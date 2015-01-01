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    Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

    Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой национальной команды на июньские матчи.

    Всего в списке значится 30 футболистов.

    Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»);

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

    • 8 июня в Саранске сборная России сыграет с Сан-Марино, а 11 июня встретится в Нижнем Новгороде с Кипром.
    • Оба матча пройдут в рамках отбора к Евро-2020.
    • Подготовку команда начнет 30 мая в Новогорске.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии4
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      Рейтинг: +303

      Томик 5 минут назад

      Ахмедов, Мирзов, Оздоев - великие игроки. Я так ждал их появления в сборной России. Наконец-то порвём всех. ВСЕХ. Это сплав ума, техники и физической готовности. Теперь я спокоен за судьбу страны.

      0
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      Рейтинг: +655

      loko-the_best 23 минуты назад

      На хрена нужны в сборной Песьяков и Шунин. Взяли бы Сафонова третьим, хоть осваивался бы парень. Эти двое ни прошлое, ни настоящее, ни будущее нашей сборной. Всегда было так: топ вратарь, его сменщик на всякий случай и молодой парень. А у нас вместо молодого просто 2 средних вратаря в возрасте

      9
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      Рейтинг: +2570

      Дядя Серёжа > loko-the_best 4 минуты назад

      Зачем та Гилерма?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2630

      ivan-football-fan 30 минут назад

      ...на матчи с Сан-Марино и Кипром?
      НАКОНЕЦ-ТО!
      Как мы все ждали от Черчесова это судьбоносное решение!

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