Все ругают «Спартак». Но посмотрите, как хорош новый «Арсенал»!

Всего одно очко до еврокубков в Туле.

Поражение «Спартака» – главное событие 25 тура РПЛ. Из всей пятерки претендентов на титул «Спартак» стал единственным клубом, не взявшим ни одного очка в этом туре.

Сейчас «Спартак» опережает «Арсенал» всего на одно очко. Но за разговорами о провале москвичей легко упустить прорыв, который сделал сам «Арсенал».

«Арсенал» не проигрывал в 2019-м

Черевченко пришел в «Арсенал» в ноябре 2018-го. Тогда команда из Тулы была на 12 месте в чемпионате и за еврокубки не боролась. Первый матч Черевченко – с «Краснодаром» – команда крупно проиграла (0:3).

Зато потом – уверенная победа над «Зенитом» со счетом 4:2. До этого момента петербуржцы ни разу не проигрывали в чемпионате, но в Туле сразу пропустили четыре.

За 8 матчей в этом году «Арсенал» заработал 18 очков. Столько же, например, за этот срок взял «Локомотив», идущий на втором месте в чемпионате. В числе самых громких побед «Арсенала» в этом году – матч с ЦСКА (2:0).

Черевченко классно поработал в «Балтике»

Предыдущий клуб Черевченко – калининградская «Балтика». Он возглавил клуб из ФНЛ в феврале 2017-го, когда «Балтика» находилась на предпоследнем месте в турнирной таблице. За несколько месяцев команда смогла подняться на 14 место и сохранить место в лиге.

В следующем сезоне – фантастический результат. Бывшему аутсайдеру лиги не хватило всего четырех очков до зоны стыковых матчей: «Балтика» завершила чемпионат на пятом месте.

В том сезоне в «Балтике« зажигал Дмитрий Скопинцев. В 24 матчах за клуб он забил 10 голов (напомним, его основная позиция – защитник), благодаря чему он вскоре оказался в основном составе «Ростова». А уже этой зимой – громкий трансфер в «Краснодар».

Несмотря на успешный сезон, Черевченко и «Балтика» расторгли контракт по взаимному согласию. Уже тогда говорили, что тренера наверняка заберут в РПЛ: в реальности этого пришлось ждать полгода, но Черевченко отлично воспользовался возможностью.

Что у «Арсенала» дальше?

Календарь – не самый легкий. Впереди матчи с «Краснодаром» и «Локомотивом», а также игра с «Оренбургом» и «Уралом», которые не сильно отстают от «Арсенала» в таблице.

Помимо этого – матч с «Анжи». Из-за проблем с финансированием махачкалинцы проиграли несколько матчей, но в матчах с «Оренбургом» и «Динамо» уже брали очки.

Хорошая новость – до зоны еврокубков всего одно очко. Если команда не посыпется и сыграет лучше, чем «Спартак», в следующем сезоне в Лондоне могут узнать о существовании другого «Арсенала».

Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

Арсенал (Тула) – Спартак (Москва) – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кангва, 6; 2:0 – Ткачев, 24; 3:0 – Мирзов, 37 (с пенальти).

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров К., Беляев, Альварес, Кадири, Горбатенко, Ткачeв (Берхамов, 90+2), Мирзов, Костадинов, Джорджевич (Аджоев, 90+2), Кангва (Хагуш, 46).

«Спартак»: Максименко, Комбаров Д., Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Фернандо (Глушенков, 75), Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко, 22; Костадинов, 60 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