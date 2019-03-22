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    Кто заменит в сборной Головина и Кузяева


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 20:13
    Рассказываем о Дмитрии Баринове.

    Вчера Россия проиграла Бельгии, но главным минусом было то, что команда Черчесова лишилась двух центральных полузащитников. Далер Кузяев получил травму в матче с бельгийцами, Головина удалили в самом конце встречи. Сегодня Станислав Черчесов восполнил свободное место в составе перед игрой с Казахстаном вызовом Дмитрия Баринова из «Локо».

    «Складывается таким образом, что из-за травм и дисквалификаций перед матчем в Астане мы недосчитались уже четверых игроков – защитника Кутепова и игроков средней линии Зобнина, Кузяева и Головина. В связи с этим наш штаб принял решение вызвать в команду Баринова. Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Семиным, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии», – аргументировал свое решение Черчесов.

    Главные истории о Баринове

    • Он не очень любит общаться с журналистами. Единственное большое интервью он дал клубному сайту «Локомотива», в котором рассказал об угрозах со стороны болельщиков, жизненных ценностях.

    • Баринов редко светится в прессе. Последняя громкая история, которая с ним связана – скандал во время празднования после чемпионского матча. Тогда Баринов вышел к болельщикам и зарядил кричалку, которая оскорбляла «Спартак». Заряд был на мотив «Я никогда не устану повторять...»

    История сразу стала резонансной. Все дело в том, что Баринов до перехода в «Локо» играл в академии «Спартака». Кстати, полузащитник извинился за эту историю и сказал о ней так: «Это были эмоции. Просто накопилось. Не буду называть имен, но определенные люди такие гадости говорили и писали про меня. Очень неприятно было. А здесь прорвало».

    • Бариновым лично интересовался Олег Кононов, но только когда был тренером «Арсенала». Полузащитник говорил: «Какие были варианты? Хороший вариант был с Тулой. Самый оптимальный вариант в том, что недалеко от дома, да и сам главный тренер мне звонил – Кононов. В личном разговоре он сказал, что ждет меня. Можно сказать, что мне симпатизировал главный тренер «Спартака».

    • В начале декабря он сказал, что готов к сборной на 70% и сделает все, чтобы попасть туда. Спустя почти четыре месяца его мечта сбылась.

    • Баринов, Лоськов, братья Миранчуки, Гилерме и Тарасов снялись в сериале «Вне игры».

    Зачем он нужен сборной России

    Очевидно, чтобы добавить глубины центру поля. В матче с бельгийцами мы потеряли Головина и Кузяева, еще до игры из-за перелома руки из строя вылетел Зобнин. Таким образом, в обойме Черчесова остались всего два номинальных центральных полузащитника: Ахметов и Антон Миранчук. Чисто теоретически, в этой зоне могут сыграть еще и Оздоев и Газинский. Но вызов Баринова убережет Черчесова от ненужных переводов на неродные позиции.

    Вызов Баринова – правильная идея. Кажется, сейчас он готов для этого вызова. Полузащитник в конце прошлого сезона демонстрировал достаточно неплохую игру. В этом сезоне он закрепил успех заметным прогрессом.

    Во-первых, степень успешности его отборов составляет 71% (в прошлом сезоне было 64%). Во-вторых, Баринов делает в среднем 2,9 отбора за матч. В-третьих, полузащитник любит подключаться к атакам. Яркое подтверждение – гол Баринова в матче с «Ростовом» на кубке «Матч-Премьер». Полузащитник вовремя прибежал в штрафную зону соперника и красивым ударом через себя замкнул передачу.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Вызов своего игрока же прокомментировал Юрий Семин. «Это нормальное явление, различные ситуации бывают в национальной команде. Сейчас, когда именно тот момент, когда много травмированных футболистов. Раз на него выпал выбор, значит, он заслужил. Реакция Баринова? Хорошая реакция была у него, когда вызывают в сборную, другой реакции не может быть», – сказал Семин.

    Баринов много работал и, в принципе, заслужил вызов в сборную. Другое дело – выпустит ли его Черчесов в матче с Казахстаном? Кажется, вероятность не очень большая: в этой встрече больше поможет пара Ахметов-Миранчук (если Черчесов сыграет в два центральных полузащитника). Баринов же может появиться на поле в случае, если команда провалит центр и будет не очень эффективна в атаке. Дебютом Бары (прозвище Дмитрия в «Локо») Черчесов может решить сразу две проблемы.

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    Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +124

      ElninoO 1 час назад

      «Таким образом, в обойме Черчесова остались всего четыре номинальных центральных полузащитника: Ахметов и Антон Миранчук. Чисто теоретически, в этой зоне могут сыграть еще и Оздоев и Газинский.» Серьезно??

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    • ...
      Рейтинг: +866

      ухоженный крокодил 2 часа назад

      Прочитал, только заголовок.
      Головин не потеря.

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