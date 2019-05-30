Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы

А теперь ещe меньше.

Игорь Денисов закончил карьеру футболиста. В апреле он перестал попадать в состав «Локомотива», а позже и вовсе уехал из клуба. Последние недели Игорю искали новое место, но он не захотел переходить в командыслабее чемпионского уровня. Денисов – один из самых сильных и противоречивых российских футболистов последних десятилетий.

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) May 27, 2019

Игорь – бескомпромиссный и принципиальный человек. Со своим мнением и твeрдым характером. Поэтому на протяжении карьеры с ним возникало множество спорных ситуаций и конфликтов. Он обвинялся в алчности, менял команды, враждовал с руководствами клубов, тренерами и футболистами. Отказывался играть за сборную, жeстко ссорился с Черечесовым. Дрался на дорогах, бесил Это'О и прыгал на Радимова с Карпиным.

Но он всегда был крутым футболистом. Лидером и бойцом. Всю карьеру, во всех командах, он отдавался на поле до конца. И выиграл практически всe, что мог. Игорь четыре раза брал чемпионство страны. Три раза выигрывал кубок страны и однажды суперкубок. Побеждал в финале Кубка и Суперкубка УЕФА. Признавался футболистом года в России.

Денисов был одним из лучших полузащитников последних десяти лет в РПЛ и главным отбирающим опорником страны. Он каждый год входил в топ лиги по удачным отборам, перехватам и возвратам владения.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 29, 2019

Большинство людей, работавших и игравших вместе с Игорем, отзывались о нeм, как о профессионале, бойце и личности. По цитатам ниже легко можно составить портрет футболиста.

Тренеры:

• Дик Адвокат: «Денисов – великолепный футболист и боец с уникальным набором качеств. Да, у него сложный характер, мы с ним не раз ругались. Но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга».

• Лучано Спаллетти: «Очень редко хвалю отдельных футболистов своей команды, но не отметить Игоря Денисова не могу. Он прекрасный опорник».

• Андре Виллаш-Боаш: «Денисов выиграл много трофеев и всегда был одним из лучших игроков «Зенита». Сейчас он – один из лучших игроков чемпионата России».

• Сергей Семак: «Денисов – топ-игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру».

• Юрий Сeмин: «Денисов – настоящий боец, сражается все 90 минут. И хорошо, что имеет своe мнение. Мне, например, такие игроки всегда нравились».

Футболисты и эксперты:

• Антон Миранчук: «Гарик не такой, как вы думаете. Он много смеется, может рассказать какие-то истории. Реально позитивный человек. Просто он много думает, часто погружается в свои мысли. Не знаю, о чем именно размышляет, но, видимо, есть, о чем».

• Роман Широков: «Денисов игрок самого высокого уровня. Он амбициозен, поэтому и играл на высоком уровне. Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным».

• Али Гаджибеков: «Игорь – настоящий мужик и боец. Легче всего сказать, что он дебошир, не зная ситуацию изнутри. Но, если у Денисова есть своe мнение, он не боится его высказывать. В «Анжи» многие были солидарны с Игорем, но боялись сказать что-то. Денисов же всегда высказывал то, что думает. А молчать может любой».

• Шкртел: «Он всегда меня поддерживал, когда я только переехал в Питер. Постоянно интересовался моими делами, всячески помогал. Он очень сильный человек и футболист. Для меня он, пожалуй, был лучшим человеком в России».

• Александр Бубнов: «Денисов – единственный опорник, который соответствует уровню сборной. Он лидер, боец. Может потребовать, подсказать и завести команду».

О причинах ухода Игоря Денисова из футбола уже появилось много разных версий. Но самую правдоподобную и логичную высказал Юрий Сeмин:

«Нет никаких скандалов. Я не вижу конфликта, нормальная ситуация. Игорь очень много сделал для «Локомотива». 14 лет ничего не выигрывали – Игорь пришел, стал капитаном, убрал безразличие, которое было в команде. Был моим первым помощником. Он порядочный человек, но самолюбивый. Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все.

Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип – играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному».

Год назад Денисов сказал, что сразу закончит карьеру, если не будет тянуть уровень команд с чемпионскими амбициями. Он сдержал слово. И ушeл в своeм стиле: тихо и на характере.

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