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    «Ростов» странно расстался с Гацканом: месяц назад продлил с ним контракт, а сейчас расторг


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:35
    Теперь от команды Бердыева почти ничего не осталось.

    «Ростов» сообщил о разрыве соглашения с Александром Гацканом. Странное событие. Буквально месяц назад клуб объявил о продлении соглашении с игроком. Сейчас же «Ростов» заявил, что предстоящий матч со «Спартаком» станет последним для Гацкана в футболке команды.

    Гацкан – легенда «Ростова». Он пришел в клуб, когда тот еще играл в первом дивизионе, помог ему выкарабкаться в элиту и с тех пор ни разу не покидал РПЛ. На счету Гацкана 266 матчей за «Ростов» в чемпионате России (всего – 315), победа в Кубке страны, второе место в сезоне-2014/15 и участие в незабываемой еврокубковой кампании команды, в которой она победила «Баварию».

    В интервью официальному сайту «Ростова» Гацкан сказал: «Дорогие болельщики! Знаю, что мой уход огорчил многих из вас. Но прежде всего мне хотелось бы поблагодарить каждого из вас за все годы, проведенные в составе «Ростова».

    Вы были рядом во время побед и поражений, я чувствовал поддержку, и она очень помогала. Но жизнь не стоит на месте, я все еще профессиональный футболист и хочу продолжить карьеру, получая достаточное количество игрового времени на поле. Пообщавшись с руководством, мы нашли понимание по данному вопросу. Я благодарен руководству за понимание и поддержку. В моей карьере наступает новый этап, а сейчас я говорю всем вам спасибо и до свидания!».

    Интересно, что Гацкан был последней частичкой того бердыевского «Ростова», который выступал в Лиге чемпионов. Подробнее об этом мы рассказали здесь. Если кратко, то сейчас (точнее, после следующего тура РПЛ) из того состава ушли почти все игроки (кроме Хорена Байрамяна – он на один сезон уезжал в аренду в «Рубин») и Курбан Бердыев вместе со своими помощниками.

    Единственный из тренеров, кто хоть как-то связывает Бердыева с «Ростовом» прямо сейчас – это Виталий Кафанов. В прошлом сезоне он был тренером вратарей казанцев, но потом ушел в штаб Валерия Карпина.

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    «Ростов» стал дерзким. Карпин мочит всех подряд, а клуб ссорится с лигой

    Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +843

      klim2m 22 минуты назад

      Что тут странного Гацкан даже уходя не свободным, помогает Ростову, не то что некоторые свободными свалили.Мужик потому что))

      0
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      Рейтинг: +264

      Ашет Арбузян 1 час назад

      Байрамян, не?

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