Бакаев: «После сезона я возвращаюсь в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, который выступает на правах аренды в тульском «Арсенале», прокомментировал вызов в сборную России на отборочные матчи к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Также 22-летний футболист заявил, что после окончания сезона вернется в московский клуб.

«Я шел к вызову в сборную вместе с отцом, мы долго работали, но дальше – больше. Было ли поздравление от него самым важным? Трудно сказать, что это были именно поздравления: я ему сам позвонил, а он уже все знал к тому моменту. Сказал, что ничего не произошло, что нужно работать дальше.

Из «Спартака» с вызовом в сборную пока никто не поздравлял, но после сезона я туда возвращаюсь», – сказал Бакаев.

В этом сезоне Бакаев провел за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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