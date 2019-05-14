Новый состав сборной России. Есть Комличенко, Сутормин и даже Меркулов

Фамилии неизвестные, но все нормально.

Вот расширенный список из 37 человек. Все они вызваны для подготовки к отборочным играм на Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Окончательный вариант точно сократят на десяток фамилий хотя бы из-за наличия сразу шести вратарей.

Даже по этому списку уже можно делать выводы. Все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 14 мая 2019 г.

Нет Игнатьева и Сулейманова

Из «Краснодара» логично вызвали Петрова, Стоцкого и Газинского. Все проводят качественный сезон и борются за попадание в Лигу чемпионов. Два защитника и полузащитник – нормальный, но не совсем полный набор игроков из топ-команды.

В списке Черчесова всего четыре форварда. Игнатьев и Сулейманов точно не хуже конкурентов по весенней статистике. Иван решил все проблемы с контрактом, а потом забил три мяча в РПЛ. У Сулейманова такие же три гола, но еще есть красивые удары в Лиге Европы.

Лучший бомбардир РПЛ Федор Чалов весной тоже отличился всего три раза. Столько же голов и у Смолова. Черчесов выдал огромный список на всех позициях, но убил всю конкуренцию в нападении. Хотя бы попадание в расширенный список оба форварда «Краснодара» заслужили.

Комличенко взяли, хотя он не надеялся

«Серьезно? Я попал в расширенный список? Честно, удивлен. Круто, безусловно», – уже рассказал Николай Комличенко в интервью «Р-Спорту».

Все заслуженно. У Комличенко уже 27 голов в чемпионате Чехии – он побил исторический рекорд турнира. 23-летний парень играет в команде «Млада-Болеслав» и борется с ней за попадание в еврокубки. По этому форварду к Черчесову нет никаких вопросов.

«Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

Черчесов отметил «Арсенал» и «Оренбург»

Беляев, Бакаев, Мирзов, Сутормин – обычно в сборной не замечают таких игроков из команд-середняков. Весна показала, что все они набрали подходящую для вызова форму. Тульский «Арсенал» весной не проиграл ни одного матча в РПЛ и может попасть в Европу. Прямо сейчас у «Арсенала» равное количество очков с ЦСКА и всего одно очко отставания от «Спартака».

ЦСКА и «Спартак» вообще проиграли тулякам гостевые матчи. И в них особенно был заметен полузащитник Мирзов. Если что, Резиуан играет в Туле в аренде из «Ростова», хотя прямо сейчас им уже интересуются российские топ-клубы. Нобель Арустамян говорил о «Локомотиве», но там пока высчитывают деньги и перспективу.

Сутормин классно заиграл в «Оренбурге». Зимой полузащитник отказался переходить в «Зенит», чтобы не сидеть там на скамейке. С ним «Оренбург» тоже призрачно претендовал на Лигу Европы, но потерял десяток очков за четыре матча. Вины самого Сутормина в этом нет – у него пять голов весной. Алексей забивал «Краснодару», ЦСКА и даже «Зениту».

Еще был сомнительный гол «Уралу»

Вызов Меркулова тоже объясним

25-летний Михаил Меркулов второй сезон играет в основе «Урала» на левом фланге обороны. Он не забивает и не делает ассистов, но хорошо отрабатывает в защите. Черчесов однозначно отметил Меркулова из-за оборонительных навыков – они сейчас России и нужнее всего.

Среди игроков, которые сыграли десять и больше матчей, Меркулов занимает седьмое место в РПЛ по отборам за игру (2,7). Из россиян по этому показателю его опережают только Андрей Ещенко и Никита Чичерин. Вспомните, как Азар накручивал Жиркова в матче России и Бельгии – именно для таких моментов и нужны парни вроде Меркулова.

Пусть вас не смущает, что Меркулов играет за «Урал». Свой клуб он уже перерос. Не зря еще в ноябре «СЭ» писал об интересе к Меркулову со стороны «Спартака». В Москве думали над его кандидатурой, но все-таки взяли из Бразилии Айртона. Все остались в выигрыше, потому что оба игрока по-прежнему держат уровень.

Джанаев и Нойштедтер попали сомнительно

Сослан уехал в Польшу, где заиграл только в последний месяц. «Медзь» – полнейший аутсайдер, поэтому статистика Джанаева не должна удивлять. Он провел в чемпионате пять матчей, а команда выиграла только один. В них Сослан пропустил семь голов.

Сам Джанаев объяснял отъезд в Польшу тем, что хотел выйти из зоны комфорта и протестировать себя. О желании играть за сборную он говорил публично, но странным образом это сочетается с реальностью. Прогрессирующего Сафонова из «Краснодара» Черчесов не позвал, проблемного Джанаева – взял.

Есть сомнения и по Нойштедтеру. Начиная с 16 февраля, он сыграл за «Фенербахче» всего полтора матча – это 135 минут игрового времени и девять полных встреч на скамейке запасных. Обе игры с Нойштедтером на поле «Фенер» выиграл, но клубу он не нужен. Черчесова все это не смущает, а альтернативы Нойштедтеру он не нашел.

Итоги двух предыдущих матчей сборной:

Россия проиграла Бельгии, но позитивные моменты тоже есть

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!