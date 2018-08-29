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    «Динамо» подписало первого новичка. Деньги – самое важное в этом трансфере


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    Голосов: 9
    Сегодня, 01:15
    Шиманьски принес «Легии» рекордную сумму.

    «Динамо» продолжает удивлять. В последнем туре клуб красочно открыл новый стадион, а теперь оформил первый трансфер. 20-летний поляк Себастьян Шиманьски подписал пятилетний контракт с новым клубом прямо в расположении сборной. Вокруг этого перехода все говорят только о финансах.

    Польский портал Sport.pl дает информацию, что «Легия» продала Шиманьски за рекордные 5,5 миллиона евро. С учетом будущих бонусов эта сумма достигнет 7 миллионов евро. Журналист Петр Козьмински тоже пишет о рекордных деньгах, но не называет конкретные цифры.

    При любых раскладах «Легия» никогда не продавала игроков на такую сумму. Самой дорогой продажей в истории клуба до этого был трансфер вратаря Лукаша Фабьянски, которого купили в «Арсенал» за 4,35 миллиона евро. Чуть дешевле продавали в «Герту» полузащитника Дуду (4,2).

    Через год будем сравнивать деньги и эффективность, а пока ловите еще пару фактов. Роберт Левандовски уходил из «Леха» в «Боруссию» за 4,75 миллиона. «Краковия» продала Кшиштофа Пентека в «Дженоа» за 4,5 миллиона. Шиманьски оказался дороже их всех, но уехал не в топовую лигу.

    Есть история с ЦСКА. Там тоже деньги

    Год назад Шиманьски мог оказаться частью нового ЦСКА. Еще до переходов Облякова и Нисимуры клубы вели активные переговоры. Уже тогда Шиманьски считался ценным и перспективным активом, но в ЦСКА не стали рисковать.

    «Легия» уже тогда просила за Шиманьски 7 миллионов евро. ЦСКА давал не больше четырех – найти компромисс оказалось невозможно. «Переговоры окончены, сделки не будет. ЦСКА и «Легия» не смогли прийти к общему мнению по трансферной стоимости игрока», – подтвердил агент Дэвид Мэнесси в интервью Sport24.

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев говорил, что окончательно ничего не закрыто. В сентябре от Шиманьски еще не отказывались, но прогресс новичков убедил ЦСКА в его ненадобности. С «Динамо» совершенно другая история. Амбиции клуба выше борьбы за выживание, а Шиманьски уже сейчас готов играть в основе. Это подтверждает и Хохлов.

    У Шиманьски много достоинств

    • Это техничный парень с убойной левой ногой. Пусть вас не смущает его статистика. За три сезона в чемпионате Польши Шиманьски провел 65 матчей, где забил семь голов и отдал восемь результативных пасов. Сначала Шиманьски играл только по 14 минут, а потом менял позиции. Многое ясно даже по мелькающим кадрам из такого видео.

    • Пропишем еще раз: этому парню 20 лет. Портал Transfermarkt считает Шиманьски самым дорогим игроком в чемпионате Польши – там его оценили в 6 миллионов евро. Цена складывается не только из голов, ведь Шиманьски стал качественным универсалом. Может сыграть на двух флангах или на месте центрального атакующего полузащитника.

    • Шиманьски еще не основной игрок во взрослой сборной Польши, но заявил о себе в молодежке. Там был в сборной всех возрастов и показал, что может не только выполнять объем работы, много бегать и играть на публику. Пошел исполнять штрафной удар – забил.

    • Шиманьски постоянно работает над собой и развивает удары. Вот неожиданный пример для подражания, о котором сам игрок рассказал в интервью: «У меня есть пример Кристиана Паскуато, который сказал мне, что в «Ювентусе» он оставался после тренировки и работал левой ногой. Сейчас он играет отлично обеими».

    • В «Легии» Шиманьски дважды стал чемпионом Польши и зацепил одну победу в Кубке. В команде он с 2013 года, несколько лет отыграл в академии и за все благодарен окружению. Все не так просто, как кажется по этим словам. В 2017 году Шиманьски просматривал «Ливерпуль» – а это уже совершенно другой уровень.

    Истории о другом звездном поляке:

    Пентек точно крут или скоро сдуется? Вопрос сложнее, чем кажется

    Запомните этого поляка. Он станет звездой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Легия»
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik 2 часа назад

      Приобретение интересное, будем посмотреть.

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      Рейтинг: +2508

      BAIv 3 часа назад

      увидим уже скоро что он будет показывать и как стабильно.

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