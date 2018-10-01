Запомните этого поляка. Он станет звездой

Новый Левандовски.

Этим летом все начали следить за «Дженоа», когда туда вернулся из «Зенита» Доменико Кришито. Но совсем не трансфер Кришито был важен для самой итальянской команды. Всего за 4,5 миллиона евро в «Дженоа» приехал поляк Кшиштоф Пентек. Его бывший клуб «Краковия» радовался полученным деньгам, но сейчас понимает свою ошибку. Уже в следующее трансферное окно 23-летний форвард будет стоить гораздо дороже. Вот несколько изменений в жизни Пентека, которые сделали его звездой Серии А.

• За шесть матчей стартовавшего сезона Пентек забил уже восемь голов. Это 73% от всех голов «Дженоа» (11). Его команда идет в таблице Серии А даже не в зоне еврокубков, но провела на матч меньше многих соперников. Не очень понятно, как с такой статистикой главного нападающего его клуб еще и дважды проиграл.

• Всего у Пентека уже 12 голов в сезоне. Просто начал он с незаметного кубкового матча с «Лечче», где вколотил покер. По всем прогнозам Пентек идет даже круче Гонсало Игуаина в его лучшей форме. В сезоне-2015/16 Игуаин забил 36 голов и установил рекорд Серии А. Пентеку прямо сейчас прогнозируют аж 45 мячей.

• Просто осознайте, что появление Пентека означает для «Дженоа». Джанлука Лападула – лучший бомбардир команды в прошлом сезоне, который забил шесть мячей в 28 матчах. Пентек превзошел его достижение уже на старте сезона, а еще вошел в историю клуба. В первых трех играх чемпионата Пентек отличился четыре раза и повторил достижение Вердаля сезона-1948/49.

• Пентек – первый игрок в истории «Дженоа», который забивал во всех шести стартовых играх сезона. Еще интересно то, что он отметился голами десять раз за все предсезонные матчи. Прямо сейчас Пентек играет круче любого форварда топ-5 чемпионатов Европы. Он стал первым игроком, который забил десять и более мячей во всех турнирах.

• Понятно, что уже сейчас на Пентека выходят европейские топ-клубы. «Бавария» просматривает его на последних матчах, «Боруссия» и «Тоттенхэм» пока просто следят и думают над трансферными ставками. Есть даже интерес со стороны «Барселоны», где на старте сезона слишком много очковых потерь. Самое реальное – переход Пентека именно в «Баварию» на место Левандовского.

Матч с «Фрозиноне» показал, что Пентек отлично взаимодействует с другим новичком команды. Летом в «Дженоа» уехал 20-летний ивуариец Куаме, который был лучшим бомбардиром «Читаделлы» в Серии Б. В матче с «Фрозиноне» молодой Куаме отдал Пентеку два голевых паса. На эти голы игроки «Фрозиноне» ответили только одним. За Куаме, кстати, отдали на 500 тысяч больше, а Пентека теперь сравнивают даже с Криштиану Роналду. У португальца с тремя голами старт сезона получился как-то хуже.

У этого парня просто классный удар с правой.

Есть еще вот такая нарезка его голов.

twit text — Marcel(@mizzyceloZ) 30 сентября 2018 г.

До заключительного сезона в «Краковии» Пентек не выделялся вообще. Зато тогда забил сразу 21 гол в 36 матчах чемпионата Польши. Интересно, что девять из них Пентек пульнул с пенальти. Все голы за «Дженоа» в Серии А у него пока с игры.

twit text — Scot Munroe (@scot_munroe) 30 сентября 2018 г.

Вот так красиво Пентек празднует свои голы. Кажется, его уже никто не остановит.

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