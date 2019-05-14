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    Новый состав сборной России. Есть Комличенко, Сутормин и даже Меркулов


    2.9
    Голосов: 7
    14.05.2019 15:10
    Фамилии неизвестные, но все нормально.

    Вот расширенный список из 37 человек. Все они вызваны для подготовки к отборочным играм на Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Окончательный вариант точно сократят на десяток фамилий хотя бы из-за наличия сразу шести вратарей.

    Даже по этому списку уже можно делать выводы. Все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

    Нет Игнатьева и Сулейманова

    Из «Краснодара» логично вызвали Петрова, Стоцкого и Газинского. Все проводят качественный сезон и борются за попадание в Лигу чемпионов. Два защитника и полузащитник – нормальный, но не совсем полный набор игроков из топ-команды.

    В списке Черчесова всего четыре форварда. Игнатьев и Сулейманов точно не хуже конкурентов по весенней статистике. Иван решил все проблемы с контрактом, а потом забил три мяча в РПЛ. У Сулейманова такие же три гола, но еще есть красивые удары в Лиге Европы.

    Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов весной тоже отличился всего три раза. Столько же голов и у Смолова. Черчесов выдал огромный список на всех позициях, но убил всю конкуренцию в нападении. Хотя бы попадание в расширенный список оба форварда «Краснодара» заслужили.

    Комличенко взяли, хотя он не надеялся

    «Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно, удивлен. Круто, безусловно», – уже рассказал Николай Комличенко в интервью «Р-Спорту».

    Все заслуженно. У Комличенко уже 27 голов в чемпионате Чехии – он побил исторический рекорд турнира. 23-летний парень играет в команде «Млада-Болеслав» и борется с ней за попадание в еврокубки. По этому форварду к Черчесову нет никаких вопросов.

    «Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

    Черчесов отметил «Арсенал» и «Оренбург»

    Беляев, Бакаев, Мирзов, Сутормин – обычно в сборной не замечают таких игроков из команд-середняков. Весна показала, что все они набрали подходящую для вызова форму. Тульский «Арсенал» весной не проиграл ни одного матча в РПЛ и может попасть в Европу. Прямо сейчас у «Арсенала» равное количество очков с ЦСКА и всего одно очко отставания от «Спартака».

    ЦСКА и «Спартак» вообще проиграли тулякам гостевые матчи. И в них особенно был заметен полузащитник Мирзов. Если что, Резиуан играет в Туле в аренде из «Ростова», хотя прямо сейчас им уже интересуются российские топ-клубы. Нобель Арустамян говорил о «Локомотиве», но там пока высчитывают деньги и перспективу.

    Сутормин классно заиграл в «Оренбурге». Зимой полузащитник отказался переходить в «Зенит», чтобы не сидеть там на скамейке. С ним «Оренбург» тоже призрачно претендовал на Лигу Европы, но потерял десяток очков за четыре матча. Вины самого Сутормина в этом нет – у него пять голов весной. Алексей забивал «Краснодару», ЦСКА и даже «Зениту».

    Еще был сомнительный гол «Уралу»

    Вызов Меркулова тоже объясним

    25-летний Михаил Меркулов второй сезон играет в основе «Урала» на левом фланге обороны. Он не забивает и не делает ассистов, но хорошо отрабатывает в защите. Черчесов однозначно отметил Меркулова из-за оборонительных навыков – они сейчас России и нужнее всего.

    Среди игроков, которые сыграли десять и больше матчей, Меркулов занимает седьмое место в РПЛ по отборам за игру (2,7). Из россиян по этому показателю его опережают только Андрей Ещенко и Никита Чичерин. Вспомните, как Азар накручивал Жиркова в матче России и Бельгии – именно для таких моментов и нужны парни вроде Меркулова.

    Пусть вас не смущает, что Меркулов играет за «Урал». Свой клуб он уже перерос. Не зря еще в ноябре «СЭ» писал об интересе к Меркулову со стороны «Спартака». В Москве думали над его кандидатурой, но все-таки взяли из Бразилии Айртона. Все остались в выигрыше, потому что оба игрока по-прежнему держат уровень.

