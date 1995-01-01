The Mirror: Зидан не уверен в Куртуа и хочет видеть в «Реале» Де Хеа

Ну уж это слишком. Неужели Зидан способен на такое?
«Реал» возобновил интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.
Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан является большим поклонником испанца. По информации The Mirror, специалист не уверен в Тибо Куртуа.
28-летний будет одной из основных целей в летнее трансфеное окно. На его покупку будет выделено около 75 миллионов фунтов стерлингов.
- В текущем сезоне Де Хеа провел за «МЮ» 37 матчей и пропустил 45 голов.
- Контракт вратаря истекает в июле 2020 года. Он ведет переговоры с клубом о новом соглашении.