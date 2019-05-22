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    Баринов зарешал финал и прогрессирует быстрее всех в РПЛ


    5
    Голосов: 2
    22.05.2019 22:35
    Летом он мог уйти в аренду, но Сeмин уговорил остаться.

    Дмитрий Баринов забил единственный и победный гол в финале кубка, став главным героем матча. Помимо забитого мяча, Баринов всю игру спасал команду, совершая героические подкаты и блоки в своей штрафной. В этом сезоне Дмитрий сильно прокачался и стал одним из ключевых игроков команды.

    Баринов начал попадать в состав «Локо» в сезоне 16/17, когда в клуб вернулся Юрий Сeмин. Тогда 20-летний футболист только привыкал ко взрослому футболу и играл не так много. Чаще выходил на замену, чтобы укрепить центр поля. В то время Баринов был классическим опорником-собакой, который лучше всего умел выгрызать мячи у штрафной.

    В следующей кампании Баринов играл ощутимо больше. И чаще всего выходил в линии обороны, когда команда играла в схеме с тремя защитниками. Это был одновременно эксперимент Сeмина и вынужденная мера. Баринов ошибался позиционно, привозил пенальти, но маскировал это хорошим отбором и умением вести единоборства. К концу сезона эксперимент закончился: Дмитрий присел на скамейку и, если выходил на поле, то на привычную позицию в центре.

    Летом у Баринова был вариант уйти в аренду, и он сам был не против. Но Сeмин не отпустил. «Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: «Никуда не дергайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть». В тот момент я понял, что нужно еще в чем-то добавить, еще больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой, – рассказывал игрок. – Хороший вариант был с Тулой. Мне звонил Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждет меня».

    Очевидно, что футболист принял правильное решение. В прошедшем сезоне Баринов заметно спрогрессировал. Стал игроком основы и отыграл в два раза больше, чем в предыдущей кампании. С приходом Крыховяка Дмитрий переместился на позицию выше опорной зоны. Теперь он не только отбирает и перехватывает, но и разгоняет атаки, подключается в штрафную. Статистика подтверждает более атакующую роль футболиста – он стал в три раза чаще бить по воротам. Порой Сeмин использовал Баринова под нападающим – и там он себя хорошо проявлял: грамотно открывался и отыгрывался с партнeрами. Плюс Дмитрий улучшил и так хорошие отбор и чтение игры – почти в пять раз чаще отбирал мяч за игру, чем в прошлом сезоне.

    Иллюстрация гибкости Баринова – матч против «Крыльев Советов». После удаления у самарцев Дмитрий исполнял гибридную роль: играл центрального защитника, когда команда без мяча, и поднимался в опорную зону при владении. И хорошо справился с этой ролью.

    ***

    По ходу сезона прогресс Баринова оценил Станислав Черчесов, впервые вызвав его в сборную. Правда, пока за национальную команду он так и не дебютировал. Скоро это должно измениться. Мы говорили, что в сборной некому заменить Денисова – так вот же она, замена. В клубе Баринов уже вытеснил Игоря из состава.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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