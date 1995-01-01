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    The Mirror: Зидан не уверен в Куртуа и хочет видеть в «Реале» Де Хеа

    «Реал» возобновил интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

    Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан является большим поклонником испанца. По информации The Mirror, специалист не уверен в Тибо Куртуа.

    28-летний будет одной из основных целей в летнее трансфеное окно. На его покупку будет выделено около 75 миллионов фунтов стерлингов.

    • В текущем сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 37 матчей и пропустил 45 голов.
    • Контракт вратаря истекает в июле 2020 года. Он ведет переговоры с клубом о новом соглашении.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 06:18
    Комментарии15
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      Рейтинг: +60135

      zigbert 11 часов назад

      Ну уж это слишком. Неужели Зидан способен на такое?

      2
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      Рейтинг: +3631

      84aivengo 11 часов назад

      а как же навас ?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      все_будет_AUDI 12 часов назад

      На фиг эта колонча куртуа нужна.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Спартач80 13 часов назад

      Ну понятно что Куртуа не айс

      0
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      Рейтинг: +438

      SarJr 13 часов назад

      Да это бред какой то. Навас уже и Зидана не устраивает как основной?

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      Рейтинг: +1400

      BlackMurder 13 часов назад

      Я когда вспоминаю, как куртуа в очко пропускал в лч, я б его даже в ротор не взял

      2
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      Рейтинг: +9057

      Garrincha58 13 часов назад

      Куртуа зря ушёл из Челси и ещё возможна такая ситуация летом Облак перейдёт в какой нибудь перспективный клуб а на его место матрасники вернут Куртуа

      -1
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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 14 часов назад

      На покупку Де Хеа 75 млн. фунтов стерлингов не хватит, если будут продавать, то за гораздо большую сумму. Писарчуки разных изданий ещё за долго до ТО распространяют свои слухи и фейки.

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      Рейтинг: +1495

      все_будет_AUDI > Рубик Докоян 12 часов назад

      Зажрался он уже

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      Рейтинг: +478

      Владимирыч > Рубик Докоян 11 часов назад

      У него контракт закончится через год, какой больше? За него и 75 дохрена в этой ситуации.

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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян > Владимирыч 9 часов назад

      Посмотрим какова будет его цена в это летнее ТО, если его будут продавать. За продление контракта, он требует от МЮ бешеные деньги по "личке".

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      Рейтинг: +3881

      piligrim1986 14 часов назад

      ну куртуа реально не впечатляет, навас лучше

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      Рейтинг: +553

      talgatnurzhanov2006 15 часов назад

      правильно зачем гадать, покупать надо сразу обоих

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