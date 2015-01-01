Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой национальной команды на июньские матчи.

Всего в списке значится 30 футболистов.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»);

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).