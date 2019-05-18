Мы разобрали каждый гол Чалова и знаем его стиль

Универсал, дриблер, исполнитель пенальти.

Федор Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне. В 30 матчах он забил 15 голов. Еще Чалов стал самым молодым лучшим бомбардиром лиги. В день, когда прошел заключительный тур, ему было 21 год и 46 дней (предыдущий рекорд принадлежал Игорю Симутенкову в 1994 году: 21 год и 217 дней).

Вот – главные факты о голах Чалова:

Чалов – правша. Но при этом он одинаково хорошо играет левой ногой. Главное доказательство – треть своих голов он забил именно левой.

Ни одного мяча Чалов не забил головой. Он не очень высокого роста (1,8 метра), так что с этим параметром Чалову будет достаточно трудно побороться на втором этаже. Его партнеры понимают это: из общего количество передач на Чалова только 17,3% были верховыми.

Дважды Чалов забил с пенальти.

В шести случаях он забивал в одно касание.

Дважды он разобрался с соперниками (с Кверквелией и Беляевым) на дриблинге и забил.

Как забивал Чалов

Рассказываем, как нападающий забил все пятнадцать голов в этом сезоне РПЛ. В скобках – общий счет матча

Гол №1 – «Арсенал» (3:0), 18.08.2018

Классный гол от Чалова. Он получил мяч от Гордюшенко, сместился на фланг, спокойно дошел до штрафной Левашова и с правой ноги пробил в дальний от вратаря угол.

Гол №2 – «Рубин» (1:1), 25.08.2018

В этом матче Чалов вышел вместо Жамалетдинова в середине второго тайма, когда ЦСКА уже горел. Через 5 минут после этого Чалов получил пас от Бистровича, слегка притормозил перед штрафной «Рубина» и в одно касание прошил выбегающего из ворот Коновалова.

Гол №3, 4, 5 – «Урал» (4:0), 01.09.2018

Первый гол получился немного комичным. На ударную позицию с левого фланга вышел Ефремов, хлестко пробил. Чалов же стоял на пути мяча, и он от спины форварда залетел в ворота.

Второй гол – Чалов получает пас из глубины, тащит его через всю половину поля «Урала», играет в стенку с Ахметовым и ловит на противоходе Годзюра.

Третий гол – Фернандес разыгрывает неплохую комбинацию, по итогам которой Чалов получает мяч в центре штрафной и в касание забивает в ворота Годзюра.

Гол №6 – «Уфа» (3:0), 15.09.2018

В конце первого тайма Фернандес подловил защитников «Уфы» на ошибке, поборолся за мяч. После этого он отскочил к Чалову. Федор приостановил мяч правой ногой и пробил с левой в дальний угол.

Гол №7 – «Оренбург» (1:0), 28.09.2018

В середине первого тайма ЦСКА получает возможность пробить пенальти. Чалов спокойно реализовывает эту возможность.

Гол №8 – «Анжи» (2:0), 19.10,2018

Чалов дождался передачу от Фернандеса и в касание переправил мяч в ворота «Анжи».

Гол №9 – «Зенит» (2:0), 11.11.2018

«Зенит» теряет мяч на своей половине поля, после чего Сигурдссон, Ахметов и Чалов в три паса разрывают оборону питерцев. Итог – гол Федора Чалова.

Гол №10 – «Рубин» (3:0), 09.03.2019

В конце второго тайма Чалов принимает классную передачу от Облякова, выходит один на один против Бабурина и перебрасывает мяч через него.

Гол №11 – «Уфа» (2:2), 31.03.2019

Обляков нашел пасом Чалова. Форвард вышел против Беленова, дождался, когда вратарь начнет заваливаться, и спокойно переправил мяч в ворота соперника.

Гол №12 – «Локомотив» (1:1), 20.04.2019

Чалов получил пас из глубины, на скорости накрутил Кверквелию и с левой ноги пробил мимо Гилерме.

Гол №13 – «Ахмат» (1:0), 18.05.2019

В этом матче Чалов сам заработал пенальти и сам же его реализовал. Исполнение типичное – сильно, низом, с правой ноги.

Гол №14, 15 – «Крылья Советов» (6:0), 26.05.2019

Первый гол – Бийол в самом начале встречи получает пас на правом фланге, простреливает в штрафную, где касанием левой ноги комбинацию завершает Федор Чалов.

Второй гол – Чалов здорово открылся под передачу Фернандеса и красиво перебросил Конюхова.

text text text Публикация от text (@chal_f9) 18 Май 2019 в 11:18 PDT

Еще факты о Чалове

• Чалов – дикий универсал. Видно, что Гончаренко провел с ним отличную работу и сделал из него всесторонне развитого форварда, способного по-разному завершить атаку: он забивает и с правой, и с левой ног, исполняет пенальти и финтит на скорости.

• Главный ассистент Чалова в завершившемся сезоне РПЛ – Марио Фернандес. Он отдал на нападающего 4 голевые передачи. Кстати, Марио стал лучшим распасовщиком ЦСКА в сезоне чемпионата России – у него 8 результативных передач. Чалов же расположился на втором месте – у него их семь.

• Чалов великолепен при завершении быстрых комбинаций: 5 голов он забил после прострелов и передач.

• По данным InStat, Чалов стал самым бьющим футболистом в этом сезоне РПЛ – 93 удара. В среднем получается 3,1 удар за матч. Примерно каждый 4 удар завершался голом.

За год игровая манера Чалова не поменялась, но результативных действий стало больше

Сезон-2017/18 – Чалов забил 6 мячей и отдал 4 голевые передачи. В этом сезоне он (благодаря уходу Витиньо и Мусы) очевидно стал больше появляться на поле (20 против 30 матчей), получил роль главного нападающего, но его обязанности особо не изменились. Подтверждение тезиса – статистика и слова Виктора Гончаренко.

Цифры говорят, что по системе «гол+пас» он набрал 22 очка (15+7). Гончаренко же отмечает важнейшие качества Чалова, которые делают его системообразующим игроком ЦСКА:

1. Он много работает на команду. Хорошо понимает тактические решения тренерского штаба ЦСКА.

2. Отрабатывает не только в атаке, но и в обороне. Благодаря этому у него получается совершать такие забеги, как, например, в матче с «Арсеналом» или «Уралом».

3. Чалов понимает, как правильно расположиться в штрафной. Итог – 5 голов после скидок на него.

4. Он хорош в плане принятия ключевого решения.

«Самое главное, что у Чалова есть стремление продолжать улучшаться дальше, – отмечал Гончаренко. – Для меня важно, чтобы он действовал в команде. Как только Чалов начнет на себя тянуть одеяло, это пойдет во вред всей команде».

Желание тренера исполнилось. В этом сезоне у него был универсальный игрок атаки, который к тому же в течение всего сезона был в отличной форме. За год трансферная стоимость Чалова изменилась с 3 до 10 миллионов евро, и сейчас им интересуются клубы из топ-5. Агент Чалова Шандор Варга говорит о том, что у Чалова есть все возможности для роста в ЦСКА. Но при этом Варга добавляет: «Какого-то срочного ухода из ЦСКА Чалова я не предрекаю. Если будем рекомендовать переходить, то только в европейский топ-клуб. Скажем так, в хорошие руки».

Станет ли после хорошее предложение по Чалову после такого шикарного сезона хотя бы для кого-нибудь сюрпризом?

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