую строчку, а футболист был одним из тех, кто помог клубу это сделать.

В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. Но показатели результативности – не главное. Процент, отображающий точность передач, равен 75,7% – идеально для реализации планов Кононова. В «Арсенале» в прошлом сезоне Мирзов привык к сбалансированному футболу, ко схеме 4+3+3. В «Спартаке» он будет приспосабливаться к другой расстановке – 4+2+3+1. Зато: а) Мирзов будет играть ту же роль, что и привык; б) Вероятность потерять мяч будет меньше – рядом, на позиции атакующего полузащитника, постоянно будет вертеться партнер.

Отдельный вопрос – как Мирзов адаптируется к условиям «Спартака». «Арсенал» и «Ростов» – хорошо. Но в Москве на него будет давить многотысячная армия болельщиков, требующая результата с первой игры. Плюс, возможно, скажутся условия большого города: как-то он говорил, что не очень любит Москву.

Ход Кононова понятен. Вместе с этим он был сделан на страх и риск коуча. Мирзов никогда не играл в по-настоящему топовых командах, и тут сразу же попал в клуб, где внимание и требования давят сильнее всего.

Кажется, это первое действительно твердое решение Кононова – еще никогда он грызся за свои идеи так, как в случае с покупкой Мирзова. Неудачи здесь просто быть не должно – в противном случае все может закончиться крайне неудачно для Кононова.

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