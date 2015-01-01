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    Вызов Нойштедтера – главная странность в новом составе сборной России


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    Голосов: 3
    Сегодня, 13:15
    Его не ценят в клубе, но почему-то любит Черчесов.

    В июне сборная России сыграет с Кипром и Сан-Марино. Вот окончательный список игроков на эти матчи.

    Вот тут мы разбирали расширенный список Черчесова. Из 37 футболистов для окончательного списка исключили семерых. Беленов, Джанаев, Караваев, Меркулов, Стоцкий, Сутормин, Швец – выбывшие. По ним логика объяснима, но в общей заявке осталась одна сомнительная фамилия.

    Зачем сборной Нойштедтер?

    В окончательном списке оказались сразу десять защитников. На этой позиции играет и 31-летний Нойштедтер – один из самых опытных игроков по возрасту. По матчам все не так однозначно – их у Нойштедтера набралось всего 12. Девять из них Нойштедтер сыграл при Черчесове, но на ЧМ его не брали.

    Зато после чемпионата мира Черчесов регулярно вызывал Нойштедтера. Он играл в товарищеских матчах с Чехией и Германией, а еще выходил во всех четырех матчах Лиги наций. Общий эффект нормальный: семь пропущенных голов за шесть встреч с участием Нойштедтера.

    В матчах с сильными сборными Нойштедтер все равно проваливается. Смотрите, что делали с ним немцы. Особенно показателен момент с третьим голом: обычная атака по центру, Нойштедтер не успевает за рывком соперника, потом проигрывает в скорости, Россия пропускает.

    Видео взято с официального аккаунта «Матч ТВ» на YouTube

    В отборе на Евро-2020 сборная России уже сыграла с Бельгией и Казахстаном. С бельгийцами вышла тройка защитников с Джикией, Набабкиным и Кудряшовым. Против Казахстана в центре играли Семенов и Джикия. Нойштедтера тогда не взяли даже в заявку, но его потеря вообще не замечалась.

    Сейчас Черчесов не включил в состав Набабкина, но взял Нойштедтера. Первое ощущение по заявке – в сборной ощущается недостаток центральных защитников. Даже среди исключенных есть только крайние, но посмотрите на оставшиеся фамилии. Джикия, Беляев, Семенов, Сорокин, Кудряшов – конкуренты Нойштедтера за место в старте.

    Пять человек на два матча со сборными, уступающими России по силе и классу. С этой стороны вызов Нойштедтера шестым игроком на эту позицию уже кажется сомнительным решением. На его месте могли оказаться молодой Караваев или универсальный Стоцкий – оба играют на флангах, но принесли бы свою пользу в ближайших матчах.

    У Нойштедтера все плохо в Турции

    Еще одна проблема – тяжелая ситуация Нойштедтера в «Фенербахче». В июне у него заканчивается контракт, который никто продлевать не собирается. На перспективах сказался и неудачный клубный сезон. Прямо сейчас «Фенербахче» восьмой, но еще три тура назад команда претендовала на вылет из Суперлиги.

    Сам Нойштедтер теперь участвует в жизни «Фенера» только на тренировках. В запас его посадили в середине февраля – тогда стало понятно, что клубу Нойштедтер больше не нужен. В матче с «Зенитом» его выпустили на минуту, против «Эскишерхиспора» – на 45. Была еще полная игра с командой «Касымпаша». Итог: 136 минут на поле за три с половиной месяца.

    За этот период Нойштедтер провел 11 полных матчей на скамейке запасных (всего в 2019-м – 12). Факт для сравнения: во всех турнирах в 2018 году Нойштедтер только раз оставался в запасе «Фенера» на всю игру. Было это в декабрьском матче против «Гиресунспора» в Кубке Турции. Логично, что тогда Нойштедтер попадал и в состав сборной, где ценят практику игры в Европе.

    Сейчас вызов Нойштедтера никак не сочетается с событиями в его карьере.

    Нойштедтер бесплатно уйдет из «Фенербахче». В «Спартак», «Зенит», ЦСКА?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФС
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