Польский журналист: «Легия» продала Шиманьски в «Динамо» за рекордную сумму

Журналист УЕФА и польского издания Super-Express Петр Козьминьски сообщил о готовящемся трансфере «Легии».

«Себастьян Шиманьски продан! «Легия» заработает рекордные деньги в своей истории. «Динамо» Москва», – написал журналист в твиттере.

Рекордная продажа польского клуба из подтвержденных трансферов – переход Лукаша Фабиански в «Арсенал» в июле 2008-го года за 4,35 миллиона евро.