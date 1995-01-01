The Mirror: Зидан не уверен в Куртуа и хочет видеть в «Реале» Де Хеа

«Реал» возобновил интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан является большим поклонником испанца. По информации The Mirror, специалист не уверен в Тибо Куртуа.

28-летний будет одной из основных целей в летнее трансфеное окно. На его покупку будет выделено около 75 миллионов фунтов стерлингов.