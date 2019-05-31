Польский журналист: «Легия» продала Шиманьски в «Динамо» за рекордную сумму

На недружественных пшеков бабло находится!
А свои голодают ,не играют,тренера выгоняют......
И когда у пшечек эвезды то были - мусор скупают ....
Журналист УЕФА и польского издания Super-Express Петр Козьминьски сообщил о готовящемся трансфере «Легии».
«Себастьян Шиманьски продан! «Легия» заработает рекордные деньги в своей истории. «Динамо» Москва», – написал журналист в твиттере.
Рекордная продажа польского клуба из подтвержденных трансферов – переход Лукаша Фабиански в «Арсенал» в июле 2008-го года за 4,35 миллиона евро.
- Воспитанник «Легии» провел второй сезон во взрослой команде. В 42-х матчах сезона полузащитник забил два гола и отдал семь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает поляка в 6 миллионов евро.
- Шиманьски играл за юношеские и молодежные сборные всех возрастов. В 2018 году вошел в расширенную заявку Адама Навалки на чемпионат мира.