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    Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть


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    Голосов: 2
    Сегодня, 00:41
    Не все сегодня ошибались.

    Сборная Россия проиграла Бельгии (1:3) в первом матче отборочного этапа к Евро-2020. В этом материале – основные моменты из матча.

    • Сборная Бельгии – первая в рейтинге ФИФА. Конечно, можно говорить о том, что они ничего не выиграли, а любая классификация субъективна, но признаем факт – соперник серьезный. Россия не создавала много моментов и часто косячила, но при всем при этом были футболисты, которые действительно приятно нас удивили.

    • Когда в последний раз в основе сборной выходили три футболиста из иностранных чемпионатов? Сегодня на поле сразу появились Кудряшов из «Истанбула», Черышев из «Валенсии» и Головин из «Монако». В сравнении с другими сборными – хвастаться нечем, но тенденция не может не радовать: наши футболисты могут играть за рубежом и выходить в основе.

    • У Кузяева снова травма. В этом сезоне Далера постоянно преследуют проблемы: он то выходит на поле, то снова пропускает матчи. «Зенит» уже был вынужден отказаться от схемы, где Кузяев был ключевым игроком, теперь что-то придумать придется и Черчесову.

    У Головина – проблемы с нервами. До этого сезона Александр вообще не получал красных, а недавно отметился сначала за «Монако», а теперь и за сборную. Головину тяжело дается адаптация во Франции, но именно в такие моменты можно стать действительно сильным игроком.

    • Отдельно отмечаем Георгия Джикию. Защитник набрал форму в «Спартаке» и заслуженно считается одним из лучших футболистов клуба (а если среди россиян, то точно лучшим). Сегодня он играл против нападающих другого класса, чем соперники в РПЛ, но при этом был спокоен, надежен и спасал команду от стопроцентных голов. Пропустили три, но без него было бы еще хуже.

    • Куртуа – опять косяк. После возвращения Зидана в «Реал» стали ходить слухи, что француз недоволен голкипером и хочет заменить его на Де Хеа. Комментировать их не будем, но констатируем факт – сегодня именно неуверенная игра бельгийского голкипера создала интригу в матче.

    • Стоит отметить и то, как сыграли наши игроки в этом эпизоде. Перед матчем и Черчесова, и Дзюбу спрашивали про безголевую серию российского нападающего. Оба дали понять, что цифры их не волнуют, а сегодня Артем подтвердил это на деле. Не забив гол, Дзюба вынудил Куртуа ошибиться, а Черышев безупречно отправил мяч в пустые ворота.

    • Перед матчем все спорили, кто должен быть основным вратарем сборной. Игра оставила этот вопрос открытым: Гилерме нельзя полностью обвинить в пропущенных мячах, но и убедить своей игрой он сегодня не сумел. Особенно запомнился момент, когда Гилерме пытался выбить мяч от ворот, но срезал его за лицевую линию. Очень вероятно, что в следующем матче с Казахстаном мы увидим в воротах Андрея Лунева (если, конечно, у него нет травмы).

    • В сборной дебютировали Ахметов и Чалов. Сегодня об их игре сказать почти нечего, поэтому давайте просто поздравим парней с дебютом и порадуемся, что в нашем составе снова появились молодые игроки. Для дебюта на таком уровне важно, что они смотрелись, как минимум, не хуже остальной команды, а Ахметов даже немножко лучше.

    • Юрий Жирков полгода после ЧМ восстанавливался от травмы, и за «Зенит» начал выходить совсем недавно. Но Черчесов не просто вызвал Юрия отдельной заявкой, но и сразу поставил его в основу. Тренера можно понять: в сегодняшней схеме левый защитник Кудряшов сместился в центр, и кого-то нужно было поставить на фланг. Но ход был явно ошибочным: Юрий еще не полностью втянулся в игру и сегодня привез пенальти в наши ворота.

    С Казахстаном легко не будет. Сегодня казахи удивили всех и забили три шотландцам. Отличный матч, кстати, провел Александр Меркель, которого звали в сборную России, когда он выступал за «Милан». Поражение от Бельгии – не трагедия, но следующий матч надо выигрывать, если мы хотим на Евро.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа I. 1-й тур

    Бельгия – Россия – 3:1 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Тилеманс, 14; 1:1 – Черышев, 16; 2:1 – Эд. Азар (с пенальти); 3:1 – Эд. Азар, 88.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Дендокер, Тилеманс, Эд. Азар, Мертенс, Т. Азар (Шадли, 84), Бойата, Кастань, Батшуайи.

    Россия: Гилерме, Фернандес, Набабкин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Ахметов, Головин, Черышев (Чалов, 65), Кузяев (Ал. Миранчук), Дзюба (Смолов, 77).

    Предупреждения: Мертенс, 89 – Головин, 18.

    Удаления: нет – Головин, 90.

    Календарь квалификации Евро-2020

    Результаты квалификации Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1098

      Torvald64 37 минут назад

      То, что проиграли - плохо, но в сущности пофиг. Всё равно Бельгия сильнее и займёт 1 место. Но поступок Головина меня взбесил. Это безответственно, это просто непрофессионально. Теперь играть с Казахстаном без него - и что-то мне подсказывает, что этот матч будет проблемным. Казахстан, судя по их сегодняшнему результату, совсем непрост. Совершенно не факт, что мы там выиграем.

      0
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      Рейтинг: +985

      exreporter 43 минуты назад

      надеюсь, это не анализ ) а типа саммари )

      0
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      Рейтинг: +218

      Vistavas 47 минут назад

      Долой усача и дзюбика, свою честь (которой не было) они уже отдали. И тренер хенря, и игрок херня...

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      Рейтинг: +135

      Stilgray 56 минут назад

      Позитивные моменты!? Их не было

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      Рейтинг: +1941

      САДЫЧОК 56 минут назад

      Позитивные моменты-это Марио и Джикия ! Всё остальное в утиль !

      0
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      Рейтинг: +514

      ruded 1 час назад

      позитивный момент - отказаться от усатого и от его предвзятого выбора игроков.

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      Рейтинг: +16

      mitru 1 час назад

      "В сборной дебютировали Ахметов и Чалов. Сегодня об их игре сказать почти нечего"
      Автор, ты матч вообще смотрел? Нечего сказать о дебюте Ильзата? А какой должен быть дебют полузащитника нашей сборной, чтобы о нем было что сказать? 3+2? Или покер? Ахметов отлично дебютировал!
      "У Головина – проблемы с нервами. До этого сезона Александр вообще не получал красных, а недавно отметился сначала за «Монако», а теперь и за сборную."
      Ну вообще-то судья censored, Мертенс умышленно бил сзади по ногам Головина, строго в ахилл, даже мыслей сыграть в мяч не было, ещё и прямо перед судьей, это прямая красная Мертенсу ;)

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      Рейтинг: +135

      Stilgray > mitru 53 минуты назад

      Мертенс заслуженно получил желтую карточку, судья был достаточно корректен в этом матче

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      Рейтинг: -106

      Вальдемар IV > mitru 31 минуту назад

      забыл как головкин с уфой дзюдо показывал? ни желтой даже

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      Рейтинг: +318

      sergey610 1 час назад

      Заслуженным мастерам спорта прошу выписать ещё один орден Александра Невского.

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