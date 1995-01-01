«Арсенал» попал в еврокубки, его игроки – в сборную. На это отдали всего 200 тысяч долларов

Еще одна сторона тульского чуда.

Одни сутки вместили сразу два важных события для тульского «Арсенала». Победа «Локомотива» в Кубке России отправила Тулу в Лигу Европы с шестого места в РПЛ. В окончательном составе сборной на июльские матчи оказались сразу три игрока «Арсенала» – Беляев, Бакаев и Мирзов. Все хорошо, но за этим есть еще один весомый факт.

За два трансферных окна тульский «Арсенал» потратил 200 тысяч долларов. Все они ушли на болгарского полузащитника Костадинова (25 матчей, 1 гол). Еще 8 тысяч компенсации заплатили «Спартаку» за защитника Сокола, но его уже отдали в норвежский «Тромсе». Всего в «Арсенал» пришли 11 футболистов – из них четверо были свободными агентами, а еще пятерых арендовали.

Почти все приобретения случились летом. Зимой добавили только двух свободных агентов. Так ведет дела команда, которая на весеннем отрезке выдала серию из 11 матчей без поражений в РПЛ. Летом из «Арсенала» уйдут почти все лидеры, но результат уже достигнут.

Только один из сборников принадлежит «Арсеналу»

Черчесов объявил окончательный состав на июньские матчи сборной России. Туда ожидаемо включили защитника Максима Беляева. В Туле Беляев играет с 2016 года. В этом сезоне он сыграл в РПЛ 27 матчей и с большим отрывом лидирует в команде по количеству перехватов (69). У Костадинова их 46, остальные сделали еще меньше.

Если Беляев тащит оборону, то в полузащите определяют игру Мирзов и Бакаев. Арендованный у «Ростова» Мирзов раскрылся именно в «Арсенале». В этом сезоне он забил в РПЛ пять мячей. Все в разных матчах: дважды «Спартаку», «Зениту», «Оренбургу» и «Енисею». Ни в одной из этих игр «Арсенал» не проиграл, а потерял очки только в матче с «Оренбургом» (2:2).

По взятому из «Спартака» Бакаеву все еще интереснее. Он не играл за «Арсенал» в матчах со «Спартаком», но в других играх забил сразу восемь голов. Здесь тоже интересная командная статистика: разные матчи, шесть побед, два ничейных результата. Еще Бакаев и Мирзов лидируют в команде по количеству обводок за игру (1,5).

Летом оба покинут «Арсенал». Бакаев уже объявил, что вернется в «Спартак», где теперь тренирует Олег Кононов. Именно Кононов настоял на аренде Зелимхана в «Арсенал», где и начал его развитие. За Мирзова будут торговаться с «Ростовом» московские команды. «Арсенал» в списке претендентов на выкуп его контракта пока никто не рассматривает.

«Арсенал» идеально подбирает состав

Учитывая маленькие траты, «Арсенал» проводит идеальные сделки. Коне, Володько и Шамова отнесем к неудачным трансферам. Все пришли свободными агентами, но в РПЛ отыграли на троих только 105 минут. Зато по остальным людям все интереснее и правильнее – они выполняют те роли, на которые их и приглашали.

Вратарь Артур Нигматуллин отыграл в РПЛ 15 матчей. У Лесового из «Зенита-2» их всего 12, но зато есть голы «Спартаку» и «Ахмату». В этих играх «Арсенал» как раз победил. Арендованный у «Аустрии» Кадири отбегал в основе 22 матча. Ожегович отыграл восемь, но забил «Спартаку» еще в первом круге.

И это мы еще не учитывали двухлетнюю аренду Джорджевича из «Зенита». Его забрали в Тулу летом 2017-го: за два сезона Джорджевич забил 14 голов и сделал пять ассистов в РПЛ. По такой же двухлетней аренде играет и Сергей Ткачев. У него в тех же двух сезонах 11 голов и 12 передач. Как тут не загрустить, что летом оба вернутся в свои топ-команды?

Они уйдут, но «Арсенал» найдет новых. Здесь показывают лучший пример работы в клубе, где не готовы тратить большие миллионы на усиление состава.

Все данные взяты с портала Transfermarkt

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