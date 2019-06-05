Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего

И сам давно мечтает о Европе.

После двух непростых лет в «Рубине» Курбан Бердыев уходит. Снова. Тренер и руководство не договорились о новом контракте, хотя Бердыев был готов пойти на понижение зарплаты. Но для него такой расклад, наоборот, кажется благоприятным и правильным. Бердыев заслуживает условий лучше, чем сейчас в Казани.

twit text — «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2019

В «Рубине» всe сразу пошло не так

Бердыев возвращался в Казань с новыми идеями после успешной работы с «Ростовом». «Рубин» приглашал Бердыева под самые высокие задачи. Руководство обещало все необходимые ресурсы, высокие полномочия в клубе и разрешило специалисту привести с собой сразу пять игроков из «Ростова».

Но уже через несколько месяцев после назначения Бердыева у «Рубина» возникли проблемы. Из-за того, что клуб тратил безумные деньги при Хави Грасии, у «Рубина» появились проблемы с финансовым фэйр-плей. Клубу дали три года отсрочки для исправления нарушений. Это означало, что трансферы нужно было совершать очень аккуратно.

Но главной проблемой стал отказ спонсора в лице ТАИФа на выделение обещанного бюджета. Задачи резко скорректировались: вместо борьбы за место в Лиге чемпионов клуб сосредоточился на сокращении расходов и продаже футболистов.

Бердыев приходил в клуб с высокими амбициями и деньгами, а получил чуть ли не самую проблемную команду в чемпионате. В этом сезоне «Рубин» потерял практически всех ключевых игроков, важного для команды тренера-аналитика Валерия Кафанова и чуть не обанкротился.

Команда должна была бороться за первую тройку, а на деле барахталась в середине таблицы (10 и 11 место по итогам двух последних сезонов). В ближайшее время «Рубин» не планирует расширять бюджет. Наоборот, клуб собирается работать ещe экономнее.

Бердыеву нужен топ-клуб

Он уже давно созрел для работы в большой команде. Ещe когда брал с «Рубином» чемпионство и обыгрывал «Барселону». Тем более – когда феерил с «Ростовом» в Лиге Европы. Ни один специалист в России за последние 15 лет не давал такого результата, как он.

Бердыеву уже 66 лет. Если не сейчас, то никогда. Он сам говорит, что хочет тренировать большую команду: «Допускаю, что могу уехать за границу. Но только в те клубы, которые играют в Лиге чемпионов».

У Курбана Бекиевича было всего две возможности поработать в месте с высокими задачами. Но ни со «Спартаком», ни с РФС договориться не получилось. Федун не захотел наделять Бердыева широкими полномочиями, а в РФС выбрали Черчесова.

Бердыев хочет работать в команде с сильными исполнителями, которая участвует в еврокубках. Ему хочется соперничать с топовыми европейскими тренерами. А не пытаться выжать максимум из казанского юниора или бесплатно пришедшего парня из ПФЛ и заботиться о зарплатах в клубе. И уж точно он не сильно кайфует от тактических битв с условными Скрипченко и Аленичевым.

Когда Сарри ещe работал в «Эмполи», Бердыев ездил к нему на стажировку. Катался к Липпи в Китай. Консультировался у Анчелотти, когда тот тренировал «Реал». Бердыев тащится от европейского футбола и часто рассуждает о его тактических трендах. За карьеру он накопил кучу знаний и фишек, но не все из них мог применять из-за среднего уровня своих футболистов.

Огромный опыт и большие достижения в средних клубах не обеспечивают успешность в команде высокого уровня. Возможно, Бердыев провалится в топ-клубе. Но он должен получить такой шанс. Он его заслужил.

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