    Джанаев и Нойштедтер попали сомнительно

    Сослан уехал в Польшу, где заиграл только в последний месяц. «Медзь» – полнейший аутсайдер, поэтому статистика Джанаева не должна удивлять. Он провел в чемпионате пять матчей, а команда выиграла только один. В них Сослан пропустил семь голов.

    Сам Джанаев объяснял отъезд в Польшу тем, что хотел выйти из зоны комфорта и протестировать себя. О желании играть за сборную он говорил публично, но странным образом это сочетается с реальностью. Прогрессирующего Сафонова из «Краснодара» Черчесов не позвал, проблемного Джанаева – взял.

    Есть сомнения и по Нойштедтеру. Начиная с 16 февраля, он сыграл за «Фенербахче» всего полтора матча – это 135 минут игрового времени и девять полных встреч на скамейке запасных. Обе игры с Нойштедтером на поле «Фенер» выиграл, но клубу он не нужен. Черчесова все это не смущает, а альтернативы Нойштедтеру он не нашел.

    Итоги двух предыдущих матчей сборной:

    Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Оренбург»
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 7
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +428

      Дима Цэ 1 час назад

      Рад за Комличенко! Молодец, заслужил. Надеюсь, будет клепать "банки" за сборную с такой же частотой!!!

      УДАЧИ!!!

      0
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      Рейтинг: +562

      Мы ЦСКА 22 часа назад

      Смолов то нахрена? по привычке?

      1
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      Рейтинг: +12125

      Dimanch ik 22 часа назад

      опять тупорылый Нойштетдер....нах он нужен то....

      1
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      Рейтинг: +2370

      САДЫЧОК 15 мая, 13:14

      Состав АНТИ сборной России
      вратарь Селихов
      защитники д Комбаров Новосельцев Кутепов
      полузащитники Глушаков Денисов Гулиев Мамаев
      нападающие Кокорин Дзюба Ионов

      0
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      Рейтинг: +768

      Petrak86 15 мая, 05:17

      Нормальный состав, где как не в матчах с такими соперниками наигрывать новичков. Думаю, с Кипром выйдет более-менее боевой состав, а с СанМарино - экспериментальный, их должна и сборная 2го дивизиона обыгрывать.

      1
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      Рейтинг: +2370

      САДЫЧОК 14 мая, 20:37

      Сафонов абсолютно не может отдать пас или точно выбить ! До , сборной ему далеко ! Лишние Ионов Песьяков Нойштедер Джанаев Игнатьев , которого не взял кстати и др и Дзюба.На уровне сборной ему нет места ! В серьезных играх игра на Дзюбу ущербна , он медленный и ходит пешком по полю к 55 минуте ! ! Приветствуется Комличенко и др новобранцы ! Черчесов правильно делает в этом направлении !

      1
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      Рейтинг: +247

      Muboraksho > САДЫЧОК 15 мая, 06:50

      Максимально возможности игрока могут прорисовываться именно когда играют игру в составе сборной. И Черчесов правильно поступает что привлекает не известных игроков.

      1
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      Рейтинг: +1142

      erma 14 мая, 18:03

      Не знаю, с каким оракулом общается наш тренер, но получается, что выбор вратарей сверхконсервативный, а выбор полевых сверхэкспериментальный. Типа, пусть бегают на поле кто хочет - граница на замке?

      1
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      Рейтинг: +21

      olmok 14 мая, 17:17

      жаль что не взяли сафонова и кузяева

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      Рейтинг: +402

      FENIX-SL 14 мая, 17:12

      дошло наконец что надо лругих ребят брать

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      Рейтинг: +4387

      84aivengo 14 мая, 17:03

      игнатьев и сулейманов точно лишними против таких соперников не были бы ... обкатывать надо парней,доверие проявлять...

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      Рейтинг: +1142

      erma > 84aivengo 14 мая, 18:01

      И Сафонов.

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      Рейтинг: +4387

      84aivengo > erma 14 мая, 19:13

      Сафонов тем более

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