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    Денисов – лучший российский опорник и настоящий боец. В нашем футболе таких единицы


    3.1
    Голосов: 9
    30.05.2019 16:04
    А теперь ещe меньше.

    Игорь Денисов закончил карьеру футболиста. В апреле он перестал попадать в состав «Локомотива», а позже и вовсе уехал из клуба. Последние недели Игорю искали новое место, но он не захотел переходить в командыслабее чемпионского уровня. Денисов – один из самых сильных и противоречивых российских футболистов последних десятилетий.

    Игорь – бескомпромиссный и принципиальный человек. Со своим мнением и твeрдым характером. Поэтому на протяжении карьеры с ним возникало множество спорных ситуаций и конфликтов. Он обвинялся в алчности, менял команды, враждовал с руководствами клубов, тренерами и футболистами. Отказывался играть за сборную, жeстко ссорился с Черечесовым. Дрался на дорогах, бесил Это'О и прыгал на Радимова с Карпиным.

    Но он всегда был крутым футболистом. Лидером и бойцом. Всю карьеру, во всех командах, он отдавался на поле до конца. И выиграл практически всe, что мог. Игорь четыре раза брал чемпионство страны. Три раза выигрывал кубок страны и однажды суперкубок. Побеждал в финале Кубка и Суперкубка УЕФА. Признавался футболистом года в России.

    Денисов был одним из лучших полузащитников последних десяти лет в РПЛ и главным отбирающим опорником страны. Он каждый год входил в топ лиги по удачным отборам, перехватам и возвратам владения.

    Большинство людей, работавших и игравших вместе с Игорем, отзывались о нeм, как о профессионале, бойце и личности. По цитатам ниже легко можно составить портрет футболиста.

    Тренеры:

    • Дик Адвокат: «Денисов – великолепный футболист и боец с уникальным набором качеств. Да, у него сложный характер, мы с ним не раз ругались. Но всегда находили общий язык, потому что уважали друг друга».

    • Лучано Спаллетти: «Очень редко хвалю отдельных футболистов своей команды, но не отметить Игоря Денисова не могу. Он прекрасный опорник».

    • Андре Виллаш-Боаш: «Денисов выиграл много трофеев и всегда был одним из лучших игроков «Зенита». Сейчас он – один из лучших игроков чемпионата России».

    • Сергей Семак: «Денисов – топ-игрок, один из самых сильных на своей позиции. Его игра нравится любому тренеру».

    • Юрий Сeмин: «Денисов – настоящий боец, сражается все 90 минут. И хорошо, что имеет своe мнение. Мне, например, такие игроки всегда нравились».

    Футболисты и эксперты:

    • Антон Миранчук: «Гарик не такой, как вы думаете. Он много смеется, может рассказать какие-то истории. Реально позитивный человек. Просто он много думает, часто погружается в свои мысли. Не знаю, о чем именно размышляет, но, видимо, есть, о чем».

    • Роман Широков: «Денисов игрок самого высокого уровня. Он амбициозен, поэтому и играл на высоком уровне. Каким он запомнился на поле? Идеальным, надежным».

    • Али Гаджибеков: «Игорь – настоящий мужик и боец. Легче всего сказать, что он дебошир, не зная ситуацию изнутри. Но, если у Денисова есть своe мнение, он не боится его высказывать. В «Анжи» многие были солидарны с Игорем, но боялись сказать что-то. Денисов же всегда высказывал то, что думает. А молчать может любой».

    • Шкртел: «Он всегда меня поддерживал, когда я только переехал в Питер. Постоянно интересовался моими делами, всячески помогал. Он очень сильный человек и футболист. Для меня он, пожалуй, был лучшим человеком в России».

    • Александр Бубнов: «Денисов – единственный опорник, который соответствует уровню сборной. Он лидер, боец. Может потребовать, подсказать и завести команду».

    О причинах ухода Игоря Денисова из футбола уже появилось много разных версий. Но самую правдоподобную и логичную высказал Юрий Сeмин:

    «Нет никаких скандалов. Я не вижу конфликта, нормальная ситуация. Игорь очень много сделал для «Локомотива». 14 лет ничего не выигрывали – Игорь пришел, стал капитаном, убрал безразличие, которое было в команде. Был моим первым помощником. Он порядочный человек, но самолюбивый. Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все.

    Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип – играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному».

    Год назад Денисов сказал, что сразу закончит карьеру, если не будет тянуть уровень команд с чемпионскими амбициями. Он сдержал слово. И ушeл в своeм стиле: тихо и на характере.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 9
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1754

      Evgeni1952 23 часа назад

      Всегда его уважал. Жаль, что его не было в Спартаке.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2722

      momwig_ 31 мая, 13:37

      Мне непонятно одно. Бомбардир как-то притягивает дебилов или их культивирует?.. Причем в отличие от многих этот дебил - ещё и с энтузиазмом. Пишет как из пулемета... Уже мимо нельзя пройти его бреда.

      Дорогая редакция. это как-то можно ограничить? Если не административными мероприятиями, так хотя бы игнор-листом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 31 мая, 08:44

      Эх, аж пересмотрел лучшие моменты:
      Байер-Зенит 1:4
      Зенит-Бавария 4:0
      МЮ - Зенит 1:2

      3
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    • ...
      Рейтинг: +800

      Sviro 31 мая, 08:19

      А без него не заиграл ли Локомотив стабильнее? Сёмин такой человек, что не будет плохо говорить о ком-то. Но то, что денисов не играл в основе с апреля и клуб начал набирать обороты. Случайность? Пытался учить тренеров. Вот пусть теперь переходит на тренерскую работу и покажет что он стоит. Но для этого ведь учиться надо. Кроме того драчун и хам. Что касается мастерства, то в каком клубе английской, немецкой или другой какой лиги его ждали? Знаменитость местного масштаба. Аршавина с его голами вон в Арсенале до сих пор помнят. А этот чем запомнится? Скандалами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Дима Цэ 31 мая, 08:11

      Денисов провел хорошую карьеру! Спасибо Игорек за 2007/2008. Твой гол в ворота Глазго (победный) запомним на долго)))!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Константинн 31 мая, 07:39

      Еще видимо честный, раз свалил из команды которую не по игре тянут второй год подряд.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4424

      батог 31 мая, 07:25

      Локо без него ни одной игры не проиграл !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +41

      vyacheslav1 31 мая, 06:13

      Крут был во всем. Опорник от Бога! Черчесов - мелкий чел, если не пошел с ним на мировую ради интересов сборной. Кто знает, может, Денисова и не хватило в четвертьфинале с хорватами? Да, некоторые поступки сомнительны, но характер - бескомпромис!. В "Анжи" "построить" самого Э"то - о чем-то говорит...

      2
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      ...
      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > vyacheslav1 31 мая, 09:10

      насмешил !...построить Это "О......Единственный плюс у него -он всё время открывался для получения паса !...Мало , кто готов открываться !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Iupiterss 30 мая, 23:32

      Боец да!!!! Игрок да!!!!Мозги ноль.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > Iupiterss 31 мая, 09:12

      Боец -да ! Игрок-нет ! Деньги-для него важнее всего !Мозги -зима была ....

      2
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      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 30 мая, 21:28

      Жалко, что до сих пор молчат две проститутки Кержаков и Малофеев,
      которые подставили Игоря, как капитана Зенита о их заработке и суки
      промолчали и до сих пор молчат, а они во всем виноваты, презервативы.

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      ...
      Рейтинг: +3492

      vladik12 > vladimir-7 30 мая, 21:39

      Ты тоже тот еще презик.

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      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 > vladik12 30 мая, 21:54

      Проверил, мудачок?

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      Рейтинг: +8672

      vladimir-7 > vladik12 30 мая, 22:14

      И кого я предал?

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      Рейтинг: +3492

      vladik12 > vladimir-7 30 мая, 23:34

      Свой интеллект.

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      Рейтинг: +2428

      САДЫЧОК > vladimir-7 31 мая, 09:07

      Что , ты несёшь ?!..Абсолютно , ты злобное существо !, не понимающее и не располагающее никакими фактами !

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