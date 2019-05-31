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    Польский журналист: «Легия» продала Шиманьски в «Динамо» за рекордную сумму

    Журналист УЕФА и польского издания Super-Express Петр Козьминьски сообщил о готовящемся трансфере «Легии».

    «Себастьян Шиманьски продан! «Легия» заработает рекордные деньги в своей истории. «Динамо» Москва», – написал журналист в твиттере.

    Рекордная продажа польского клуба из подтвержденных трансферов – переход Лукаша Фабиански в «Арсенал» в июле 2008-го года за 4,35 миллиона евро.

    • Воспитанник «Легии» провел второй сезон во взрослой команде. В 42-х матчах сезона полузащитник забил два гола и отдал семь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает поляка в 6 миллионов евро.
    • Шиманьски играл за юношеские и молодежные сборные всех возрастов. В 2018 году вошел в расширенную заявку Адама Навалки на чемпионат мира.

    Источник: Твиттер журналиста Петра Козьминьского

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    31.05.2019 22:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6808

      alex1951 7 часов назад

      На недружественных пшеков бабло находится!
      А свои голодают ,не играют,тренера выгоняют......
      И когда у пшечек эвезды то были - мусор скупают ....

      0
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      Рейтинг: +5652

      FanatSerj 16 часов назад

      20 лет перспективно, но надо качать

      0
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      Рейтинг: +5779

      Skull_Boy 17 часов назад

      Прошлым летом они у ЦСКА за него трясли 7,5 млн, интересно сколько содрали у Динамо, а значит не так уж и хорош, если с Европы предложений нет

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      Рейтинг: +18

      динамо москов > Skull_Boy 15 часов назад

      5,5 млн.+1,5 бонусы

      0
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      Рейтинг: +64

      GSmall 17 часов назад

      Очень не плохой игрок.Потенциал космический.Но бли Динамо,ты серьёзно?)))

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